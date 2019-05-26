26 мая 2019, 11:08
В России будут выпускать Chevrolet Malibu
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Черкесский автозавод «Дервейс» готовится к возобновлению производства. Конвейер должен заработать во второй половине 2019 года. Первыми моделями предприятия станут компактный хэтчбек Ravon R2 и стильный большой седан Chevrolet Malibu.
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К тому же седаны Malibu уже пытались собирать и продавать в России. В 2013 году их начали выпускать на калининградском «Автоторе». Покупателям предлагали автомобили с 2,4-литровым бензиновым мотором (167 л.с.) и 2,0-литровым турбодизелем (160 л.с.), коробки: 6-ступенчатая «механика» или 6-диапазонный «автомат». Но два года спустя компания Chevrolet объявила о прекращении продаж Malibu в России из-за крайне низкого спроса. За все время дилерам удалось реализовать лишь 611 автомобилей.
Как выяснили журналисты издания Drom.ru, первоначально владельцы «Дервейс» планировали наладить на заводе сборку микровена Chevrolet Damas. Модель существует в практически неизменном виде с 2006 года. У морально устаревшего автомобиля обязательно бы возникли проблемы с сертификацией. Поэтому от идеи локализовать его производство быстро отказались. В этом смысле у Chevrolet Malibu девятого поколения образца 2015 года шансов получить ОТТС значительно больше. В случае выхода на российский рынок седану предстоит побороться за покупателей с безоговорочным фаворитом D-сегмента - Toyota Camry, которой уже удалось выбить из игры таких сильных соперников, как Nissan Teana и Ford Mondeo.
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блин, сам хочу такую машинку, ей нет равных, тоже не могу найти цену, нашел только один автомобиль 2011 года не растоможен 399000 руб
Равон R2 не бывает с механикой!!! Работаю у официального дилера.
Равона R2 на механике Нет!
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