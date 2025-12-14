Росгвардейцы оперативно среагировали на происшествие и вызвали экстренные службы

В Рощино автобус ПАЗ наехал на женщину при развороте: движение перекрыто

В Рощино утром произошло ЧП с участием автобуса. На месте работали экстренные службы. Движение транспорта временно ограничили. Подробности происшествия выясняются.

Утро пятницы, 12 декабря, в поселке Рощино Ленинградской области началось с серьезного дорожного происшествия. На одной из центральных улиц, Привокзальной, водитель автобуса ПАЗ, выполняя маневр разворота, не заметил женщину, переходившую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате транспортное средство сбило 56-летнюю местную жительницу.

Как сообщает Piter.tv, первыми на место аварии прибыли сотрудники Росгвардии. Они быстро оценили ситуацию, перекрыли движение для обеспечения безопасности и вызвали скорую помощь, а также наряд ГАИ. Благодаря их оперативным действиям, пострадавшая женщина была незамедлительно передана медикам для оказания необходимой помощи.

Водителя автобуса, мужчину 66 лет, доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств случившегося. На время работы экстренных служб движение транспорта по Привокзальной улице было полностью остановлено, чтобы избежать новых инцидентов и дать возможность специалистам работать без помех.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали происшествия, опрашивают свидетелей и анализируют записи с камер наблюдения. По предварительным данным, женщина переходила дорогу в неположенном месте, что могло стать одной из причин аварии. Однако окончательные выводы будут сделаны после завершения проверки.

Дорожная обстановка в Рощино остается напряженной, местные жители призываются быть особенно внимательными на проезжей части. Водителям напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим и быть готовыми к неожиданным ситуациям, особенно вблизи остановок и оживленных участков дорог.