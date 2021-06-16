В России цены на дизельное топливо побили исторический максимум
Цены на дизельное топливо и бензин за последние десять лет выросли вдвое. На бирже с начала мая 2021 года дизель подскочил на 5%, стоимость тонны теперь составляет 52,6 тыс. рублей. Как пишет «Коммерсант», это исторический максимум за всю историю.
Специалисты обозначили две главные причины. Первая — экспорт в европейские страны. Вторая — дефицит дизеля. В настоящее время проходит ремонт на нефтеперерабатывающих заводах в Астрахани, Самаре, Антипино и Ачинске. В конце июня 2021 года ремонт запланирован на НПЗ в Нижнекамске.
Вице-президент Российского топливного союза Ринат Фаттахов на биржевом комитете ФАС обозначил проблему, предложив два пути решения. По мнению Фаттахова для стабилизации цен, необходимо либо увеличить норматив биржевых продаж, либо вернуться к вопросу об изменении демпфера, пишет «Коммерсант». Эксперты же вслед за таким всплеском стоимости топлива прогнозируют рост цен на перевозки, а следовательно и потребительские товары.
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