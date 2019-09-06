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6 сентября 2019, 15:06

В регионах предпочитают отечественный и японский автопром, а в столицах - немецкий

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Эксперты «Авито» выяснили, автомобили каких стран предпочитают автолюбители в разных регионах России. Вполне предсказуемо, значительная доля продаж приходится на российские марки (40%). Второе место по популярности занимают японские машины (15,5%), но в Москве и Петербурге более востребованы немецкие автомобили.
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По данным «Авито», во втором квартале 2019 года доля российских марок в общем объеме продаж на вторичном рынке вплотную приблизилась к 40%. Главная причина, разумеется, экономическая. Средняя стоимость таких автомобилей на площадке «Авито» - чуть более 155 000 рублей. Второе место с 15,5-процентной долей продаж занимают японские марки. Но средняя цена здесь существенно выше – 530 000 рублей. Третье место досталось корейским маркам (12,8%). «Немцы» - лишь на четвертой строчке с долей равной 12,3%. Американские марки заняли пятое место (9,6%), а французские – шестое (5,2%). Доля продаж остальных марок в ТОП-10 не превышает 2%.

Отечественные машины лидируют по популярности в большинстве крупнейших городов. Восточнее Урала с ними соперничают японские автомобили. В Москве и Санкт-Петербурге покупатели предпочитают машины немецкого производства, несмотря на высокую цену. В Москве они стоят, в среднем, 722 000 рублей, а в Петербурге – 512 000 рублей. Самая большая доля продаж отечественных машин – на родине «АвтоВАЗа», в Тольятти. Там российские авто занимают 64% рынка. В соседних городах Поволжья они составляют чуть меньше половины всех продаж. 

Интересно, что самые дорогие отечественные машин тоже в Тольятти. Средняя цена здесь составляет 200 000 рублей. А наиболее серьезное подорожание за год эксперты зафиксировали в Барнауле (на 22%) и Уфе (на 16%).

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В регионах предпочитают отечественный и японский автопром, а в столицах - немецкий
{{material_127426}}По данным «Авито», во втором квартале 2019 года доля российских марок в общем объеме продаж на вторичном рынке вплотную приблизилась к 40%. Главная причина, разумеется, экономическая. Средняя стоимость таких автомобилей на площадке «Авито» - чуть более 155 000 рублей. Второе место с 15,5-процентной долей продаж занимают японские марки. Но средняя цена здесь существенно выше – 530 000 рублей. Третье место досталось корейским маркам (12,8%). «Немцы» - лишь на четвертой строчке с долей равной 12,3%. Американские марки заняли пятое место (9,6%), а французские – шестое (5,2%). Доля продаж остальных марок в ТОП-10 не превышает 2%.Отечественные машины лидируют по популярности в большинстве крупнейших городов. Восточнее Урала с ними соперничают японские автомобили. В Москве и Санкт-Петербурге покупатели предпочитают машины немецкого производства, несмотря на высокую цену. В Москве они стоят, в среднем, 722 000 рублей, а в Петербурге – 512 000 рублей. Самая большая доля продаж отечественных машин – на родине «АвтоВАЗа», в Тольятти. Там российские авто занимают 64% рынка. В соседних городах Поволжья они составляют чуть меньше половины всех продаж. Интересно, что самые дорогие отечественные машин тоже в Тольятти. Средняя цена здесь составляет 200 000 рублей. А наиболее серьезное подорожание за год эксперты зафиксировали в Барнауле (на 22%) и Уфе (на 16%).
2019-09-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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