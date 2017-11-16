16 ноября 2017, 16:27
В России доступен особенный Bentley Flying Spur
На российском авторынке доступен для заказа особенный вариант Bentley Flying Spur под названием Design Series. Автомобиль разработан совместно со специалистами ателье Mulliner.
Bentley Flying Spur
Выпускается с 2005 г.
Новый 12 000 000 Р
Отзывов: 1
В салоне используются детали из углеволокна и армированных наночастиц титана. Этот материал применялся на молдингах дверей и передней панели. Центральная консоль отделана материалом Piano Black.
Под капотом люкс-кара находится 4-литровый бензиновый двигатель V8 мощностью 528 л. с. С места до «сотни» машина разгоняется за 4,9 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 306 км/ч. Цены на ограниченную серию пока не сообщаются.
Читайте по теме
Люксовые и внедорожные: ТОП-5 потенциальных любимчиков россиян
28.09.2017, 19:50
Bentley. Вперед, сохраняя принципы
26.11.2014, 08:44
Бесплатная проверка для «VIP`ов» Bentley
19.11.2014, 16:47
Rolls Royce или Bentley - кто лучше?
14.01.2014, 16:22
Что мы увидели на ММАС-2012
29.08.2012, 22:17
«Люкс» растет быстрее рынка
13.02.2011, 21:46
Читайте по теме
Люксовые и внедорожные: ТОП-5 потенциальных любимчиков россиян
28.09.2017, 19:50
Bentley. Вперед, сохраняя принципы
26.11.2014, 08:44
Бесплатная проверка для «VIP`ов» Bentley
19.11.2014, 16:47
Rolls Royce или Bentley - кто лучше?
14.01.2014, 16:22
Что мы увидели на ММАС-2012
29.08.2012, 22:17
«Люкс» растет быстрее рынка
13.02.2011, 21:46
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Хорошая машина, мне бы такую.
ха ха ха... Такая романтика! Повезет кому то..
интересно, когда же они пойдуь, наверное в следующем году, склрее всего в конце года.
Интересные разделы
АвтоМосква Bentley Автомудрость Bentley АвтоПитер Bentley Дизайн и тюнинг Bentley Новинки и концепт кары Bentley Новости и акции автосалонов Bentley Автосалоны и дилеры марки Bentley Аренда и прокат авто марки Bentley Автоклубы и форумы автозавчастей марки Bentley Автосервисы и магазины автозапчастей марки Bentley
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное