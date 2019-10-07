7 октября 2019, 11:50
В Renault Россия сменился руководитель
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С 1 ноября 2019 года должность генерального директора Renault Россия займет Ян Птачек. Он сменит на этом посту Андрея Панкова, который покидает компанию по причинам личного характера.
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Ян Птачек родился в 1969 году в Праге (Чехия). Окончил Пражский технический университет, обучался в Парижской высшей инженерной школе Ecole des Mines, Парижском институте политических исследований и Национальной школе мостов и дорог. С 1994 года работает в компании Renault. С 2008 по 2012 год Ян Птачек работал директором по маркетингу Renault Россия, а в январе 2013-го возглавил представительство Renault в Украине.
Андрей Панков руководил российским офисом Renault на протяжении последних четырех лет. До этого он занимал руководящие должности в «ММС Рус». Во главе Renault Россия господин Панков встал в 2015 году. Чем он будет заниматься после ухода из компании, пока неизвестно.
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