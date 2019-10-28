28 октября 2019, 23:29
В Пулково «Газель» атаковала самолет
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«День жестянщика» в Пулково начался еще в воскресенье вечером, когда водитель служебной «Газели» из-за снегопада не разглядел на летном поле бизнес-джет Gulfstream III. Правда, в отличие от незначительных царапин, получаемых в аналогичных автомобильных ДТП, самолету предстоит дорогостоящий ремонт.
Фото: СЗТУ СК РФ
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К счастью, обошлось без пострадавших, а самолет получил только вмятину на крыле. Однако все равно ремонт воздушного судна выльется владельцу в круглую сумму. Насколько сильно пострадала «Газель», пока не сообщается. В настоящее время следствию предстоит определить степень вины участников происшествия. Проводится доследственная проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Самолет отбуксировали на стоянку для комиссионного технического осмотра и обследования.
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