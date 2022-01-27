В регионах России продолжают отменять транспортный налог: каких автомобилей это коснется
На днях депутаты Саратовской областной думы проголосовали за принятие законопроекта, отменяющего транспортный налог для владельцев электромобилей. Авторы инициативы считают, что отмена налога для авто с нулевым выбросом вредных веществ должна способствовать развитию рынка электромобилей и соответствующей инфраструктуры.
Как подчеркнул местный депутат Станислав Денисенко, «Саратовская область войдет в число регионов, работающих над повышением экологической безопасности и улучшением качества жизни граждан». Освободить от уплаты транспортного налога владельцев электромобилей пока предлагается на три года — с января 2022 года по 31 декабря 2024 года.
В нескольких регионах России для владельцев экологичных авто предусмотрены различные льготы. Так, в Москве, Санкт-Петербурге и других субъектах покупатели электромобилей освобождены от транспортного налога. Во многих больших городах водители таких машин могут парковаться бесплатно.
Популярность электромобилей в России набирает обороты: в 2021 году было продано таких машин в три раза больше, чем годом ранее. На первом месте по продажам автомобили марки Tesla, за ней идут Porsche и Audi.
- 16 390 000 РMercedes S-класс 2020 в Москве
- 3 530 000 РLand Rover Discovery Sport 2018 в Москве
- 16 500 000 РMercedes G-класс 2019 в Москве
- 9 090 000 РMercedes S-класс 2015 в Москве
- 1 190 000 РChevrolet Orlando 2013 в Москве
- 8 780 000 РMercedes V-класс 2020 в Москве
- 6 770 000 РHyundai Palisade 2021 в Москве
- 670 000 РFord Mondeo 2009 в Москве
- 220 000 РDaewoo Matiz 2010 в Москве
- 970 000 РNissan Serena 2009 в Москве
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