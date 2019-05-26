26 мая 2019, 11:08

В России будут выпускать Chevrolet Malibu

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Черкесский автозавод «Дервейс» готовится к возобновлению производства. Конвейер должен заработать во второй половине 2019 года. Первыми моделями предприятия станут компактный хэтчбек Ravon R2 и стильный большой седан Chevrolet Malibu.
В России будут выпускать Chevrolet Malibu
В России будут выпускать Chevrolet Malibu
В России будут выпускать Chevrolet Malibu
В России будут выпускать Chevrolet Malibu
В России будут выпускать Chevrolet Malibu
В России будут выпускать Chevrolet Malibu
В России будут выпускать Chevrolet Malibu
В России будут выпускать Chevrolet Malibu
В России будут выпускать Chevrolet Malibu
В России будут выпускать Chevrolet Malibu
В России будут выпускать Chevrolet Malibu
В России будут выпускать Chevrolet Malibu
В России будут выпускать Chevrolet Malibu
В России будут выпускать Chevrolet Malibu
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Выбор моделей для перезапуска производства на «Дервейс» можно назвать неожиданным. В России уже продавались компактный и недорогой Ravon R2 и его брат-близнец Chevrolet Spark, но особой популярности они не снискали. Многое сейчас будет зависеть от правильной ценовой политики. В Узбекистане Ravon R2 местной сборки стоит менее 500 тыс. рублей в пересчете по курсу. Но большой седан Chevrolet Malibu продают на узбекском рынке минимум за 2,1 млн рублей. Такому автомобилю в нынешних российских реалиях будет непросто привлечь внимание покупателей. 

К тому же седаны Malibu уже пытались собирать и продавать в России. В 2013 году их начали выпускать на калининградском «Автоторе». Покупателям предлагали автомобили с 2,4-литровым бензиновым мотором (167 л.с.) и 2,0-литровым турбодизелем (160 л.с.), коробки: 6-ступенчатая «механика» или 6-диапазонный «автомат». Но два года спустя компания Chevrolet объявила о прекращении продаж Malibu в России из-за крайне низкого спроса. За все время дилерам удалось реализовать лишь 611 автомобилей.

Как выяснили журналисты издания Drom.ru, первоначально владельцы «Дервейс» планировали наладить на заводе сборку микровена Chevrolet Damas. Модель существует в практически неизменном виде с 2006 года. У морально устаревшего автомобиля обязательно бы возникли проблемы с сертификацией. Поэтому от идеи локализовать его производство быстро отказались. В этом смысле у Chevrolet Malibu девятого поколения образца 2015 года шансов получить ОТТС значительно больше. В случае выхода на российский рынок седану предстоит побороться за покупателей с безоговорочным фаворитом D-сегмента - Toyota Camry, которой уже удалось выбить из игры таких сильных соперников, как Nissan Teana и Ford Mondeo.


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В России будут выпускать Chevrolet Malibu
{{material_126277}}Выбор моделей для перезапуска производства на «Дервейс» можно назвать неожиданным. В России уже продавались компактный и недорогой Ravon R2 и его брат-близнец Chevrolet Spark, но особой популярности они не снискали. Многое сейчас будет зависеть от правильной ценовой политики. В Узбекистане Ravon R2 местной сборки стоит менее 500 тыс. рублей в пересчете по курсу. Но большой седан Chevrolet Malibu продают на узбекском рынке минимум за 2,1 млн рублей. Такому автомобилю в нынешних российских реалиях будет непросто привлечь внимание покупателей. К тому же седаны Malibu уже пытались собирать и продавать в России. В 2013 году их начали выпускать на калининградском «Автоторе». Покупателям предлагали автомобили с 2,4-литровым бензиновым мотором (167 л.с.) и 2,0-литровым турбодизелем (160 л.с.), коробки: 6-ступенчатая «механика» или 6-диапазонный «автомат». Но два года спустя компания Chevrolet объявила о прекращении продаж Malibu в России из-за крайне низкого спроса. За все время дилерам удалось реализовать лишь 611 автомобилей.Как выяснили журналисты издания Drom.ru, первоначально владельцы «Дервейс» планировали наладить на заводе сборку микровена Chevrolet Damas. Модель существует в практически неизменном виде с 2006 года. У морально устаревшего автомобиля обязательно бы возникли проблемы с сертификацией. Поэтому от идеи локализовать его производство быстро отказались. В этом смысле у Chevrolet Malibu девятого поколения образца 2015 года шансов получить ОТТС значительно больше. В случае выхода на российский рынок седану предстоит побороться за покупателей с безоговорочным фаворитом D-сегмента - Toyota Camry, которой уже удалось выбить из игры таких сильных соперников, как Nissan Teana и Ford Mondeo.
2019-05-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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