Росгвардейцы оперативно среагировали на происшествие и вызвали экстренные службы

14 декабря 2025, 21:16
В Рощино автобус ПАЗ наехал на женщину при развороте: движение перекрыто
В Рощино автобус ПАЗ наехал на женщину при развороте: движение перекрыто
В Рощино утром произошло ЧП с участием автобуса. На месте работали экстренные службы. Движение транспорта временно ограничили. Подробности происшествия выясняются.
Утро пятницы, 12 декабря, в поселке Рощино Ленинградской области началось с серьезного дорожного происшествия. На одной из центральных улиц, Привокзальной, водитель автобуса ПАЗ, выполняя маневр разворота, не заметил женщину, переходившую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате транспортное средство сбило 56-летнюю местную жительницу.
Как сообщает Piter.tv, первыми на место аварии прибыли сотрудники Росгвардии. Они быстро оценили ситуацию, перекрыли движение для обеспечения безопасности и вызвали скорую помощь, а также наряд ГАИ. Благодаря их оперативным действиям, пострадавшая женщина была незамедлительно передана медикам для оказания необходимой помощи.
Водителя автобуса, мужчину 66 лет, доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств случившегося. На время работы экстренных служб движение транспорта по Привокзальной улице было полностью остановлено, чтобы избежать новых инцидентов и дать возможность специалистам работать без помех.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали происшествия, опрашивают свидетелей и анализируют записи с камер наблюдения. По предварительным данным, женщина переходила дорогу в неположенном месте, что могло стать одной из причин аварии. Однако окончательные выводы будут сделаны после завершения проверки.
Дорожная обстановка в Рощино остается напряженной, местные жители призываются быть особенно внимательными на проезжей части. Водителям напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим и быть готовыми к неожиданным ситуациям, особенно вблизи остановок и оживленных участков дорог.
Похожие материалы PAZ
-
14.12.2025, 10:46
Машину увез эвакуатор: что делать и как быстро вернуть авто без лишних трат
Ваш автомобиль исчез с парковки. Это может быть эвакуация. Важно действовать быстро и правильно. Мы расскажем о первых шагах. Узнайте, как избежать лишних расходов. Сохраните свои нервы и деньги.Читать далее
-
14.12.2025, 08:57
Пьяный за рулем в 2025 году: какие штрафы и сроки лишения прав ждут водителей
Вождение в нетрезвом виде строго карается. Наказания стали еще жестче. Водителей ждут огромные штрафы. Возможен даже тюремный срок. Узнайте все подробности новых правил.Читать далее
-
13.12.2025, 09:58
Как оспорить штраф за парковку в Санкт-Петербурге: простая инструкция
Штрафы за парковку в Петербурге кусаются. Но не все знают о своих правах. Есть законные способы оспорить постановление. Рассказываем, как это сделать правильно. Не торопитесь отдавать свои деньги.Читать далее
-
12.12.2025, 12:52
За агрессию на дорогах водителям теперь может грозить реальный тюремный срок
В России готовят новый суровый закон. Агрессивных водителей хотят сажать в тюрьму. Это коснется всех участников движения. Инициатива уже находится в Госдуме. Узнайте все подробности первыми.Читать далее
-
12.12.2025, 10:11
Sollers SA6: старт продаж 9-метровых автобусов после одобрения типа
Sollers готовит к выходу на рынок свежую модель автобуса. Сертификация уже завершена, но есть нюансы. Какие варианты салона доступны? Почему 12-метровая версия пока вне игры? Подробности внутри.Читать далее
-
12.12.2025, 05:52
Почему ГАИ может отказать в регистрации авто без печати в ПТС
Регистрация автомобиля может обернуться неожиданной проблемой. Не все знают, когда нужна печать в ПТС. ГАИ разъясняет, что делать, если инспектор требует невозможное. В статье раскрыты нюансы оформления и советы для водителей.Читать далее
-
11.12.2025, 22:59
В Калининградской области задержали пьяного водителя Audi после опасной погони
Водитель Audi устроил опасную поездку в Калининградской области. Его остановили инспекторы ГИБДД. В деле всплыли новые детали. Нарушителю грозят серьезные последствия.Читать далее
-
11.12.2025, 15:03
Водитель грузовика в Индии врезался в стену из-за подсказок Google Maps
В Индии водитель грузовика попал в аварию, доверившись Google Maps. Приложение предложило маршрут с крутыми поворотами, не рассчитанными на крупногабаритный транспорт. История заставляет задуматься, насколько безопасно использовать обычные навигаторы для грузовых авто.Читать далее
-
11.12.2025, 14:51
28-летний парень был вынужден убрать свой Ferrari с балкона квартиры
Житель Вены нашел необычное место для машины. Он решил хранить свой дорогой суперкар дома. Буквально на собственном балконе второго этажа. Но его оригинальная идея не понравилась властям. Чем закончилась эта удивительная история парковки?Читать далее
-
11.12.2025, 13:37
Электронные водительские права: когда ждать и чего опасаться
Минцифры хочет узаконить цифровые права. Это упростит жизнь водителям. Но есть серьезные опасения. Эксперты предупреждают о рисках. Кибератаки могут стать большой проблемой. Узнайте все подробности первыми.Читать далее
Похожие материалы PAZ
-
14.12.2025, 10:46
Машину увез эвакуатор: что делать и как быстро вернуть авто без лишних трат
Ваш автомобиль исчез с парковки. Это может быть эвакуация. Важно действовать быстро и правильно. Мы расскажем о первых шагах. Узнайте, как избежать лишних расходов. Сохраните свои нервы и деньги.Читать далее
-
14.12.2025, 08:57
Пьяный за рулем в 2025 году: какие штрафы и сроки лишения прав ждут водителей
Вождение в нетрезвом виде строго карается. Наказания стали еще жестче. Водителей ждут огромные штрафы. Возможен даже тюремный срок. Узнайте все подробности новых правил.Читать далее
-
13.12.2025, 09:58
Как оспорить штраф за парковку в Санкт-Петербурге: простая инструкция
Штрафы за парковку в Петербурге кусаются. Но не все знают о своих правах. Есть законные способы оспорить постановление. Рассказываем, как это сделать правильно. Не торопитесь отдавать свои деньги.Читать далее
-
12.12.2025, 12:52
За агрессию на дорогах водителям теперь может грозить реальный тюремный срок
В России готовят новый суровый закон. Агрессивных водителей хотят сажать в тюрьму. Это коснется всех участников движения. Инициатива уже находится в Госдуме. Узнайте все подробности первыми.Читать далее
-
12.12.2025, 10:11
Sollers SA6: старт продаж 9-метровых автобусов после одобрения типа
Sollers готовит к выходу на рынок свежую модель автобуса. Сертификация уже завершена, но есть нюансы. Какие варианты салона доступны? Почему 12-метровая версия пока вне игры? Подробности внутри.Читать далее
-
12.12.2025, 05:52
Почему ГАИ может отказать в регистрации авто без печати в ПТС
Регистрация автомобиля может обернуться неожиданной проблемой. Не все знают, когда нужна печать в ПТС. ГАИ разъясняет, что делать, если инспектор требует невозможное. В статье раскрыты нюансы оформления и советы для водителей.Читать далее
-
11.12.2025, 22:59
В Калининградской области задержали пьяного водителя Audi после опасной погони
Водитель Audi устроил опасную поездку в Калининградской области. Его остановили инспекторы ГИБДД. В деле всплыли новые детали. Нарушителю грозят серьезные последствия.Читать далее
-
11.12.2025, 15:03
Водитель грузовика в Индии врезался в стену из-за подсказок Google Maps
В Индии водитель грузовика попал в аварию, доверившись Google Maps. Приложение предложило маршрут с крутыми поворотами, не рассчитанными на крупногабаритный транспорт. История заставляет задуматься, насколько безопасно использовать обычные навигаторы для грузовых авто.Читать далее
-
11.12.2025, 14:51
28-летний парень был вынужден убрать свой Ferrari с балкона квартиры
Житель Вены нашел необычное место для машины. Он решил хранить свой дорогой суперкар дома. Буквально на собственном балконе второго этажа. Но его оригинальная идея не понравилась властям. Чем закончилась эта удивительная история парковки?Читать далее
-
11.12.2025, 13:37
Электронные водительские права: когда ждать и чего опасаться
Минцифры хочет узаконить цифровые права. Это упростит жизнь водителям. Но есть серьезные опасения. Эксперты предупреждают о рисках. Кибератаки могут стать большой проблемой. Узнайте все подробности первыми.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве