4 марта 2020, 20:34
В России автомобили проследят за соблюдением ПДД
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Фото: drive2.ru
Автомобили российской сборки планируют оснастить системами оповещения водителей о потенциальном нарушении ПДД. ГОСТ к новым устройствам могут принять в октябре текущего года.
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С технической стороны проект вполне реальный, автопроизводители обладают такой возможностью. Новый национальный стандарт (ГОСТ Р) «Системы распознавания объектов инфраструктуры...», как пишут «Известия», находится на стадии утверждения в Росстандарте. Система должна распознавать дорожные знаки, разметку, светофоры при скорости до 150 км/ч и на расстоянии от 30 до 100 метров.
Новые системы подойдут для установки не только на легковые автомобили, но также на автобусы, троллейбусы и грузовики. Система будет предупреждать с помощью звуковых сигналов, вибрацией руля или сиденья. Будет предусмотрена и гибкая регулировка интерфейса, в зависимости от стажа и опыта вождения.
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