Инженеры удивили новым решением — что скрывает свежая разработка

В России дебютировал уникальный бортовой полуприцеп с рекордной грузоподъемностью

В России появился необычный полуприцеп с внушительными параметрами. Его характеристики вызывают вопросы даже у опытных перевозчиков. Почему эта модель может изменить рынок? Подробности - в нашем материале.

На российском рынке специализированной техники появился новый игрок - компания «Гут Трейлер» представила свежую разработку в сегменте бортовых полуприцепов. Как сообщает пресс-служба ассоциации «Росспецмаш», новинка сразу привлекла внимание своими размерами и техническими возможностями.

Длина этого полуприцепа составляет внушительные 16 660 миллиметров. Внутри пространство разделено на две секции: верхняя - 4550 мм, нижняя - 11 970 мм. Ширина модели - 2550 мм, а внутренний проем чуть меньше - 2480 мм. Несмотря на такие габариты, масса самого полуприцепа не превышает 9000 кг, что позволяет использовать его для перевозки самых разных грузов.

Особое внимание инженеры уделили грузоподъемности. Максимальная масса перевозимого груза достигает 36 тонн - показатель, который редко встречается среди аналогов на российском рынке. Высота системы сцепления (ССУ) составляет 1200 мм, что обеспечивает совместимость с большинством современных тягачей.

Нагрузка на оси может доходить до 27 000 кг, а на ССУ - до 18 000 кг. Это значит, что полуприцеп способен выдерживать серьезные испытания даже при полной загрузке. Такой запас прочности явно рассчитан на тяжелые условия эксплуатации, что особенно актуально для российских дорог.

Фото: Gut Trailer

Интересной особенностью стали съемные борта. Их можно полностью убрать под платформу, что значительно облегчает погрузку и разгрузку. Высота каждого борта - 400 мм, что позволяет перевозить как крупногабаритные, так и нестандартные грузы. Это решение выглядит весьма практичным и может понравиться тем, кто ценит универсальность.

Новая модель уже вызвала интерес у крупных перевозчиков. В условиях, когда рынок требует надежных и вместительных решений, появление такого полуприцепа выглядит своевременным. Не исключено, что в ближайшее время мы увидим его на ключевых транспортных маршрутах страны.

Стоит отметить, что российские производители все чаще делают ставку на собственные разработки, не ограничиваясь копированием зарубежных аналогов. В данном случае «Гут Трейлер» явно решил сыграть на опережение, предложив рынку нечто действительно новое. Остается только наблюдать, как отреагируют конкуренты и насколько быстро новинка найдет своих покупателей.