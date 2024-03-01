В разработке российских самолетов возникли технические сложности. Сроки сдвинуты

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Задержка связана с «объективными техническими сложностями», сообщили в Минпромторге. Слишком много деталей будущих самолетов пришлось заменять отечественными комплектующими. Например, в случае с МС-21 при замещении иностранных компонентов на российские меняются весовые характеристики, поэтому даже облик лайнера пока окончательно не сформирован. Дизайн рассчитывают утвердить во второй половине 2024 года, сообщает издание Profile.ru

В Минпромторге подчеркнули, что все мировые авиапроизводители опираются на широкую международную кооперацию, имеют поставщиков из нескольких десятков стран. В нынешних обстоятельствах России предстоит справиться самой и в беспрецедентно короткие по мировым меркам сроки. Примеров комплексного импортозамещения всех систем и агрегатов самолетов в современной мировой авиации попросту нет. Первыми начнутся поставки самолетов МС-21. В 2026 году в ОАК рассчитывают передать заказчикам 30 новых лайнеров Superjet 100. В том же году ожидается запуск пассажирского турбовинтового самолета Ил-114-300.

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