Почему техника из СССР не спешит исчезать: цифры удивляют даже скептиков

29 декабря 2025, 10:02
В России до сих пор ездят 3 миллиона советских машин и автобусов
В стране все еще зарегистрированы миллионы советских авто. Их доля в парке удивляет. Какие типы транспорта держатся дольше всех? Эксперты раскрыли неожиданные детали.
Почти три с половиной десятилетия прошло с момента распада Советского Союза, а его автотранспортное наследие по-прежнему заметно на российских дорогах. По информации агентства «АВТОСТАТ», на середину 2025 года в стране официально числятся 3 миллиона транспортных средств, выпущенных еще до 1991 года. Это не просто цифра - это 5,5% всего автомобильного парка России. Впечатляет, не правда ли?
Особенно примечательно, что наибольшая концентрация «советской классики» наблюдается среди грузовых автомобилей. Здесь доля техники, произведенной в СССР, достигает почти 28%. Автобусы, выпущенные до 1991 года, составляют 13,5% от общего числа, а среди легких коммерческих автомобилей (LCV) таких машин чуть больше 6%. Легковые автомобили, несмотря на свою массовость в прошлом, сегодня представлены в этом списке скромнее всего - всего 3,5% от общего числа легковушек.
Эксперты отмечают, что подобная статистика говорит не только о долговечности советской техники, но и о специфике эксплуатации в регионах. В некоторых отдаленных районах старые грузовики и автобусы до сих пор остаются единственным доступным транспортом. Их продолжают поддерживать в рабочем состоянии, несмотря на возраст и устаревшие технологии.
Интересно, что несмотря на активное обновление автопарка в последние годы, полностью избавиться от «наследия СССР» пока не удается. Причины кроются не только в экономических реалиях, но и в привычках владельцев, а также в отсутствии достойной замены для некоторых моделей, особенно в сегменте грузовиков и автобусов.
