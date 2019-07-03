3 июля 2019, 16:40
В России будут выпускать Opel и полноприводные Peugeot и Citroen
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Группа PSA планирует расширить модельный ряд автомобилей, выпускаемых в Калуге. Концерн намерен собирать в России автомобили Opel, а также наладить производство полноприводных версий Peugeot Expert, Traveller, Citroеn Jumpy и SpaceTourer.
Кроме того, предполагается локализация производства двигателей, которая включает в себя литьё, ковку и механическую обработку ключевых элементов. Дополнительно планируется внедрить технологические операции, связанные с локализацией производства коробок передач. Двигатели и коробки передач, локализованные в России, будут устанавливаться на модели, выпускаемые Группой PSA в Калуге.
На сегодняшний день завод в Калуге выполняет все базовые операции: сварка, окраска, сборка, при производстве автомобилей используется российская штамповка. На предприятии выпускают пассажирские и коммерческие автомобили Peugeot и Citroеn. Компания готова расширять модельный ряд, продолжать инвестировать, увеличивать локализацию, налаживать экспорт, производить больше и предлагать современные и качественные продукты российским потребителям.
На сегодняшний день завод в Калуге выполняет все базовые операции: сварка, окраска, сборка, при производстве автомобилей используется российская штамповка. На предприятии выпускают пассажирские и коммерческие автомобили Peugeot и Citroеn. Компания готова расширять модельный ряд, продолжать инвестировать, увеличивать локализацию, налаживать экспорт, производить больше и предлагать современные и качественные продукты российским потребителям.
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