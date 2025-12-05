Возрождение легенды: какими будут новые «Волги» и сколько они будут стоить?

5 декабря 2025, 16:12
В России готовят к выходу три новые модели под брендом Volga на базе Geely
Легендарный бренд Volga возвращается на рынок. В России готовят сразу три новинки. Это будут седан и два кроссовера. Все они созданы на китайской платформе. Стали известны первые технические подробности.
Возрожденная марка Volga готовится представить на российском рынке сразу три новые модели, которые в данный момент проходят процедуру сертификации. Как сообщает «Российская Газета», речь идет о седане C50 и двух кроссоверах - K40 и K50. Новым технологическим партнером отечественного бренда стала китайская компания Geely, предоставившая свои платформы и агрегаты для будущих новинок.
Седан Volga C50, судя по всему, является перелицованной версией модели Geely Preface. Под капотом у него будет установлен двухлитровый силовой агрегат JLH-4G20TDG, развивающий мощность в 200 лошадиных сил. Этот же двигатель знаком российским автомобилистам по таким моделям, как Geely Atlas и Okavango. В паре с мотором будет работать семиступенчатая роботизированная коробка передач, передающая крутящий момент на передние колеса. Габариты донорской модели составляют 4825 мм в длину и 1880 мм в ширину, что говорит о принадлежности C50 к сегменту D.
Младшим кроссовером в линейке станет Volga K40. Его прототипом послужил популярный Geely Atlas последнего поколения. Автомобили с эмблемами Volga на базе этой модели уже замечали на дорогах России. Для K40 заявлено два варианта двигателей: полуторалитровый мощностью 181 л.с. и двухлитровый, выдающий 218 л.с. Трансмиссия здесь аналогична седану - это семиступенчатый «робот» с передним приводом.
Флагманской моделью станет кроссовер Volga K50. Для него предусмотрено два двухлитровых мотора - JLH-4G20TDG на 200 л.с. и более мощный JLH-4G20TDB на 238 л.с. Наиболее вероятным донором для этой модели эксперты называют Geely Monjaro. Этот автомобиль в российской спецификации как раз оснащается 238-сильным турбомотором, который работает в связке с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Размеры Monjaro (4770 мм в длину) также соответствуют статусу флагманского SUV.
06.12.2025, 17:59
Mercedes-Maybach S-Class 2027: обновленный салон и цифровые технологии в деталях
Mercedes готовит рестайлинг Maybach S-Class 2027 года. Модель получит свежий цифровой интерьер и сохранит мощные двигатели V8 и V12. Внешность и салон обещают новые решения. Ожидается появление гибридной версии. Подробности о премьере пока держатся в секрете.Читать далее
06.12.2025, 17:47
Рендер нового Hyundai Santa Fe 2027 удивил необычным дизайном и вызвал споры
Hyundai Santa Fe 2027 в необычном исполнении вызвал бурю эмоций. Дизайн разделил автолюбителей на два лагеря. Одни считают его свежим, другие — спорным. Визуальные изменения не оставили равнодушными никого. Оцените сами, насколько удачен этот эксперимент.Читать далее
06.12.2025, 17:13
BMW готовит обновленную 5 Series 2027 года с необычным дизайном передней части
BMW готовит к выпуску 5 Series 2027 года с необычным экстерьером. Новая решетка радиатора и оригинальные ДХО вызвали споры среди поклонников марки. Дизайн модели заметно отличается от предыдущих поколений. Мнения автолюбителей разделились, а обсуждения не утихают.Читать далее
06.12.2025, 17:06
Яркий Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupe в розовом карбоне от Larte Design удивил фанатов
Larte Design снова удивляет автолюбителей необычным проектом. На этот раз в центре внимания оказался Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupe в розовом карбоне. Дизайн автомобиля поражает воображение и вызывает бурю эмоций. Узнайте, чем еще удивил этот проект и почему он стал предметом обсуждения.Читать далее
06.12.2025, 16:32
Mercedes готовит компактный внедорожник Baby G-Class с электрической начинкой
Mercedes разрабатывает компактный внедорожник в стиле G-Class. Ожидается электрическая версия, но возможны и гибридные или бензиновые модификации. Дебют новинки намечен на 2027-2028 годы. Подробности о платформе и дизайне пока держатся в секрете.Читать далее
06.12.2025, 15:33
BMW X6 и Mercedes GLE Coupe получили необычный тюнинг и снова удивили автолюбителей
BMW X6 и Mercedes GLE Coupe часто называют самыми некрасивыми кроссоверами. Однако их популярность только растет. Теперь эти модели получили свежий тюнинг. Как изменился их внешний вид? Почему они продолжают привлекать внимание? Подробности в нашем материале.Читать далее
06.12.2025, 14:56
TopCar превратил Mercedes-AMG G 63 в агрессивный внедорожник с карбоновым обвесом
TopCar Design кардинально изменил Mercedes-AMG G 63. Внедорожник получил агрессивный облик и множество новых деталей. Использованы карбоновые элементы и уникальные решения. Внутри осталась классика, а вот снаружи – настоящий шоу-стоппер. Что еще скрывает этот проект?Читать далее
06.12.2025, 13:56
Экстремальный Jaguar Type 00 удивил Лондон и доказал свою реальную управляемость
Jaguar Type 00 снова оказался в центре внимания. Концепт-кар заметили на улицах Лондона. Его внешний вид вызывает споры уже год. Многие не верили, что он способен ездить. Теперь скептики остались без аргументов. Что скрывает этот загадочный автомобиль — читайте далее.Читать далее
06.12.2025, 13:37
Новый дом на колесах Park Tiny 34FT сочетает стиль, комфорт и функциональность
Взрослея, мы понимаем: внешность не главное, но привлекательный вид всегда важен. Новый дом на колесах Park Tiny 34FT доказывает, что стиль и практичность могут идти рука об руку. Чем он отличается от других и почему вызывает интерес у автолюбителей? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
06.12.2025, 11:33
«ХИЩНИК 29014А»: японское сердце, советская выносливость и до трех спальных мест
Вездеход ХИЩНИК 29014А удивляет сочетанием дизельных моторов и мостов ГАЗ-66. Модель создана для сложнейших условий. Внутри — теплый салон и трансформируемые спальные места. Подвеска и шины рассчитаны на болота и снег. Оборудование впечатляет даже опытных водителей.Читать далее
