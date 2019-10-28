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28 октября 2019, 23:29

В Пулково «Газель» атаковала самолет

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«День жестянщика» в Пулково начался еще в воскресенье вечером, когда водитель служебной «Газели» из-за снегопада не разглядел на летном поле бизнес-джет Gulfstream III. Правда, в отличие от незначительных царапин, получаемых в аналогичных автомобильных ДТП, самолету предстоит дорогостоящий ремонт.
В Пулково Газель атаковала самолет

Фото: СЗТУ СК РФ

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По данным регионального управления на транспорте МВД России, инцидент произошел около девяти часов вечера 27 октября. Плохие погодные условия помешали водителю служебного микроавтобуса вовремя заметить внезапно возникшее на пути препятствие. «Газель» врезалась в только что прилетевший из Кёльна бизнес-джет, в котором находился один пассажир и три члена экипажа. 

К счастью, обошлось без пострадавших, а самолет получил только вмятину на крыле. Однако все равно ремонт воздушного судна выльется владельцу в круглую сумму. Насколько сильно пострадала «Газель», пока не сообщается. В настоящее время следствию предстоит определить степень вины участников происшествия. Проводится доследственная проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Самолет отбуксировали на стоянку для комиссионного технического осмотра и обследования.
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В Пулково «Газель» атаковала самолет
{{material_127968}}По данным регионального управления на транспорте МВД России, инцидент произошел около девяти часов вечера 27 октября. Плохие погодные условия помешали водителю служебного микроавтобуса вовремя заметить внезапно возникшее на пути препятствие. «Газель» врезалась в только что прилетевший из Кёльна бизнес-джет, в котором находился один пассажир и три члена экипажа. К счастью, обошлось без пострадавших, а самолет получил только вмятину на крыле. Однако все равно ремонт воздушного судна выльется владельцу в круглую сумму. Насколько сильно пострадала «Газель», пока не сообщается. В настоящее время следствию предстоит определить степень вины участников происшествия. Проводится доследственная проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Самолет отбуксировали на стоянку для комиссионного технического осмотра и обследования.
2019-10-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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