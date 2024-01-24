В России электрокары догоняют по объему продаж дизельные автомобили: итоги 2023 года

Рынок электрокаров в России по-прежнему находится в зачаточном состоянии. Но стремительный рост объемов свидетельствует о чрезвычайной перспективности этого сегмента и его огромной емкости. В 2023 году, по данным «Автомаркетолога», в стране было продано 14 408 новых электрокаров или на 366% больше, чем годом ранее. Показатели сами по себе скромные, но уже вполне сопоставимы с продажами дизельных автомобилей (32 325 единиц).

Фото: Автомаркетолог

Больше всех электрокаров в прошлом году продал у нас китайский бренд Zeekr – 3 741 экземпляр. В российскую линейку входят три модели, самая доступная из которых стоит 4 млн рублей. На втором месте расположился Volkswagen. На электрокарах этого немецкого бренда остановили свой выбор 2 103 клиента. Чаще всего дилеры возят к нам из Китая две электрические модели: ID.4 и ID.6. Цены начинаются от 3 млн рублей. Замыкает пятерку самых востребованных электрических брендов 2023 года отечественный Evolute с результатом 2 028 проданных автомобилей. На сегодняшний день в продаже есть три модели, на подходе – еще две. Цены начинаются от 1,56 млн рублей.

Фото: Автомаркетолог

А теперь посмотрим на самые популярные электрокары 2023 года.

10. Zeekr X - 488 экземпляров, цена от 4,0 млн рублей

Zeekr X Выпускается с 2023 г. Новый от 0 до 6 588 000 Р Объявлений: 314 Отзывов: 1

Компактный кроссовер X стал третьей моделью, выпущенной под брендом Zeekr. Его габаритные размеры размеры 4450 мм / 1836 мм / 1572 мм. Колесная база составляет 2750 мм. Оригинальный, запоминающийся облик со множеством нестандартных решений разрабатывали шведские дизайнеры. Им удалось создать харизматичный, ультрасовременный автомобиль, отлично сочетающий в себе внешнюю привлекательность, внутренний комфорт и самые передовые технологии.

В качестве силовой установки для кроссовера предлагается либо один 272-сильный электромотор, расположенный на задней оси, либо два мотора (по одному на каждую ось) суммарной мощностью 428 л.с. Первую сотню топовая версия разменивает за 3,8 секунды. Запас хода без подзарядки достигает 440 километров.

9. Voyah Free - 536 экземпляров, цена от 9,14 млн рублей

Voyah Free Выпускается с 2021 г. Новый от 52 000 до 9 990 000 Р Объявлений: 707 Отзывов: 5

Voyah Free - роскошный полноразмерный кроссовер, ставший первым серийным электромобилем марки. Как внутри, так и снаружи, автомобиль выглядит изысканно и дорого. На передней панели красуются сразу три больших цветных дисплея, а количество обычных кнопок и переключателей практически сведено к нулю. Для развлечения пассажиров предусмотрена отдельная система.

Постоянный полный привод и регулируемая по высоте пневмоподвеска делают поездку максимально комфортной. Стандартный уровень оснащения включает аудиосистему Dynaudio, огромную панорамную крышу с регулируемым электрохроматическим затемнением и полный набор интеллектуальных ассистентов водителя, от системы ночного видения до адаптивного круиз-контроля. Полностью электрическая полноприводная версия развивает 489 сил и может проезжать без подзарядки по 500 километров. Разгон с места до 100 км/ч занимает 4,7 секунды.

8. Москвич 3е - 575 экземпляров, цена от 3,03 млн рублей

Москвич 3 Выпускается с 2022 г. Новый от 2 065 250 до 3 980 000 Р Объявлений: 1000 Отзывов: 5

Кроссовер «Москвич 3е» построен на базе китайского JAC Sehol E40X. Дизайн полностью электрического «Москвича» отличают геометрически выверенные линии кузова, современная светодиодная оптика с узнаваемыми рисунками дневных ходовых и габаритных огней, легкосплавные колесные диски диаметром 18 дюймов, панорамная крыша и эргономичный салон с цифровой панелью приборов и 10,25-дюймовым экраном медиасистемы. В оснащение также входят камеры кругового обзора и 6 подушек безопасности.

Сборку наладили в Москве на бывшем заводе Renault. Автомобиль оснащен 193-сильным электромотором и батареей на 65,5 кВт-ч с запасом хода 410 километров. Стоит такой автомобиль от 3 025 000 рублей.

7. Evolute i-Joy - 604 экземпляра, цена от 3,1 млн рублей.

Evolute I-joy Выпускается с 2022 г. Новый от 3 490 000 до 3 995 000 Р Объявлений: 19

Автомобиль представляет собой перелицованный вариант китайского Dongfeng Fengon E3 образца 2019 года. Сборку Evolute i-Joy наладили на липецком заводе «Моторинвест» осенью 2022 года. Он стал первым электрическим кроссовером, который начали выпускать в России. Его дизайн не поражает воображение, но интерьер оставляет приятное впечатление продуманной эргономикой. В списке опций имеется все необходимое для комфорта водителя и пассажиров.

Автомобиль оснащен мотором мощностью 163 л.с. и тяговой батареей емкостью 53 кВт-ч с запасом хода свыше 400 километров. Цены начинаются от 3 070 000 рублей.

6. Hongqi E-HS9 - 610 экземпляров, цена от 7,0 млн рублей

Hongqi E-HS9 Выпускается с 2020 г. Новый от 5 800 000 до 12 790 000 Р Объявлений: 104

E-HS9 - огромный представительский внедорожник класса Люкс и флагман марки Hongqi, ранее производившей исключительно правительственные лимузины. Это один из самых стильных, красивых и передовых автомобилей на российском рынке. Полностью электрический внедорожник покоряет элегантностью и современным стилем, который заставляет обратить на себя внимание даже самых избирательных покупателей.

В движение 2,6-тонный автомобиль приводится исключительно электромоторами мощностью 551 л.с. (750 Нм). Благодаря им он разменивает первую сотню за 4,8 секунды. Емкости тяговой батареи (99 кВт-ч) хватает на 510 километров без подзарядки.

5. Volkswagen ID.6 - 640 экземпляров, цена от 4,4 млн рублей

Volkswagen ID.6 Выпускается с 2021 г. Новый от 3 200 000 до 5 900 000 Р Объявлений: 64 Отзывов: 6

Семиместный кроссовер был разработан специально для китайского рынка, впервые появился на дорогах в 2021 году. Автомобиль выпускается в двух модификациях. Crozz по внешним габаритам схож с Volkswagen Touareg и имеет три ряда сидений. Версия X немного компактнее, но в салоне также могут разместиться до 7 человек, поэтому кроссовер идеально подходит для больших семей. К другим достоинствам модели можно отнести стильный дизайн и неплохой запас хода - около 550 километров.

В техническом плане оба варианта одинаковы и приводятся в движение электромоторами мощностью 180, 204 или 313 л.с. Самая мощная версия имеет полный привод, у остальных электромоторы расположены на задней оси. Разгон с места до 100 км/ч занимает 6,7 секунды.

4. Tesla Model Y - 771 экземпляр, цена от 7,5 млн рублей

Компактный кроссовер Tesla Model Y можно считать одной из самых успешных моделей американского бренда. Правда, в Россию автомобили попадают преимущественно из Китая, где гигафабрика в Шанхае, Giga Shanghai, бьет один производственный рекорд за другим. За неполных четыре года здесь собрали более 2 млн автомобилей Tesla. В октябре 2023 года компания представила обновленный вариант Model Y для китайского рынка. Автомобиль отличается пересмотренным оформлением салона, иным дизайном колесных дисков, лучшей динамикой и большим запасом хода.

У базовой версии время разгона с места до «сотни» сократилось с 6,9 до 5,9 секунды. Запас хода при этом вырос с 545 до 554 километров. У версии Model Y Long Range запас хода увеличился с 660 до 688 километров. Tesla Model Y сейчас стоит в Китае минимум 264 тысячи юаней, в России цены предсказуемо выше.

3. Volkswagen ID.4 - 1308 экземпляров, цена от 3,0 млн рублей

Volkswagen ID.4 Выпускается с 2020 г. Новый от 3 100 000 до 5 400 000 Р Объявлений: 154 Отзывов: 1

Volkswagen ID.4 – первый кроссовер в семействе ID. Автомобиль отличается стильным дизайном и ультрасовременным интерьером, где почти совсем не осталось аналоговых кнопок и переключателей. В движение кроссовер приводит электромотор, у полноприводных вариантов их два. Мощность силовой установки составляет от 149 до 313 л.с. Кузов выполнен из легких материалов, что улучшает аэродинамику и способствует экономии энергии. Богатая цветовая гамма и выразительная светодиодная оптика радуют глаз.

В списке доступного оснащения цифровая панель приборов, медиасистема с навигацией и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, беспроводная зарядка, система автоматического торможения, система мониторинга слепых зон и адаптивный круиз-контроль.

2. Evolute i-Pro - 1417 экземпляров, цена от 1,56 млн рублей

Evolute I-Pro Выпускается с 2022 г. Новый от 2 050 000 до 3 399 490 Р Объявлений: 44

Перед нами брат-близнец китайского электрокара Dongfeng Aeolus E70. Собирают седан на заводе в Липецкой области. В отличие от аналога из Поднебесной, русская версия седана получила усовершенствованный интерьер с современной панелью приборов и электромотор мощностью 150 л.с. Автомобиль способен развивать скорость 150 км/ч и проехать без подзарядки более 420 километров.

В списке оснащения - пара подушек безопасности, набор электронных систем безопасности, 7,0-дюймовая цифровая панель приборов и медиасистема с экраном аналогичного размера, с радио, Bluetooth, MP3 и USB. Сиденья обиты кожзамом, есть зимний пакет. В прошлом году 4,7-метровые седаны активно закупали для работы в такси, чем отчасти объясняется хороший объем продаж.

1. Zeekr 001 - 2932 экземпляра, цена от 6,99 млн рублей

Zeekr 001 Выпускается с 2021 г. Новый от 75 100 до 13 285 000 Р Объявлений: 853 Отзывов: 2

Zeekr - премиальный суббренд Geely, а лифтбек 001 - его первая модель. Довольно крупный по габаритам и мощный Zeekr 001, по замыслу создателей, должен составить конкуренцию знаменитому Porsche Taycan. Его габаритная длина достигает 4 970 мм, а расстояние между осями - 3 005 мм. Китайский электрокар радует глаз элегантными обводами кузова, 22-дюймовыми колесными дисками и богатой отделкой интерьера. Дополнительным преимуществом спорткара можно считать довольно вместительный багажный отсек.

В движение автомобиль приводит электромотор мощностью 272 или 544 л.с. Привод может быть задним или полным. В оснащение входят матричные фары, обивка салона натуральной кожей Nappa и алькантарой, стеклянная панорамная крыша, трехзонный климат-контроль, премиальная аудиосистема Yamaha, 15,4-дюймовый сенсорный экран медиасистемы и богатый набор электронных ассистентов.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах