Инженеры удивили новым решением — что скрывает свежая разработка

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

23 января 2026, 09:19

В России дебютировал уникальный бортовой полуприцеп с рекордной грузоподъемностью

В России дебютировал уникальный бортовой полуприцеп с рекордной грузоподъемностью

Инженеры удивили новым решением — что скрывает свежая разработка

В России дебютировал уникальный бортовой полуприцеп с рекордной грузоподъемностью

В России появился необычный полуприцеп с внушительными параметрами. Его характеристики вызывают вопросы даже у опытных перевозчиков. Почему эта модель может изменить рынок? Подробности - в нашем материале.

В России появился необычный полуприцеп с внушительными параметрами. Его характеристики вызывают вопросы даже у опытных перевозчиков. Почему эта модель может изменить рынок? Подробности - в нашем материале.

На российском рынке специализированной техники появился новый игрок - компания «Гут Трейлер» представила свежую разработку в сегменте бортовых полуприцепов. Как сообщает пресс-служба ассоциации «Росспецмаш», новинка сразу привлекла внимание своими размерами и техническими возможностями.

Длина этого полуприцепа составляет внушительные 16 660 миллиметров. Внутри пространство разделено на две секции: верхняя - 4550 мм, нижняя - 11 970 мм. Ширина модели - 2550 мм, а внутренний проем чуть меньше - 2480 мм. Несмотря на такие габариты, масса самого полуприцепа не превышает 9000 кг, что позволяет использовать его для перевозки самых разных грузов.

Особое внимание инженеры уделили грузоподъемности. Максимальная масса перевозимого груза достигает 36 тонн - показатель, который редко встречается среди аналогов на российском рынке. Высота системы сцепления (ССУ) составляет 1200 мм, что обеспечивает совместимость с большинством современных тягачей.

Нагрузка на оси может доходить до 27 000 кг, а на ССУ - до 18 000 кг. Это значит, что полуприцеп способен выдерживать серьезные испытания даже при полной загрузке. Такой запас прочности явно рассчитан на тяжелые условия эксплуатации, что особенно актуально для российских дорог.

Фото: Gut Trailer

Интересной особенностью стали съемные борта. Их можно полностью убрать под платформу, что значительно облегчает погрузку и разгрузку. Высота каждого борта - 400 мм, что позволяет перевозить как крупногабаритные, так и нестандартные грузы. Это решение выглядит весьма практичным и может понравиться тем, кто ценит универсальность.

Новая модель уже вызвала интерес у крупных перевозчиков. В условиях, когда рынок требует надежных и вместительных решений, появление такого полуприцепа выглядит своевременным. Не исключено, что в ближайшее время мы увидим его на ключевых транспортных маршрутах страны.

Стоит отметить, что российские производители все чаще делают ставку на собственные разработки, не ограничиваясь копированием зарубежных аналогов. В данном случае «Гут Трейлер» явно решил сыграть на опережение, предложив рынку нечто действительно новое. Остается только наблюдать, как отреагируют конкуренты и насколько быстро новинка найдет своих покупателей.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Две сенсационные премьеры Volvo: кроссовер EX60 и EX60 Cross Country
Владение LADA Iskra: сколько реально стоит месяц за рулем нового седана
FAW Bestune готовит локализацию моделей Т90, В70 и нового Т77 для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Чебоксары Оренбург Казань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться