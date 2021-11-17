В результате ДТП карета «Скорой помощи» завалилась на бок: опять виноват «бомбила»?
Фото: vk.com/spb_today
Так вот, на одном из перекрестков этого, по сути, городского квартала амбуланс на базе Ford Transit не нашел взаимопонимания с легковым автомобилем. Об этом сообщил очевидец дорожно-транспортного происшествия, который запостил информацию в группу «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».
«От удара машина медиков легла на бок», - прокомментировал свою же публикацию мужчина. На его снимках видно, что у «Скорой», которая лежит возле пешеходного перехода, еще горят проблесковые огни. О возможных пострадавших ничего не говорится. При этом можно различить медиков, стоящих рядом с «Транзитом».
Во втором участнике аварии, получившем серьезные «увечья» лицевой части, можно различить автомобиль Kia Rio. Не исключено, что за его рулем находился либо таксист, либо обычный «бомбила». Во всяком случае, так предположили люди, прокомментировавшие данный пост: «Таксист, видимо, спешил на заказ. «Мигалки» - это хорошо, но рейтинг таксиста в «Яндексе важнее».
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