19 июля 2019, 12:03
В России дорожают автомобили BMW
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Специалисты аналитического агентства «Автостат» в ходе традиционного мониторинга цен на новые автомобили зафиксировали подорожание большей части модельного ряда BMW. Цены выросли у 14 моделей, стоимость еще трех изменится с 1 августа 2019 года.
Нынешнее подорожание затронуло большинство из продающихся в России моделей баварского бренда. Цены выросли в диапазоне от 10 000 до 600 000 рублей в зависимости от модели и комплектации. При этом у двух версий цена снизилась. Например, топовая комплектация BMW M2 Coupe подешевела сразу на 265,2 тыс. рублей, а BMW X3 xDrive 20d xLine стала стоить на 130 тыс. рублей меньше.
Уже сейчас подорожали 14 моделей BMW. Все комплектации купе BMW 2-Series и универсала 2-Series Active Tourer стали стоить на 20 тыс. рублей больше. Седаны BMW 5-Series и 7-Series подорожали в диапазоне от 20 до 600 тысяч рублей. Цены на кроссоверы BMW X2 увеличились на 10 тыс. рублей. Купе и кабриолет BMW 8-Series теперь стоят на 60 – 70 тыс. рублей дороже.
Новые прайс-листы на модели BMW в России сейчас выглядят следующим образом:
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Ранее мы писалиНа заводе BMW в Лейпциге стартовало серийное производство хэтчбека 1-Series третьего поколения. На этом же ...Читать далее
- BMW 2 Series Active Tourer – от 1 830 до 2 378,7 тыс. руб.,
- BMW 5 Series – от 3 080 до 5 790 тыс. руб.,
- BMW 7 Series – от 5 680 до 11 160 тыс. руб.,
- BMW 8 Series Coupe – от 6 750 до 8 640 тыс. руб.,
- BMW 8 Series Cabrio – от 7 600 до 9 480 тыс. руб.,
- BMW i8 – от 9 910 до 11 610 тыс. руб.,
- BMW M2 Coupe – от 4 770 до 4 816,8 тыс. руб.,
- BMW M5 – 8 080 тыс. руб.
- BMW Х2 – от 2 080 до 2 570 тыс. руб.,
- BMW Z - от 3 340 до 4 840 тыс. руб.
С 1 августа 2019 года изменятся цены еще трех моделей:
- BMW X3 – от 3 240 до 4 880 тыс. руб.,
- BMW X4 – от 3 540 до 5 180 тыс. руб.,
- BMW X5 – от 4 750 до 6 200 тыс. руб.
Продажи автомобилей BMW в России идут неплохо. С января по июнь нынешнего года отечественные дилеры реализовали без малого 20 тыс. машин или на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. С учетом общего падения авторынка это отличный показатель.
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Отзывы по теме
мне тоже многие твердили якобы дорого и тд. честно сказать уж и не такое дорогое обслуживание . один раз ставите ориг запчасти и долго и радостно катаетесь. ставите китай она через первую 1000 просто отплюнет ее. на многих машинах катался. такого вождения как от бмв еще не получал. и теперь точно знаю ...
вот как вариант да соглашусь. у бмв нет еще такого. было вообще пушечно
Сам езжу на БВМ 5 Е60 2.5 бензин. До этого ездил на "дельфине" дизель 3.0. Если сравнивать конкретно две эти модели, то по комфорту конечно отдаю предпочтение Е60, а вот по динамике и надежности дельфин мне нравился больше, но там уже был довольно убитый аппарат, в том числе и мной. Вообще БМВ рекомендую ...
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