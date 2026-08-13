Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Дарья Климова

13 августа 2026, 19:00

В России готовят новые правила штрафов за перевозку детей: что изменится

В России готовят новые правила штрафов за перевозку детей: что изменится

Штрафы за перевозку детей хотят разделить: Минэкономразвития предложило разделить штрафы за перевозку детей

В России готовят новые правила штрафов за перевозку детей: что изменится

Штрафы за нарушения при перевозке групп детей могут стать менее строгими, если речь идет о формальных ошибках. Минэкономразвития предлагает изменить подход, чтобы наказания соответствовали реальной опасности. Что это значит для организаторов и родителей - разбираемся, почему вопрос стал особенно актуален сейчас.

Штрафы за нарушения при перевозке групп детей могут стать менее строгими, если речь идет о формальных ошибках. Минэкономразвития предлагает изменить подход, чтобы наказания соответствовали реальной опасности. Что это значит для организаторов и родителей - разбираемся, почему вопрос стал особенно актуален сейчас.

Вопрос перевозки детей в организованных группах давно вызывает споры среди российских автомобилистов и перевозчиков. Новость о возможном смягчении штрафов за формальные нарушения в этой сфере может существенно повлиять на работу школ, турфирм и родителей, которые регулярно сталкиваются с бюрократическими требованиями. Как сообщает «Российская Газета», Минэкономразвития подготовило проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, который уже вынесен на общественное обсуждение.

Сейчас за любое, даже незначительное нарушение правил перевозки групп детей, должностные лица рискуют получить штраф в 25 тысяч рублей, а юридические — 100 тысяч. Причем неважно, идет ли речь о реальной угрозе безопасности или о недочетах в документах. Например, отсутствие копии договора фрахтования или списка сопровождающих наказывается так же строго, как и отсутствие медицинского работника или уведомления о поездке. Такой подход давно вызывает вопросы у профессионального сообщества, ведь не все нарушения одинаково опасны для пассажиров.

Минэкономразвития предлагает разделить ответственность: за серьезные проступки, которые напрямую влияют на безопасность детей, штрафы останутся прежними. Но за формальные ошибки, не связанные с риском для жизни и здоровья, наказание хотят сделать мягче. В частности, речь идет об отсутствии некоторых документов, которые не влияют на саму безопасность перевозки. Это может снизить финансовую нагрузку на организаторов и сделать систему наказаний более справедливой.

Еще одно нововведение касается физических лиц, которые могут выступать организаторами или сопровождающими. Законопроект предусматривает возможность введения отдельной ответственности для таких граждан, чтобы охватить все категории участников процесса. Это важно, поскольку в реальной практике не всегда перевозку организует юридическое лицо — иногда этим занимаются родители или педагоги.

Однако не все эксперты поддерживают инициативу. По мнению председателя организации «Юные инспекторы движения» Валентины Кульбицкой, смягчение наказаний может привести к росту безответственности среди организаторов. Она отмечает, что статистика по ДТП с участием детских групп остается тревожной, а снижение штрафов до 1,5–3 тысяч рублей вряд ли заставит перевозчиков соблюдать все требования. Такой подход, по ее словам, может создать ложное ощущение безопасности и снизить уровень контроля.

Инициатива Минэкономразвития может стать шагом к более взвешенному подходу в регулировании перевозок детей. Важно помнить, что в России ежегодно организуются тысячи поездок для школьников и воспитанников секций, и каждая из них требует строгого соблюдения правил. По данным ГИБДД, большинство серьезных нарушений связано именно с техническим состоянием транспорта и отсутствием необходимых специалистов, а не с ошибками в бумагах. Поэтому дифференциация штрафов может позволить сосредоточить контроль на действительно опасных ситуациях, не перегружая организаторов излишней бюрократией. Однако окончательное решение будет принято после общественного обсуждения и анализа всех рисков.

Вопрос дифференциации штрафов за нарушения ПДД и их справедливости уже не раз поднимался в экспертном сообществе. Например, недавно обсуждалась ситуация, когда водители массово начали получать уведомления о старых штрафах, что вызвало бурную реакцию и вопросы к работе системы. Подробнее о подобных случаях можно узнать в материале о массовых уведомлениях о штрафах за прошлые годы.

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