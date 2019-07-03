3 июля 2019, 16:40

В России будут выпускать Opel и полноприводные Peugeot и Citroen

  • 476
  • 0
Группа PSA планирует расширить модельный ряд автомобилей, выпускаемых в Калуге. Концерн намерен собирать в России автомобили Opel, а также наладить производство полноприводных версий Peugeot Expert, Traveller, Citroеn Jumpy и SpaceTourer.
Кроме того, предполагается локализация производства двигателей, которая включает в себя литьё, ковку и механическую обработку ключевых элементов. Дополнительно планируется внедрить технологические операции, связанные с локализацией производства коробок передач. Двигатели и коробки передач, локализованные в России, будут устанавливаться на модели, выпускаемые Группой PSA в Калуге.

На сегодняшний день завод в Калуге выполняет все базовые операции: сварка, окраска, сборка, при производстве автомобилей используется российская штамповка. На предприятии выпускают пассажирские и коммерческие автомобили Peugeot и Citroеn. Компания готова расширять модельный ряд, продолжать инвестировать, увеличивать локализацию, налаживать экспорт, производить больше и предлагать современные и качественные продукты российским потребителям.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Peugeot Partner
Цитата:| Кому: юра отлично ответил , безумно пусть пролетают на дельтоплане
Валерий
Форум Peugeot 408
эксплуатация с 2013 года. из плюсов: подвеска только сейчас начала немного постукивать, но и я ее честно говоря в каких ямах на наших дорогах только не проверял... по кузову нет ни каких замечаний, несмотря на изрядное число сколов и царапин. Хороший объем багажника и салона, даже крупные пассажиры на ...
Владимир
Форум Peugeot 3008
Цитата:| Кому: Юрий! Это какой рост небольшой по вашему? У меня знакомый под 2 метра, садится в мою машину гольф класса, и ни разу не ударился. Жаловаться то он жаловался, что машина у меня "бабская", в его понимании это машины, в которые с его ростом не развалишься. В моем понимании большинство машин ...
Санча
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Опель
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Сколько стоят 3- и 5-летние Toyota Land Cruiser Prado?
Тест-драйв нового Volkswagen Passat: ветер совершенства
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 24 модели
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 25 моделей
Класс Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 9 моделей
Класс B Exclusive
Alfa Romeo MiTo и еще 6 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
В России будут выпускать Opel и полноприводные Peugeot и Citroen
Кроме того, предполагается локализация производства двигателей, которая включает в себя литьё, ковку и механическую обработку ключевых элементов. Дополнительно планируется внедрить технологические операции, связанные с локализацией производства коробок передач. Двигатели и коробки передач, локализованные в России, будут устанавливаться на модели, выпускаемые Группой PSA в Калуге. На сегодняшний день завод в Калуге выполняет все базовые операции: сварка, окраска, сборка, при производстве автомобилей используется российская штамповка. На предприятии выпускают пассажирские и коммерческие автомобили Peugeot и Citroеn. Компания готова расширять модельный ряд, продолжать инвестировать, увеличивать локализацию, налаживать экспорт, производить больше и предлагать современные и качественные продукты российским потребителям.
2019-07-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пермь Магнитогорск Республика Татарстан
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.