Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Элина Градова

24 мая 2026, 16:48

В России готовят новые этапы допуска к вождению для новичков

Какие перемены ждут будущих водителей - подробности о грядущих изменениях

В стране обсуждают новые правила для начинающих водителей. Изменения могут затронуть обучение и допуск к управлению. Ожидаются дополнительные требования для профессионалов. Подробности - в нашем материале.

В ближайшие годы в России могут появиться новые правила допуска к управлению автомобилями для тех, кто только получил права. Как стало известно, правительство поручило МВД разработать поэтапную систему допуска для начинающих водителей. Ожидается, что эта инициатива будет реализована к 2027 году, выяснила Мойка78.

Суть изменений заключается в том, чтобы сделать процесс получения права на самостоятельное управление автомобилем более постепенным. Новички, возможно, будут проходить несколько этапов допуска, прежде чем смогут полноценно участвовать в дорожном движении. Такой подход, по мнению экспертов, позволит снизить аварийность среди неопытных автомобилистов и повысить общую безопасность на дорогах.

Кроме того, МВД совместно с Минтрансом рассматривают возможность введения дополнительных требований для водителей, чья работа напрямую связана с управлением транспортными средствами. Для этой категории могут быть установлены отдельные критерии допуска, что должно повысить профессионализм и ответственность на дорогах.

Стоит отметить, что уже с марта текущего года в России изменились правила обучения в автошколах. Теперь теоретические занятия разрешено проходить полностью дистанционно, а практическая часть для категории «B» увеличена с 38 до 42 часов. Также введена система оценки эффективности автошкол: анализируются результаты экзаменов выпускников и их участие в ДТП.

Все эти меры направлены на то, чтобы повысить качество подготовки водителей и сделать дороги безопаснее для всех участников движения. Ожидается, что поэтапный допуск и новые требования для профессионалов станут важным шагом к формированию современной системы обучения и контроля за водителями.

