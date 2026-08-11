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Автор: Элина Градова

11 августа 2026, 11:14

В Пулково во вторник изменено расписание 40 авиарейсов из-за задержек

В Пулково во вторник изменено расписание 40 авиарейсов из-за задержек

Пассажиры столкнулись с массовыми переносами и отменами вылетов

В Пулково во вторник изменено расписание 40 авиарейсов из-за задержек

В Пулково сегодня не все рейсы отправятся вовремя. Некоторые рейсы задержаны, другие отменены. Пассажирам стоит заранее уточнять статус вылета. Причины изменений не раскрываются.

В Пулково сегодня не все рейсы отправятся вовремя. Некоторые рейсы задержаны, другие отменены. Пассажирам стоит заранее уточнять статус вылета. Причины изменений не раскрываются.

Утром 11 августа в аэропорту Пулково произошли масштабные изменения в расписании. Как сообщает «Газета.СПб» , сразу 38 рейсов были задержаны. 

Среди авиакомпаний их рейсы не смогли вылететь по графику, например, «Аэрофлот», «Победа», Smartavia, Nordwind Airlines и Turkish Airlines. Самолет «Аэрофлота» с номером SU 6239, который должен был отправиться в Самару в 6:05, вылетел только в 13:30. Рейс SU 6455 в Оренбурге задержан трижды, Smartavia 5N 595 в Геленджике отправляется почти на два часа позже запланированного времени.

Пассажиры, планировавшие вылет в Шарм-Эль-Шейх рейсом SM 902 Air Cairo, также столкнулись с переносом: самолет отправляется в 10:40 вместо 8:45. Вылет 5N 507 в Мурманск перенесен на 10:55, рейс 5N 531 в Самару задержан до 16:00. Не обошлось без изменений и на рейсе «Уральских авиалиний»: U6 391 в Калининграде стартует только в 12:30, хотя изначально был запланирован на 10:10.

Среди других задержанных рейсов — DP 509 «Победы» в Краснодаре, который теперь вылетит в 12:40, и N4 283 Nordwind Airlines в Калининграде, отправка которого перенесена на 14:20. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines также изменила время вылета рейса TK 3127 в Анталью — теперь он стартует в 13:50.

Два рейса были полностью отменены: N4 351 в Ижевск, который должен был вылететь в 0:20, и SU 025 «Аэрофлота» в Шереметьево, запланированный на 21:30. Причины столь массовых изменений в расписании не уточняются, однако пассажирам рекомендуется следить за обновлениями на онлайн-табло аэропорта и заранее уточнять статус своего рейса.

Такая ситуация создала дополнительные неудобства для сотен пассажиров, многие из которых были вынуждены корректировать свои планы. В аэропорту наблюдается скопление людей у стоек информации и в зоне ожидания. Представители управления работают с пассажирами, помогают им переоформить билеты и предоставляют необходимую информацию.

Пулково уже не впервые сталкивается с крупными задержками рейсов, однако столь масштабное изменение расписания за один день — редкость. Пассажирам советуют приезжать в аэропорт заранее и быть готовыми к возможным корректировкам времени вылета.

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