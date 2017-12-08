В России е-ОСАГО стали подделывать чаще
С начала 2017 года страховые компании обязаны продавать электронные полисы обязательного страхования транспортных средств на своих сайтах. Вместе с началом продаж появились и мошенники, которые предлагают посреднические услуги в оформлении этих полисов. На сегодняшний день в Самаре зафиксировано 44 случая оформления е-ОСАГО мошенниками, а Пензе – два, в Оренбурге и Уфе – по одному случаю.
Например, такой нечистый на руку посредник может «застраховать» Porsche клиента не за 13 тыс. рублей, а за 1 тыс. рублей, указав транспортным средством трактор «Беларусь». Чтобы исключить подозрения, мошенник подделывает цену полиса в программе фоторедактора и отдает клиенту не вызывающий у него подозрения pdf-файл.
При этом в базу РСА поступает неверная информация, и после ДТП страховая компания вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке или признать полис недействительным через суд. Ведь, указав неверные данные в момент покупки полиса, клиент фактически ввел страховую компанию в заблуждение.
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