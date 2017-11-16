16 ноября 2017, 16:27

В России доступен особенный Bentley Flying Spur

На российском авторынке доступен для заказа особенный вариант Bentley Flying Spur под названием Design Series. Автомобиль разработан совместно со специалистами ателье Mulliner.
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  В России доступен особенный Bentley Flying Spur Bentley В России доступен особенный Bentley Flying Spur
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фото
  
Bentley Flying Spur
Выпускается с 2005 г.
Новый 12 000 000 Р
Отзывов: 1
Дизайн автомобиля отличается особой окраской кузова с яркими декоративными полосами. В корпусах зеркал появилась светодиодная подсветка в корпусах зеркал, а в темное время суток подсветка в наружных зеркалах проецирует на асфальт надпись Mulliner. Завершают образ 21-дюймовые колесные диски.

В салоне используются детали из углеволокна и армированных наночастиц титана. Этот материал применялся на молдингах дверей и передней панели. Центральная консоль отделана материалом Piano Black.

Под капотом люкс-кара находится 4-литровый бензиновый двигатель V8 мощностью 528 л. с. С места до «сотни» машина разгоняется за 4,9 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 306 км/ч. Цены на ограниченную серию пока не сообщаются.
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Отзывы по теме
Форум Bentley Continental GT
Хорошая машина, мне бы такую.
Nikita
Форум Bentley Continental GTC
ха ха ха... Такая романтика! Повезет кому то..
Таяночка
Представлен обновленный Bentley Continental GT
интересно, когда же они пойдуь, наверное в следующем году, склрее всего в конце года.
Samuil
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В России доступен особенный Bentley Flying Spur
{{model_6113}}Дизайн автомобиля отличается особой окраской кузова с яркими декоративными полосами. В корпусах зеркал появилась светодиодная подсветка в корпусах зеркал, а в темное время суток подсветка в наружных зеркалах проецирует на асфальт надпись Mulliner. Завершают образ 21-дюймовые колесные диски.В салоне используются детали из углеволокна и армированных наночастиц титана. Этот материал применялся на молдингах дверей и передней панели. Центральная консоль отделана материалом Piano Black.Под капотом люкс-кара находится 4-литровый бензиновый двигатель V8 мощностью 528 л. с. С места до «сотни» машина разгоняется за 4,9 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 306 км/ч. Цены на ограниченную серию пока не сообщаются.
2017-11-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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