Этот китайский седан бросил вызов Maybach: сколько он стоит в России и что умеет

28 ноября 2025, 09:43
В РФ привезли китайский «Майбах» Maextro S800: цена от 21,5 миллиона рублей
В РФ привезли китайский «Майбах» Maextro S800: цена от 21,5 миллиона рублей
В России появился новый люксовый седан. Его называют китайским аналогом «Майбаха». Автомобиль получил гибридную силовую установку. Его цена удивляет даже искушенных. Узнайте все подробности о новинке.
Российский автомобильный рынок продолжает пополняться эксклюзивными новинками из Поднебесной. На этот раз в поле зрения попал представительский седан Maextro S800, который уже успели окрестить «китайским Майбахом». Первые экземпляры этого автомобиля класса «тяжелый люкс» уже появились у дилеров, готовые найти своих состоятельных владельцев. Машина привлекает внимание не только своими габаритами и оснащением, но и весьма внушительным ценником, который сразу задает высокую планку.
Стоимость новинки в России стартует с отметки в 21,5 миллиона рублей за автомобиль, который уже находится на территории страны. Однако, как это часто бывает с китайскими машинами, существуют и альтернативные пути покупки. Частные компании, занимающиеся ввозом автомобилей, предлагают привезти Maextro S800 под заказ значительно дешевле - примерно за 16-17 миллионов рублей. Конечно, в этом случае конечная цена будет сильно зависеть от мощности силовой установки и выбранного набора опций. Для сравнения, на домашнем рынке в Китае, где продажи стартовали еще летом 2025 года, цены на седан варьируются от 708 000 до 1 180 000 юаней. В пересчете на рубли по текущему курсу это составляет примерно от 7,8 до 13 миллионов. Разница с российскими ценами, даже у «частников», получается весьма ощутимой.
За разработку Maextro S800 отвечал альянс автомобильного гиганта JAC и технологической компании Huawei, что сразу говорит о серьезном подходе к созданию модели. В Россию, по вполне очевидным причинам, связанным с климатом и инфраструктурой, привозят последовательно-гибридную версию. В ее основе лежит скромный по объему 1,5-литровый бензиновый двигатель, который работает в режиме генератора и не имеет прямой связи с колесами. За движение отвечают два мощных электромотора. Суммарная отдача такой системы может варьироваться в зависимости от модификации от 530 до впечатляющих 864 лошадиных сил, что ставит седан в один ряд с именитыми спорткарами.
Особого внимания заслуживают показатели автономности. Благодаря емкой батарее, седан способен проехать на чистом электричестве до 311 километров по европейскому циклу WLTC. Этого более чем достаточно для ежедневных поездок по городу без запуска ДВС. Общий же запас хода с полным баком и заряженной батареей достигает 1102 километров, что позволяет совершать дальние путешествия без лишних остановок. Габариты автомобиля полностью соответствуют его флагманскому статусу. Длина кузова составляет 5480 мм, а колесная база растянулась до 3370 мм. Это делает Maextro S800 длиннее стандартного Mercedes-Maybach S-Класса, что обеспечивает непревзойденный простор для задних пассажиров.
Появление таких автомобилей, как Maextro S800, наглядно демонстрирует амбиции китайского автопрома в премиальном сегменте. Как сообщает «Российская Газета», первые машины уже доступны для покупки, и, несмотря на высокую цену, они наверняка найдут своего покупателя, ищущего эксклюзивность и новейшие технологии в обход традиционных европейских брендов. Этот седан - яркий пример того, как быстро развиваются технологии в Китае, предлагая миру продукты, способные на равных конкурировать с признанными лидерами рынка роскошных автомобилей.
Похожие материалы ДжАК
-
28.11.2025, 14:46
Furgok Xpace 600: дом на колесах с сухой ванной и просторным интерьером для жизни в пути
Furgok Xpace 600 меняет представление о жизни на колесах. Внутри скрывается необычная ванная и простор для настоящих путешественников. Этот автодом удивляет инновациями и продуманной эргономикой. Узнайте, почему он может стать идеальным выбором для долгих поездок.Читать далее
-
28.11.2025, 14:39
TANK 400 в исполнении Arctic Trucks: китайский внедорожник стал еще суровее
TANK 400 обзавелся версией Arctic Trucks AT35. Новинка удивляет габаритами и колесами. Улучшена устойчивость и проходимость. Что еще изменилось в популярном внедорожнике?Читать далее
-
28.11.2025, 14:23
Honda показала концепт Outlier — электрический мотоцикл с полным приводом
Honda представила концепт электромотоцикла с полным приводом на Japan Mobility Show 2025. Новинка обещает изменить представление о будущем двухколесной техники. Японцы сделали ставку на инновации и смелый дизайн. Что скрывает загадочный Outlier — интрига сохраняется.Читать далее
-
28.11.2025, 14:12
Honda готовит обновленный HR-V 2027 года для США: свежий дизайн и новые решения
Honda в США отмечает уверенный рост в 2025 году. Компания не останавливается на достигнутом и анонсирует обновление популярных моделей. В центре внимания – рестайлинг кроссовера HR-V 2027 модельного года. Какие перемены ждут автомобиль и чего ожидать поклонникам бренда – подробности в нашем материале.Читать далее
-
28.11.2025, 14:03
10 китайских автомобилей с подвеской, которая не выдерживает российских дорог
Многие китайские авто выглядят современно и богато оснащены. Но их подвеска часто не справляется с нашими дорогами. Владельцы сталкиваются с быстрым износом деталей и частыми поломками. Узнайте, какие модели особенно уязвимы и почему стоит быть осторожнее при выборе.Читать далее
-
28.11.2025, 13:47
Китайская версия Toyota RAV4 добралась до России с внушительным ценником
В России появился новый кроссовер. Это знакомая модель из Китая. Частные продавцы уже принимают заказы. Цена автомобиля весьма впечатляет. У него есть интересные особенности. Стоит ли он своих денег?Читать далее
-
28.11.2025, 13:39
Новый туристический прицеп CAPSULA: подробности комплектации и цена в 2025 году
Узнайте, что входит в оснащение туристического прицепа CAPSULA. Цена, материалы, особенности жилой и кухонной зон. Какие опции доступны и как проходит регистрация. Все детали – в нашем материале.Читать далее
-
28.11.2025, 13:26
Новый утильсбор поднимет цены на подержанные иномарки в России
С 1 декабря меняются правила ввоза. Это коснется рынка подержанных авто. Цены на некоторые модели вырастут. Особенно на свежие и мощные иномарки. Узнайте, чего ждать автовладельцам.Читать далее
-
28.11.2025, 13:07
Таможни в Приморье перешли на круглосуточную работу из-за нового утильсбора
Таможенные посты в Приморье работают круглосуточно. На границе наблюдается небывалый ажиотаж. Водители спешат оформить свои автомобили. Скоро вступят в силу новые правила. Успеют ли все желающие это сделать? Что будет с ценами на машины?Читать далее
-
28.11.2025, 12:56
Lada Azimut меняет правила: 7 новых функций, которые удивят даже скептиков
Lada Azimut удивляет свежим подходом к технологиям. Впервые в российском кроссовере появились подогрев боковых стекол, панорамная крыша и электронный стояночный тормоз. Встроенный ИИ-ассистент и голосовое управление делают поездки комфортнее. Узнайте, чем еще выделяется новинка.Читать далее
Похожие материалы ДжАК
-
28.11.2025, 14:46
Furgok Xpace 600: дом на колесах с сухой ванной и просторным интерьером для жизни в пути
Furgok Xpace 600 меняет представление о жизни на колесах. Внутри скрывается необычная ванная и простор для настоящих путешественников. Этот автодом удивляет инновациями и продуманной эргономикой. Узнайте, почему он может стать идеальным выбором для долгих поездок.Читать далее
-
28.11.2025, 14:39
TANK 400 в исполнении Arctic Trucks: китайский внедорожник стал еще суровее
TANK 400 обзавелся версией Arctic Trucks AT35. Новинка удивляет габаритами и колесами. Улучшена устойчивость и проходимость. Что еще изменилось в популярном внедорожнике?Читать далее
-
28.11.2025, 14:23
Honda показала концепт Outlier — электрический мотоцикл с полным приводом
Honda представила концепт электромотоцикла с полным приводом на Japan Mobility Show 2025. Новинка обещает изменить представление о будущем двухколесной техники. Японцы сделали ставку на инновации и смелый дизайн. Что скрывает загадочный Outlier — интрига сохраняется.Читать далее
-
28.11.2025, 14:12
Honda готовит обновленный HR-V 2027 года для США: свежий дизайн и новые решения
Honda в США отмечает уверенный рост в 2025 году. Компания не останавливается на достигнутом и анонсирует обновление популярных моделей. В центре внимания – рестайлинг кроссовера HR-V 2027 модельного года. Какие перемены ждут автомобиль и чего ожидать поклонникам бренда – подробности в нашем материале.Читать далее
-
28.11.2025, 14:03
10 китайских автомобилей с подвеской, которая не выдерживает российских дорог
Многие китайские авто выглядят современно и богато оснащены. Но их подвеска часто не справляется с нашими дорогами. Владельцы сталкиваются с быстрым износом деталей и частыми поломками. Узнайте, какие модели особенно уязвимы и почему стоит быть осторожнее при выборе.Читать далее
-
28.11.2025, 13:47
Китайская версия Toyota RAV4 добралась до России с внушительным ценником
В России появился новый кроссовер. Это знакомая модель из Китая. Частные продавцы уже принимают заказы. Цена автомобиля весьма впечатляет. У него есть интересные особенности. Стоит ли он своих денег?Читать далее
-
28.11.2025, 13:39
Новый туристический прицеп CAPSULA: подробности комплектации и цена в 2025 году
Узнайте, что входит в оснащение туристического прицепа CAPSULA. Цена, материалы, особенности жилой и кухонной зон. Какие опции доступны и как проходит регистрация. Все детали – в нашем материале.Читать далее
-
28.11.2025, 13:26
Новый утильсбор поднимет цены на подержанные иномарки в России
С 1 декабря меняются правила ввоза. Это коснется рынка подержанных авто. Цены на некоторые модели вырастут. Особенно на свежие и мощные иномарки. Узнайте, чего ждать автовладельцам.Читать далее
-
28.11.2025, 13:07
Таможни в Приморье перешли на круглосуточную работу из-за нового утильсбора
Таможенные посты в Приморье работают круглосуточно. На границе наблюдается небывалый ажиотаж. Водители спешат оформить свои автомобили. Скоро вступят в силу новые правила. Успеют ли все желающие это сделать? Что будет с ценами на машины?Читать далее
-
28.11.2025, 12:56
Lada Azimut меняет правила: 7 новых функций, которые удивят даже скептиков
Lada Azimut удивляет свежим подходом к технологиям. Впервые в российском кроссовере появились подогрев боковых стекол, панорамная крыша и электронный стояночный тормоз. Встроенный ИИ-ассистент и голосовое управление делают поездки комфортнее. Узнайте, чем еще выделяется новинка.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве