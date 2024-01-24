В России электрокары догоняют по объему продаж дизельные автомобили: итоги 2023 года
Рынок электрокаров в России по-прежнему находится в зачаточном состоянии. Но стремительный рост объемов свидетельствует о чрезвычайной перспективности этого сегмента и его огромной емкости. В 2023 году, по данным «Автомаркетолога», в стране было продано 14 408 новых электрокаров или на 366% больше, чем годом ранее. Показатели сами по себе скромные, но уже вполне сопоставимы с продажами дизельных автомобилей (32 325 единиц).
Больше всех электрокаров в прошлом году продал у нас китайский бренд Zeekr – 3 741 экземпляр. В российскую линейку входят три модели, самая доступная из которых стоит 4 млн рублей. На втором месте расположился Volkswagen. На электрокарах этого немецкого бренда остановили свой выбор 2 103 клиента. Чаще всего дилеры возят к нам из Китая две электрические модели: ID.4 и ID.6. Цены начинаются от 3 млн рублей. Замыкает пятерку самых востребованных электрических брендов 2023 года отечественный Evolute с результатом 2 028 проданных автомобилей. На сегодняшний день в продаже есть три модели, на подходе – еще две. Цены начинаются от 1,56 млн рублей.
А теперь посмотрим на самые популярные электрокары 2023 года.
10. Zeekr X - 488 экземпляров, цена от 4,0 млн рублей
В качестве силовой установки для кроссовера предлагается либо один 272-сильный электромотор, расположенный на задней оси, либо два мотора (по одному на каждую ось) суммарной мощностью 428 л.с. Первую сотню топовая версия разменивает за 3,8 секунды. Запас хода без подзарядки достигает 440 километров.
9. Voyah Free - 536 экземпляров, цена от 9,14 млн рублей
Постоянный полный привод и регулируемая по высоте пневмоподвеска делают поездку максимально комфортной. Стандартный уровень оснащения включает аудиосистему Dynaudio, огромную панорамную крышу с регулируемым электрохроматическим затемнением и полный набор интеллектуальных ассистентов водителя, от системы ночного видения до адаптивного круиз-контроля. Полностью электрическая полноприводная версия развивает 489 сил и может проезжать без подзарядки по 500 километров. Разгон с места до 100 км/ч занимает 4,7 секунды.
8. Москвич 3е - 575 экземпляров, цена от 3,03 млн рублей
Сборку наладили в Москве на бывшем заводе Renault. Автомобиль оснащен 193-сильным электромотором и батареей на 65,5 кВт-ч с запасом хода 410 километров. Стоит такой автомобиль от 3 025 000 рублей.
7. Evolute i-Joy - 604 экземпляра, цена от 3,1 млн рублей.
Автомобиль оснащен мотором мощностью 163 л.с. и тяговой батареей емкостью 53 кВт-ч с запасом хода свыше 400 километров. Цены начинаются от 3 070 000 рублей.
6. Hongqi E-HS9 - 610 экземпляров, цена от 7,0 млн рублей
В движение 2,6-тонный автомобиль приводится исключительно электромоторами мощностью 551 л.с. (750 Нм). Благодаря им он разменивает первую сотню за 4,8 секунды. Емкости тяговой батареи (99 кВт-ч) хватает на 510 километров без подзарядки.
5. Volkswagen ID.6 - 640 экземпляров, цена от 4,4 млн рублей
В техническом плане оба варианта одинаковы и приводятся в движение электромоторами мощностью 180, 204 или 313 л.с. Самая мощная версия имеет полный привод, у остальных электромоторы расположены на задней оси. Разгон с места до 100 км/ч занимает 6,7 секунды.
4. Tesla Model Y - 771 экземпляр, цена от 7,5 млн рублей
У базовой версии время разгона с места до «сотни» сократилось с 6,9 до 5,9 секунды. Запас хода при этом вырос с 545 до 554 километров. У версии Model Y Long Range запас хода увеличился с 660 до 688 километров. Tesla Model Y сейчас стоит в Китае минимум 264 тысячи юаней, в России цены предсказуемо выше.
3. Volkswagen ID.4 - 1308 экземпляров, цена от 3,0 млн рублей
В списке доступного оснащения цифровая панель приборов, медиасистема с навигацией и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, беспроводная зарядка, система автоматического торможения, система мониторинга слепых зон и адаптивный круиз-контроль.
2. Evolute i-Pro - 1417 экземпляров, цена от 1,56 млн рублей
В списке оснащения - пара подушек безопасности, набор электронных систем безопасности, 7,0-дюймовая цифровая панель приборов и медиасистема с экраном аналогичного размера, с радио, Bluetooth, MP3 и USB. Сиденья обиты кожзамом, есть зимний пакет. В прошлом году 4,7-метровые седаны активно закупали для работы в такси, чем отчасти объясняется хороший объем продаж.
1. Zeekr 001 - 2932 экземпляра, цена от 6,99 млн рублей
В движение автомобиль приводит электромотор мощностью 272 или 544 л.с. Привод может быть задним или полным. В оснащение входят матричные фары, обивка салона натуральной кожей Nappa и алькантарой, стеклянная панорамная крыша, трехзонный климат-контроль, премиальная аудиосистема Yamaha, 15,4-дюймовый сенсорный экран медиасистемы и богатый набор электронных ассистентов.
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