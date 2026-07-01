Удары БПЛА по НПЗ и запрет экспорта: как российский топливный кризис ударил по кошельку водителей в соседней стране

В России +8%, в Узбекистане +20%: почему соседи пострадали от топливного кризиса сильнее самих россиян

Топливный кризис в России, вызванный ударами беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам, бьет по карману не только отечественных водителей, но и автомобилистов из соседних дружественных стран. Если в Беларуси цены на АЗС пока удается удержать на прежнем уровне, то в Узбекистане они поползли вверх.

Топливный кризис в России, вызванный ударами беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам, бьет по карману не только отечественных водителей, но и автомобилистов из соседних дружественных стран. Если в Беларуси цены на АЗС пока удается удержать на прежнем уровне, то в Узбекистане они поползли вверх.

Топливный кризис в России начал напрямую бить по кошелькам автомобилистов в Узбекистане. С начала июня импортный бензин на узбекских заправках подорожал на 15-20 процентов, тогда как на российских АЗС сетей Лукойл и Татнефть рост составил около 8 процентов. Это означает, что соседи по региону почувствовали дефицит топлива сильнее, чем сами россияне, и разрыв в ценах продолжает увеличиваться с каждым днем.

Причина происходящего кроется в системных проблемах российской топливной отрасли. После серии атак украинских беспилотников на НПЗ простаивает почти треть нефтеперерабатывающих мощностей России. В десятках регионов страны введены ограничения на заправку - в бак разрешают залить не больше 40 литров в городе, а на автозаправочных станциях выстраиваются огромные очереди. В ответ на атаки на топливную инфраструктуру правительство РФ пошло на беспрецедентные меры: разрешило производить бензин с повышенным содержанием серы стандарта Евро-3 и полностью запретило экспорт топлива, чтобы обеспечить внутренний рынок.

Формально узбекский рынок под российский запрет не попадает - в постановлении есть исключение для поставок по межправительственным соглашениям. Минэнерго Узбекистана ранее также заявляло, что российские ограничения не должны затронуть поставки бензина в страну. Однако рынок работает не только по формальным правилам. Когда в России топлива не хватает, свободных объемов становится меньше, и неформально приоритет отдается внутренним потребителям. Для Узбекистана это особенно чувствительно, поскольку страна все больше зависит от импортного бензина.

Статистика показывает масштаб этой зависимости. За январь-апрель 2026 года в Узбекистан было импортировано 568,7 тысячи тонн бензина на сумму 327,1 миллиона долларов, что вдвое больше, чем годом ранее. Для сравнения, за тот же период внутри страны произвели всего 417,5 тысячи тонн бензина. То есть импорт обеспечивает более половины спроса на бензин, и любые перебои с поставками мгновенно отражаются на цене. Особенно это касается недорогого 92-го бензина, который после отказа от АИ-80 занял большую долю рынка.

На бирже в Ташкенте цены на импортный бензин продолжают обновлять максимумы. По данным мониторинга розничных цен в сети Carvon, если 1 июня импортный АИ-92 стоил 11 700 сумов за литр (76,7 рубля в пересчете по курсу), а АИ-95 — 13 500 сумов (88,5 рубля), то к 29 июня цена 92-го выросла до 13 000 сумов (85,2 рубля), а 95-го — до 16 000 сумов за литр (104,5 рубля). Местный бензин АИ-92 в сети UNG Carvon стоит 12 300 сумов, что заметно дешевле импортного аналога, однако его объемов недостаточно для полного покрытия растущего спроса. Эксперты предупреждают, что пока российская топливная инфраструктура не восстановится после атак, цены на бензин в Узбекистане будут продолжать расти, а дефицит предложения может привести к дальнейшему увеличению разрыва между стоимостью местного и импортного топлива.