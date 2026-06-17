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Автор: Элина Градова

17 июня 2026, 16:56

В Пушкине начался суд над женщиной, сбившей пенсионерку на переходе

В Пушкине начался суд над женщиной, сбившей пенсионерку на переходе

Трагедия на Парковой улице - как ДТП изменило жизни двух семей

В Пушкине начался суд над женщиной, сбившей пенсионерку на переходе

В Пушкине стартует громкое судебное разбирательство. Женщина-водитель оказалась на скамье подсудимых. Подробности происшествия держатся в секрете. Следствие завершено, но вопросы остаются.

В Пушкине стартует громкое судебное разбирательство. Женщина-водитель оказалась на скамье подсудимых. Подробности происшествия держатся в секрете. Следствие завершено, но вопросы остаются.

В Пушкине стартовал судебный процесс по делу о смертельном наезде на пожилую женщину. На скамье подсудимых оказалась 41-летняя местная жительница, которую обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. Как сообщает Piter.tv, трагедия произошла в августе прошлого года на Парковой улице.

По версии следствия, обвиняемая управляла автомобилем Volkswagen, который находился в технически исправном состоянии. В момент происшествия она не уступила дорогу пенсионерке, переходившей проезжую часть по пешеходному переходу. В результате столкновения 87-летняя женщина получила тяжелые травмы и была срочно доставлена в больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось - спустя короткое время она скончалась.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила материалы дела в Пушкинский районный суд. Женщине вменяют нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, что квалифицируется по части 3 статьи 264 УК РФ. Теперь ей предстоит ответить перед законом за случившееся.

Судебное разбирательство обещает быть непростым: обе стороны готовят свои аргументы, а общественность внимательно следит за развитием событий. Родные погибшей пенсионерки надеются на справедливое решение, а защита обвиняемой настаивает на смягчающих обстоятельствах. В ближайшее время суд приступит к рассмотрению дела по существу.

Этот случай вновь поднимает вопросы безопасности на пешеходных переходах и ответственности водителей. В Пушкине и других районах города регулярно происходят подобные происшествия, что вызывает обеспокоенность среди жителей. Эксперты отмечают, что соблюдение правил дорожного движения и внимательность за рулем остаются ключевыми факторами предотвращения трагедий на дорогах.

Упомянутые марки: Volkswagen
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