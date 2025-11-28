Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

28 ноября 2025, 09:43

В РФ привезли китайский «Майбах» Maextro S800: цена от 21,5 миллиона рублей

В РФ привезли китайский «Майбах» Maextro S800: цена от 21,5 миллиона рублей

Этот китайский седан бросил вызов Maybach: сколько он стоит в России и что умеет

В РФ привезли китайский «Майбах» Maextro S800: цена от 21,5 миллиона рублей

В России появился новый люксовый седан. Его называют китайским аналогом «Майбаха». Автомобиль получил гибридную силовую установку. Его цена удивляет даже искушенных. Узнайте все подробности о новинке.

В России появился новый люксовый седан. Его называют китайским аналогом «Майбаха». Автомобиль получил гибридную силовую установку. Его цена удивляет даже искушенных. Узнайте все подробности о новинке.

Российский автомобильный рынок продолжает пополняться эксклюзивными новинками из Поднебесной. На этот раз в поле зрения попал представительский седан Maextro S800, который уже успели окрестить «китайским Майбахом». Первые экземпляры этого автомобиля класса «тяжелый люкс» уже появились у дилеров, готовые найти своих состоятельных владельцев. Машина привлекает внимание не только своими габаритами и оснащением, но и весьма внушительным ценником, который сразу задает высокую планку.

Стоимость новинки в России стартует с отметки в 21,5 миллиона рублей за автомобиль, который уже находится на территории страны. Однако, как это часто бывает с китайскими машинами, существуют и альтернативные пути покупки. Частные компании, занимающиеся ввозом автомобилей, предлагают привезти Maextro S800 под заказ значительно дешевле - примерно за 16-17 миллионов рублей. Конечно, в этом случае конечная цена будет сильно зависеть от мощности силовой установки и выбранного набора опций. Для сравнения, на домашнем рынке в Китае, где продажи стартовали еще летом 2025 года, цены на седан варьируются от 708 000 до 1 180 000 юаней. В пересчете на рубли по текущему курсу это составляет примерно от 7,8 до 13 миллионов. Разница с российскими ценами, даже у «частников», получается весьма ощутимой.

Фото: Maextro

За разработку Maextro S800 отвечал альянс автомобильного гиганта JAC и технологической компании Huawei, что сразу говорит о серьезном подходе к созданию модели. В Россию, по вполне очевидным причинам, связанным с климатом и инфраструктурой, привозят последовательно-гибридную версию. В ее основе лежит скромный по объему 1,5-литровый бензиновый двигатель, который работает в режиме генератора и не имеет прямой связи с колесами. За движение отвечают два мощных электромотора. Суммарная отдача такой системы может варьироваться в зависимости от модификации от 530 до впечатляющих 864 лошадиных сил, что ставит седан в один ряд с именитыми спорткарами.

Особого внимания заслуживают показатели автономности. Благодаря емкой батарее, седан способен проехать на чистом электричестве до 311 километров по европейскому циклу WLTC. Этого более чем достаточно для ежедневных поездок по городу без запуска ДВС. Общий же запас хода с полным баком и заряженной батареей достигает 1102 километров, что позволяет совершать дальние путешествия без лишних остановок. Габариты автомобиля полностью соответствуют его флагманскому статусу. Длина кузова составляет 5480 мм, а колесная база растянулась до 3370 мм. Это делает Maextro S800 длиннее стандартного Mercedes-Maybach S-Класса, что обеспечивает непревзойденный простор для задних пассажиров.

Появление таких автомобилей, как Maextro S800, наглядно демонстрирует амбиции китайского автопрома в премиальном сегменте. Как сообщает «Российская Газета», первые машины уже доступны для покупки, и, несмотря на высокую цену, они наверняка найдут своего покупателя, ищущего эксклюзивность и новейшие технологии в обход традиционных европейских брендов. Этот седан - яркий пример того, как быстро развиваются технологии в Китае, предлагая миру продукты, способные на равных конкурировать с признанными лидерами рынка роскошных автомобилей.

Упомянутые марки: JAC
