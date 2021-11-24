В России цены на топливо поползли вверх: в каких регионах за солярку придётся платить больше чем за АИ-95
Минувшая неделя выдала рост цен на зимнее дизельное топливо, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК. На АЗС Москвы стоимость дизельного топлива стала выше 95-го бензина. Такой результат получился в результате полуторамесячного непрерывного подъема цен.
В начале текущего месяца в Минэнерго говорили о том, что будут сдерживать рост цен на бензин и о пользе демпферного механизма, благодаря которому бензин стоит на 15 рублей дешевле.
Тем не менее, в Ивановской области цены на солярку выросли на 2 руб./л, Калужской области +1,02 руб./л, в Москве и Московской области +1,22 руб./л и 1,17 руб./л соответственно, Смоленской области +1,07 руб./л, Самарской области +1,19 руб./л, Удмуртии +1,57 руб./л, Ульяновской области +1,33 руб./л и Чувашии +1,03 руб./л.
В России за прошедшую неделю средняя цена на зимнее дизтопливо выросла на 32 коп., до 52,02 руб. за литр. Стоимость АИ-92 увеличилась на 20 коп., и составила 46,71 руб./л, АИ-95 подорожал на 22 коп. — до 50,2 руб./л.
- 530 000 РMazda 3 2007 в Москве
- 15 300 000 РBMW X6 M 2021 в Москве
- 3 290 000 РFord Mustang 2019 в Москве
- 600 000 РMazda 3 2007 в Москве
- 3 730 000 РLand Rover Range Rover Sport 2015 в Москве
- 460 000 РMitsubishi ASX 2017 в Москве
- 550 000 РKIA Picanto 2018 в Москве
- 630 000 РVolkswagen Polo 2019 в Москве
- 470 000 РFord Transit 2005 в Москве
- 4 957 000 РLand Rover Discovery 2018 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий