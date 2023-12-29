В Пулково откроют международный автовокзал

Ранее мы писали Из Пулково в Москву запустят «самолеты-электрички»: рейсы каждые полчаса, а билеты с открытой датой В петербургском аэропорту Пулково планируют активизировать сообщение с Москвой и запустить рейсы через каждые ... Читать далее

На территории петербургского аэропорта Пулково собираются построить автобусный вокзал, который будет обслуживать маршруты, связывающие Петербург с другими городами и странами. Как рассказал журналистам вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков, в настоящее время Смольный обсуждает возможность открытия нового транспортного хаба совместно с представителями компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС), управляющей аэропортом Пулково, пишет GazetaSPb . Комплекс автовокзала планируют включить во вторую очередь проекта по развитию аэропорта. Ее строительство должно начаться не позднее середины 2025 года.

Ранее стало известно, что летом 2024 года Пулково совместно c Аэрофлотом начнет тестировать новую систему авиасообщения. Рейсы в Москву будут летать через каждые 20 – 30 минут. Билеты на них будут продавать с открытой датой и временем. Пассажир сможет улететь в любой момент, разумеется, при наличии мест. С таким предложением Аэрофлот сможет запросто конкурировать с «Сапсанами».

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах