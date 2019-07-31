31 июля 2019, 12:45
В Renault подтвердили грядущее подорожание
- 1391
- 0
Российский офис Renault официально подтвердил информацию о готовящемся с 1 августа подорожании легковых автомобилей. Цены повысят на 1,5% почти на весь модельный ряд.
Ранее мы писали
Российские дилеры Renault начинают продажи нового кроссовера Arkana. Автомобиль будет доступен в трех вариантах ...Читать далее
Причины повышения цен официально не уточняются, но скорее всего, оно связано с инфляцией. Подорожает и кроссовер Arkana, продажи которого начались в три недели назад. По словам эксперта аналитического агентства «Автостат», при выводе новой модели на рынок цена ее обычно бывает заниженной. Затем поэтапно компания приближает ее к рыночной стоимости.
В российском офисе Renault уверены, что правильное ценообразование позволит марке увеличить продажи в 2019 году, не теряя при этом прибыльности бизнеса. Пока по итогам первого полугодия в России было продано 64,4 тыс. автомобилей Renault или на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это позволило марке занять на российском авторынке четвертое место.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Renault Zoe: чистые помыслы
23.07.2019, 00:05
Тест-драйв Renault Arkana: красавчик поневоле
25.06.2019, 00:15
Режем ладожский лед «когтями» полноприводных Renault
27.02.2019, 00:38
Тест-драйв Renault Logan/Sandero Stepway: с обвесом и вариатором
23.12.2018, 21:00
Ретро-тест Renault 19: Сахарой опыленный
19.07.2018, 00:03
Пытаемся уйти от заноса за рулем Renault Duster/Kaptur
03.03.2018, 21:44
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Renault Zoe: чистые помыслы
23.07.2019, 00:05
Тест-драйв Renault Arkana: красавчик поневоле
25.06.2019, 00:15
Режем ладожский лед «когтями» полноприводных Renault
27.02.2019, 00:38
Тест-драйв Renault Logan/Sandero Stepway: с обвесом и вариатором
23.12.2018, 21:00
Ретро-тест Renault 19: Сахарой опыленный
19.07.2018, 00:03
Пытаемся уйти от заноса за рулем Renault Duster/Kaptur
03.03.2018, 21:44
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Подскажите какое масло лить лучше в движок Рено премиум 1998 г. 340 л. С.
Здорово мужики подскажите как открыть пасажирскую дверь рено когда не одна ручка не работает, а снять обшивку при закрытой двери проблемотично
Цитата:| Кому: Михаил Соляра попадает в картер из рампы , с насосов высокого давления . На насосы одеты сальники , если пропускает то прямо в подон картера.
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве