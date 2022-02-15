В России активизировались пешеходы-подставщики: что делать и как правильно себя вести
Юрист Константин Дьяконов рассказал в интервью «Российской газете», что не стоит идти на поводу у мошенников и «решать вопрос на месте». Лучше не вступать с ними в долгие разговоры, а не выходить из машины и сообщить о намерении вызвать полицию. В большинстве случаев претензии на этом заканчиваются. Однако, лучше все-таки сообщить о случившемся в ГИБДД, чтобы избежать ответственности за оставление места происшествия. Доказать невиновность помогут камеры видеонаблюдения, которые сейчас есть практически повсюду. А еще лучше установить в автомобиль видеорегистратор.
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