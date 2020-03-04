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4 марта 2020, 20:34

В России автомобили проследят за соблюдением ПДД

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Фото: drive2.ru
Автомобили российской сборки планируют оснастить системами оповещения водителей о потенциальном нарушении ПДД. ГОСТ к новым устройствам могут принять в октябре текущего года.
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На все автомобили, собранные в России, в скором времени в обязательном порядке, по аналогии с системой ГЛОНАСС, будут устанавливать устройства, оповещающие водителя о разметке, дорожных знаках и сигнале светофора. Об этом рассказали газете «Известия» в Росстандарте. 

С технической стороны проект вполне реальный, автопроизводители обладают такой возможностью. Новый национальный стандарт (ГОСТ Р) «Системы распознавания объектов инфраструктуры...», как пишут «Известия», находится на стадии утверждения в Росстандарте. Система должна распознавать дорожные знаки, разметку, светофоры при скорости до 150 км/ч и на расстоянии от 30 до 100 метров.

Новые системы подойдут для установки не только на легковые автомобили, но также на автобусы, троллейбусы и грузовики. Система будет предупреждать с помощью звуковых сигналов, вибрацией руля или сиденья. Будет предусмотрена и гибкая регулировка интерфейса, в зависимости от стажа и опыта вождения.
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В России автомобили проследят за соблюдением ПДД
{{material_128968}}На все автомобили, собранные в России, в скором времени в обязательном порядке, по аналогии с системой ГЛОНАСС, будут устанавливать устройства, оповещающие водителя о разметке, дорожных знаках и сигнале светофора. Об этом рассказали газете «Известия» в Росстандарте. С технической стороны проект вполне реальный, автопроизводители обладают такой возможностью. Новый национальный стандарт (ГОСТ Р) «Системы распознавания объектов инфраструктуры...», как пишут «Известия», находится на стадии утверждения в Росстандарте. Система должна распознавать дорожные знаки, разметку, светофоры при скорости до 150 км/ч и на расстоянии от 30 до 100 метров.Новые системы подойдут для установки не только на легковые автомобили, но также на автобусы, троллейбусы и грузовики. Система будет предупреждать с помощью звуковых сигналов, вибрацией руля или сиденья. Будет предусмотрена и гибкая регулировка интерфейса, в зависимости от стажа и опыта вождения.
2020-03-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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