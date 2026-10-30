Московский коллапс в Пулково: как закрытое небо столицы сорвало десятки рейсов в Петербурге

30 октября 2026, 11:09
Почему в Пулково отменили и задержали десятки рейсов, включая вылеты в Турцию?
Почему в Пулково отменили и задержали десятки рейсов, включая вылеты в Турцию?
В расписании петербургской воздушной гавани произошли заметные изменения. Они затронули утренние и вечерние направления. Часть рейсов перенесли на более позднее время, пассажирам необходимо учитывать и отмены.
Среди отмененных отправлений - рейсы в Стамбул и Анталью. В пятницу, 30 октября, в Пулково отменили 18 вылетов, а переносы затронули в общей сложности 27 рейсов. Утренние изменения коснулись нескольких южных направлений: самолет FV 6133 авиакомпании «Россия» в Грозный отправится в 10:00 вместо 8:00. Рейс FV 6355 в Минеральные Воды сдвинули с 8:10 на 10:10. Владикавказский DP 507 «Победы» задерживается до 11:45, хотя по расписанию должен был вылететь в 8:45.
Изменения есть и на других маршрутах. В Геленджик FV 6939 «России» отправится в 10:50, хотя первоначально его вылет планировался на 8:50. Рейс DP 506 «Победы» в Махачкалу перенесли с 9:05 на 10:30. Самолет FV 6956 «России» вылетит в московский аэропорт Шереметьево в 12:30 вместо 10:30.
Изменилось и вечернее расписание. Рейс DP 535 авиакомпании «Победа» в Калининград назначен на 19:30 вместо 17:30. Отправление DP 893 в Минск перенесли с 17:35 на 18:20. Самолет DP 513 в Киров задерживается до 19:50. Онлайн-табло фиксировало и более длительные переносы: некоторые рейсы задерживались более чем на 11 часов.
В перечне отмененных также рейсы FV 6187B и FV 6808 авиакомпании «Россия» в московские аэропорты Внуково и Шереметьево. Не состоятся вылет N4 245 Nordwind Airlines в Казань и DP 527 «Победы» в Нижнекамск. Отменены и S7 1012 S7 Airlines в Домодедово, и DP 571 «Победы» в Самару.
Ранее в тот же день аэропорт принял 27 самолетов, следовавших в Москву. Их перенаправили в Санкт-Петербург из-за временных ограничений воздушного места столичного авиаузла. Ограничения действовали во Внуково и Домодедово, равно как в Шереметьево и Жуковском. Росавиация объяснила их необходимостью гарантировать безопасность полетов.
После долгого ожидания пассажиров 20 перенаправленных рейсов высадили в терминале Пулково. Авиакомпании организовали для них отправку в Москву альтернативными способами. Пассажирам рекомендовали следить за онлайн-табло. Обменять или вернуть билеты можно было в кассах и дистанционно.
Позже московские аэропорты возобновили прием и выпуск самолетов, однако накопившиеся задержки и отмены продолжали влиять на расписание. По сообщениям СМИ, к середине дня в Москве задержали или отменили около 300 рейсов.
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