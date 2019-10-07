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7 октября 2019, 11:50

В Renault Россия сменился руководитель

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С 1 ноября 2019 года должность генерального директора Renault Россия займет Ян Птачек. Он сменит на этом посту Андрея Панкова, который покидает компанию по причинам личного характера.
В Renault Россия сменился руководитель

Фото взято из открытых источников

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До недавнего времени Ян Птачек занимал пост исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу. В середине сентября стало известно, что он покидает эту должность, чтобы «продолжить карьеру в периметре Groupe Renault». Глава АвтоВАЗа Ив Каракатзанис поблагодарил его за работу в компании и пожелал достигнуть новых карьерных высот. Сегодня стало известно, что новой ступенью для Яна Птачека станет пост генерального директора Renault Россия.

Ян Птачек родился в 1969 году в Праге (Чехия). Окончил Пражский технический университет, обучался в Парижской высшей инженерной школе Ecole des Mines, Парижском институте политических исследований и Национальной школе мостов и дорог. С 1994 года работает в компании Renault. С 2008 по 2012 год Ян Птачек работал директором по маркетингу Renault Россия, а в январе 2013-го возглавил представительство Renault в Украине.

Андрей Панков руководил российским офисом Renault на протяжении последних четырех лет. До этого он занимал руководящие должности в «ММС Рус». Во главе Renault Россия господин Панков встал в 2015 году. Чем он будет заниматься после ухода из компании, пока неизвестно.

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В Renault Россия сменился руководитель
{{material_127593}}До недавнего времени Ян Птачек занимал пост исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу. В середине сентября стало известно, что он покидает эту должность, чтобы «продолжить карьеру в периметре Groupe Renault». Глава АвтоВАЗа Ив Каракатзанис поблагодарил его за работу в компании и пожелал достигнуть новых карьерных высот. Сегодня стало известно, что новой ступенью для Яна Птачека станет пост генерального директора Renault Россия.Ян Птачек родился в 1969 году в Праге (Чехия). Окончил Пражский технический университет, обучался в Парижской высшей инженерной школе Ecole des Mines, Парижском институте политических исследований и Национальной школе мостов и дорог. С 1994 года работает в компании Renault. С 2008 по 2012 год Ян Птачек работал директором по маркетингу Renault Россия, а в январе 2013-го возглавил представительство Renault в Украине.Андрей Панков руководил российским офисом Renault на протяжении последних четырех лет. До этого он занимал руководящие должности в «ММС Рус». Во главе Renault Россия господин Панков встал в 2015 году. Чем он будет заниматься после ухода из компании, пока неизвестно.
2019-10-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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