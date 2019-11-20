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20 ноября 2019, 17:35

В России «автомат» уверенно побеждает «механику»

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Машины с автоматической коробкой передач постепенно вытесняют с российского рынка классическую «механику». С января по октябрь доля автомобилей с такой трансмиссией составила 59% в общем объеме продаж легковых машин.
В России автомат уверенно побеждает механику

Фото: Автостат

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За первые 9 месяцев 2019 года российские дилеры реализовали около 700 тысяч легковых автомобилей с автоматической коробкой передач, к которой относятся не только классические «автоматы», но также «роботы» и вариаторы. Доля таких машин в общем объеме продаж составила 59% или на 3% больше по сравнению с результатом за аналогичный период прошлого года. Специалисты аналитического агентства «Автостат» подчеркивают, что продажи машин с АКПП четвертый год подряд превышают в нашей стране 50%.

Соотношение между «механикой» и автоматической КПП отличается у разных марок и моделей. Наиболее часто машины с «автоматом» выбирают покупатели BMW (100%), Mercedes-Benz (100%) и Toyota (93%). Высокая доля в объеме продаж наблюдается у Mitsubishi (89%) и у Kia (85%).
 
В абсолютных цифрах по числу проданных машин с автоматической коробкой лидируют корейские бренды Kia (142,5 тыс. экз.) и Hyundai (101,7 тыс. экз.). У девяти брендов из ТОП-10 их доля превышает две трети от всех реализованных автомобилей. Исключение составляет французская марка Renault, у которой рыночная доля машин с АТ находится заметно ниже среднерыночных показателей - на уровне 30%.

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В России «автомат» уверенно побеждает «механику»
{{material_122949}}За первые 9 месяцев 2019 года российские дилеры реализовали около 700 тысяч легковых автомобилей с автоматической коробкой передач, к которой относятся не только классические «автоматы», но также «роботы» и вариаторы. Доля таких машин в общем объеме продаж составила 59% или на 3% больше по сравнению с результатом за аналогичный период прошлого года. Специалисты аналитического агентства «Автостат» подчеркивают, что продажи машин с АКПП четвертый год подряд превышают в нашей стране 50%.Соотношение между «механикой» и автоматической КПП отличается у разных марок и моделей. Наиболее часто машины с «автоматом» выбирают покупатели BMW (100%), Mercedes-Benz (100%) и Toyota (93%). Высокая доля в объеме продаж наблюдается у Mitsubishi (89%) и у Kia (85%). В абсолютных цифрах по числу проданных машин с автоматической коробкой лидируют корейские бренды Kia (142,5 тыс. экз.) и Hyundai (101,7 тыс. экз.). У девяти брендов из ТОП-10 их доля превышает две трети от всех реализованных автомобилей. Исключение составляет французская марка Renault, у которой рыночная доля машин с АТ находится заметно ниже среднерыночных показателей - на уровне 30%.
2019-11-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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