20 ноября 2019, 17:35
В России «автомат» уверенно побеждает «механику»
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Машины с автоматической коробкой передач постепенно вытесняют с российского рынка классическую «механику». С января по октябрь доля автомобилей с такой трансмиссией составила 59% в общем объеме продаж легковых машин.
Фото: Автостат
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Соотношение между «механикой» и автоматической КПП отличается у разных марок и моделей. Наиболее часто машины с «автоматом» выбирают покупатели BMW (100%), Mercedes-Benz (100%) и Toyota (93%). Высокая доля в объеме продаж наблюдается у Mitsubishi (89%) и у Kia (85%).
В абсолютных цифрах по числу проданных машин с автоматической коробкой лидируют корейские бренды Kia (142,5 тыс. экз.) и Hyundai (101,7 тыс. экз.). У девяти брендов из ТОП-10 их доля превышает две трети от всех реализованных автомобилей. Исключение составляет французская марка Renault, у которой рыночная доля машин с АТ находится заметно ниже среднерыночных показателей - на уровне 30%.
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06.11.2019, 00:06
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
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