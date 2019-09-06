6 сентября 2019, 15:06
В регионах предпочитают отечественный и японский автопром, а в столицах - немецкий
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Эксперты «Авито» выяснили, автомобили каких стран предпочитают автолюбители в разных регионах России. Вполне предсказуемо, значительная доля продаж приходится на российские марки (40%). Второе место по популярности занимают японские машины (15,5%), но в Москве и Петербурге более востребованы немецкие автомобили.
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Отечественные машины лидируют по популярности в большинстве крупнейших городов. Восточнее Урала с ними соперничают японские автомобили. В Москве и Санкт-Петербурге покупатели предпочитают машины немецкого производства, несмотря на высокую цену. В Москве они стоят, в среднем, 722 000 рублей, а в Петербурге – 512 000 рублей. Самая большая доля продаж отечественных машин – на родине «АвтоВАЗа», в Тольятти. Там российские авто занимают 64% рынка. В соседних городах Поволжья они составляют чуть меньше половины всех продаж.
Интересно, что самые дорогие отечественные машин тоже в Тольятти. Средняя цена здесь составляет 200 000 рублей. А наиболее серьезное подорожание за год эксперты зафиксировали в Барнауле (на 22%) и Уфе (на 16%).
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18.08.2019, 14:03
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
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