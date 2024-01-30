В России готовят электрическую копию ВАЗ-2104

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Патентные изображения таинственной модели обнаружили на сайте ФИПС журналисты издания SpeedMe.Ru . Подробностей о машине практически никаких нет. Заявку подал некий Сухарь Иван Иванович, который и указан автором дизайна. Большинство российских автолюбителей безоговорочно узнают в автомобиле советские «Жигули» четвертой модели с небольшой отсылкой к американскому угловатому пикапу Tesla Cybertruck. Неслучайно патент выдан в категории «Электромобиль».

Заявка на патент была подана еще в начале октября 2023 года, но сам документ внесли в базу несколько дней назад, 26 января. Связан ли владелец патента с АвтоВАЗом или с автомобилями в целом, остается загадкой.

Фото: ФИПС

Напомним, производство модели ВАЗ-2104 стартовало в Тольятти во второй половине 1984 года. За основу был взят ВАЗ-2105, при этом новинка унаследовала множество уникальных компонентов от своего предшественника, ВАЗ-2102, особенно в дизайне кормы. В 1999 году в Тольятти началось мелкосерийное производство модели ВАЗ-21045 с 1,52-литровым дизельным двигателем ВАЗ-341 от «Барнаултрансмаш» и топливной системой Bosch. Были планы по выпуску более мощного дизельного двигателя объёмом 1,8 литра (ВАЗ-21048) в 2005 году, но они так и не были реализованы. Производство ВАЗ-2104 завершилось сравнительно недавно, в сентябре 2012 года.

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