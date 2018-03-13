13 марта 2018, 16:40
В Renault рассказали о новом кроссовере для России
Представители Renault поделились подробностями о новом кроссовере, который будут выпускать в России. У новинки даже уже есть название, но оно пока держится в тайне.
С журналистами пооткровенничали сразу два представителя Renault, но абсолютной ясности все равно не наступило. Вице-президент Renault по продажам и маркетингу Тьери Коскас заявил, что премьера новинки состоится в августе на Московском автосалоне, а производство стартует на Автофрамосе в 2019 году. Новый кроссовер будет чуть меньше нынешнего Kaptur.
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Визуально кроссоверы для России и Китая будут идентичны, но технические отличия - существенны. Дело в том, что в Азии модель собираются продвигать в более дорогом сегменте, нежели в нашей стране. Кроме того, у нового кроссовера есть перспективы покорить и европейский рынок. Произойдет это не ранее 2020 года. Бруно Анселен не исключил, что со временем он может заменить Renault Kaptur.
Ранее появилась информация, что Renault готовится представить в России кросс-купе на базе Duster. Эти данные косвенно подтвердились. Ведь по словам представителей компании, новый кроссовер получит спортивную внешность и будет адресован молодой аудитории.
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