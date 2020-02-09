9 февраля 2020, 11:54
В России доля продаж машин с автоматической трансмиссией приблизилась к 60%
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Специалисты аналитического агентства «Автостат» подсчитали долю автомобилей с автоматической трансмиссией в общем объеме продаж новых легковых автомобилей в 2019 году.
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Спрос на легковые автомобили с автоматической коробкой передач растет в России четвертый год подряд. Особенно эта положительная динамика стала заметна на фоне общего падения продаж на отечественном рынке на 2% по итогам 2019 года. Сочетание разнонаправленных тенденций привело к тому, что доля машин с АТ в продажах увеличилась с 56,3% в 2018 году до 59,4% в 2019-м.
Чаще всего (более 90%) версии с автоматической коробкой передач выбирают покупатели автомобилей BMW, Mercedes и Toyota. Велика доля таких машин в продажах Mitsubishi и Kia. Машины с «механикой» предпочитают покупатели Lada, Renault и УАЗ.
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