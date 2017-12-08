8 декабря 2017, 13:11

В России е-ОСАГО стали подделывать чаще

В некоторых регионах России участились случаи мошенничества с электронным ОСАГО. Только в трех субъектах страны страховщики выявили более 40 подобных случаев.
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С начала 2017 года страховые компании обязаны продавать электронные полисы обязательного страхования транспортных средств на своих сайтах. Вместе с началом продаж появились и мошенники, которые предлагают посреднические услуги в оформлении этих полисов. На сегодняшний день в Самаре зафиксировано 44 случая оформления е-ОСАГО мошенниками, а Пензе – два, в Оренбурге и Уфе – по одному случаю.

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При оформлении полиса мошенники указывают неверные имена страхователей, ложную мощность, категорию транспортного средства или территорию его использования. Подмена приводит к снижению страховой премии, клиент же при этом платит столько, сколько и должно было быть изначально, или чуть меньше.

Например, такой нечистый на руку посредник может «застраховать» Porsche клиента не за 13 тыс. рублей, а за 1 тыс. рублей, указав транспортным средством трактор «Беларусь». Чтобы исключить подозрения, мошенник подделывает цену полиса в программе фоторедактора и отдает клиенту не вызывающий у него подозрения pdf-файл.

При этом в базу РСА поступает неверная информация, и после ДТП страховая компания вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке или признать полис недействительным через суд. Ведь, указав неверные данные в момент покупки полиса, клиент фактически ввел страховую компанию в заблуждение.

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Отзывы по теме
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Да нет, пытаюсь узнать об этом пока хоть что-то) ) )
ignat2009
Долгоиграющие автомобили?
А что с моторам там, ка он себя показывает, сколько уже пробежал, масло не кушает еще? У меня на прошлой митсухе уже после 30 тыс стал масло подъедать, не повезло может.
evgenka
Форум Honda Airwave
Всем привет. Подскажите пожалуйста аирвейв 2007 год на холостых температура падает почти до нуля за окном минус 28, это нормально или что то не так? Спасибо.
Dugar
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В России е-ОСАГО стали подделывать чаще
С начала 2017 года страховые компании обязаны продавать электронные полисы обязательного страхования транспортных средств на своих сайтах. Вместе с началом продаж появились и мошенники, которые предлагают посреднические услуги в оформлении этих полисов. На сегодняшний день в Самаре зафиксировано 44 случая оформления е-ОСАГО мошенниками, а Пензе – два, в Оренбурге и Уфе – по одному случаю.{{material_119632}} При оформлении полиса мошенники указывают неверные имена страхователей, ложную мощность, категорию транспортного средства или территорию его использования. Подмена приводит к снижению страховой премии, клиент же при этом платит столько, сколько и должно было быть изначально, или чуть меньше.Например, такой нечистый на руку посредник может «застраховать» Porsche клиента не за 13 тыс. рублей, а за 1 тыс. рублей, указав транспортным средством трактор «Беларусь». Чтобы исключить подозрения, мошенник подделывает цену полиса в программе фоторедактора и отдает клиенту не вызывающий у него подозрения pdf-файл.При этом в базу РСА поступает неверная информация, и после ДТП страховая компания вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке или признать полис недействительным через суд. Ведь, указав неверные данные в момент покупки полиса, клиент фактически ввел страховую компанию в заблуждение.
2017-12-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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