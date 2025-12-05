Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

5 декабря 2025, 16:12

Возрождение легенды: какими будут новые «Волги» и сколько они будут стоить?

Легендарный бренд Volga возвращается на рынок. В России готовят сразу три новинки. Это будут седан и два кроссовера. Все они созданы на китайской платформе. Стали известны первые технические подробности.

Возрожденная марка Volga готовится представить на российском рынке сразу три новые модели, которые в данный момент проходят процедуру сертификации. Как сообщает «Российская Газета», речь идет о седане C50 и двух кроссоверах - K40 и K50. Новым технологическим партнером отечественного бренда стала китайская компания Geely, предоставившая свои платформы и агрегаты для будущих новинок.

Седан Volga C50, судя по всему, является перелицованной версией модели Geely Preface. Под капотом у него будет установлен двухлитровый силовой агрегат JLH-4G20TDG, развивающий мощность в 200 лошадиных сил. Этот же двигатель знаком российским автомобилистам по таким моделям, как Geely Atlas и Okavango. В паре с мотором будет работать семиступенчатая роботизированная коробка передач, передающая крутящий момент на передние колеса. Габариты донорской модели составляют 4825 мм в длину и 1880 мм в ширину, что говорит о принадлежности C50 к сегменту D.

Младшим кроссовером в линейке станет Volga K40. Его прототипом послужил популярный Geely Atlas последнего поколения. Автомобили с эмблемами Volga на базе этой модели уже замечали на дорогах России. Для K40 заявлено два варианта двигателей: полуторалитровый мощностью 181 л.с. и двухлитровый, выдающий 218 л.с. Трансмиссия здесь аналогична седану - это семиступенчатый «робот» с передним приводом.

Флагманской моделью станет кроссовер Volga K50. Для него предусмотрено два двухлитровых мотора - JLH-4G20TDG на 200 л.с. и более мощный JLH-4G20TDB на 238 л.с. Наиболее вероятным донором для этой модели эксперты называют Geely Monjaro. Этот автомобиль в российской спецификации как раз оснащается 238-сильным турбомотором, который работает в связке с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Размеры Monjaro (4770 мм в длину) также соответствуют статусу флагманского SUV.

Упомянутые марки: Volga, Geely
