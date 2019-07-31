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31 июля 2019, 12:45

В Renault подтвердили грядущее подорожание

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Российский офис Renault официально подтвердил информацию о готовящемся с 1 августа подорожании легковых автомобилей. Цены повысят на 1,5% почти на весь модельный ряд.
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С 1 августа 2019 года в России поднимут цены на автомобили Renault. Подорожание не будет существенным, но затронет весь модельный ряд за исключением кроссоверов Renault Koleos и коммерческой линейки автомобилей. Ранее журналистам «Ведомостей» стало известно, что цены вырастут на 1 – 2%. Logan подорожает на 8 000 рублей. Сейчас базовый седан стоит минимум 569 000 рублей. Новый купеобразный кроссовер Arkana будет стоить на 16 000 – 25 000 рублей больше. В настоящее время цены на новинку находятся в диапазоне от 999 000 до 1 499 990 рублей.

Причины повышения цен официально не уточняются, но скорее всего, оно связано с инфляцией. Подорожает и кроссовер Arkana, продажи которого начались в три недели назад. По словам эксперта аналитического агентства «Автостат», при выводе новой модели на рынок цена ее обычно бывает заниженной. Затем поэтапно компания приближает ее к рыночной стоимости. 

В российском офисе Renault уверены, что правильное ценообразование позволит марке увеличить продажи в 2019 году, не теряя при этом прибыльности бизнеса. Пока по итогам первого полугодия в России было продано 64,4 тыс. автомобилей Renault или на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это позволило марке занять на российском авторынке четвертое место.


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Андрей
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Здорово мужики подскажите как открыть пасажирскую дверь рено когда не одна ручка не работает, а снять обшивку при закрытой двери проблемотично
Алексей
Форум Renault Magnum
Цитата:| Кому: Михаил Соляра попадает в картер из рампы , с насосов высокого давления . На насосы одеты сальники , если пропускает то прямо в подон картера.
Валерий MD
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В Renault подтвердили грядущее подорожание
{{material_126918}}С 1 августа 2019 года в России поднимут цены на автомобили Renault. Подорожание не будет существенным, но затронет весь модельный ряд за исключением кроссоверов Renault Koleos и коммерческой линейки автомобилей. Ранее журналистам «Ведомостей» стало известно, что цены вырастут на 1 – 2%. Logan подорожает на 8 000 рублей. Сейчас базовый седан стоит минимум 569 000 рублей. Новый купеобразный кроссовер Arkana будет стоить на 16 000 – 25 000 рублей больше. В настоящее время цены на новинку находятся в диапазоне от 999 000 до 1 499 990 рублей.Причины повышения цен официально не уточняются, но скорее всего, оно связано с инфляцией. Подорожает и кроссовер Arkana, продажи которого начались в три недели назад. По словам эксперта аналитического агентства «Автостат», при выводе новой модели на рынок цена ее обычно бывает заниженной. Затем поэтапно компания приближает ее к рыночной стоимости. В российском офисе Renault уверены, что правильное ценообразование позволит марке увеличить продажи в 2019 году, не теряя при этом прибыльности бизнеса. Пока по итогам первого полугодия в России было продано 64,4 тыс. автомобилей Renault или на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это позволило марке занять на российском авторынке четвертое место.
2019-07-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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