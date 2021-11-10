В России электрокары начали работать в такси
Пока клиент не может вызвать именно электрокар. Какой автомобиль приедет по адресу, он узнает уже после подтверждения заказа. Стоимость поездки не будет отличаться от обычных машин такси.
Хэтчбек JAC iEV7S – это единственный китайский электромобиль в России, который продается через официальных дилеров. Он оснащен электромотором мощностью 116 л.с. и батареей емкостью 117 ампер-часов. Без подзарядки автомобиль может проезжать не менее 280 километров. Все водители перед началом работы на электрокарах должны будут пройти часовой инструктаж о процессе зарядки и восстановления аккумулятора. Сейчас в Краснодаре насчитывается три десятка зарядных станций. Подзарядить такси DiDi можно всего за 45 минут.
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