Доплаты за износ, новые правила ремонта и борьба с автоюристами – что ждет водителей

Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

19 декабря 2025, 08:07

В России готовят поэтапные изменения в системе ОСАГО для автовладельцев

В ближайшее время ОСАГО ждет масштабная реформа. Водителей ждут новые возможности и ограничения. Изменения затронут выплаты, ремонт и права на доплаты. Подробности о грядущих новшествах пока держатся в секрете.

В ближайшие месяцы в России стартует масштабная реформа ОСАГО, которая затронет миллионы автомобилистов. Как сообщает «Российская Газета», изменения будут внедряться поэтапно и коснутся сразу нескольких ключевых аспектов страхования. Главная цель нововведений - сделать процесс ремонта после аварии более прозрачным и выгодным для владельцев машин.

Сегодня большинство автовладельцев, попавших в ДТП, предпочитают получать денежную компенсацию, а не ремонт по направлению страховщика. Причина проста: станции техобслуживания не спешат сотрудничать со страховыми компаниями, ведь выполнить ремонт в установленные законом сроки часто невозможно. В результате только 5-7% случаев заканчиваются ремонтом по ОСАГО, остальные - выплатой с учетом износа деталей.

В рамках реформы планируется закрепить за потерпевшими право на получение дополнительной выплаты за износ, если они самостоятельно восстановили автомобиль после аварии. Это позволит компенсировать разницу между реальной стоимостью запчастей и суммой, которую страховая компания удержала за износ. Такой шаг должен мотивировать водителей не экономить на ремонте и выбирать качественные детали.

Однако изменения не ограничатся только этим. В законопроекте появятся новые меры по борьбе с недобросовестными автоюристами. В частности, будет запрещено взыскивать со страховщиков суммы, превышающие установленные лимиты, а также передавать право требования третьим лицам после ДТП. Эти меры направлены на защиту интересов пострадавших и снижение числа мошеннических схем.

Еще одно важное новшество - возможность для автовладельца самостоятельно провести ремонт, если страховая компания не может предложить подходящую станцию. В этом случае водитель сможет обратиться за дополнительной выплатой в пределах износа, если ремонт был выполнен в течение девяти месяцев после получения основной компенсации и подтвержден независимой экспертизой.

По данным «Российской Газеты», сейчас около 95% клиентов ОСАГО выбирают денежную выплату, а не ремонт. За последние пять лет доля натурального возмещения снизилась почти в три раза. Ожидается, что новые правила позволят увеличить выплаты и сделать их более справедливыми для автомобилистов.

Важно отметить, что реформа не приведет к росту стоимости полисов. Напротив, снижение числа судебных споров и расширение тарифного коридора даст страховщикам больше возможностей для конкуренции. Средняя стоимость страховки останется на прежнем уровне, а условия для водителей станут прозрачнее.

В целом, предстоящие изменения в ОСАГО обещают сделать страхование более удобным и выгодным для автовладельцев. Законопроект будет рассматриваться поэтапно, и часть поправок может вступить в силу уже в этом году, а остальные - в следующем. Водителям стоит внимательно следить за новостями, чтобы не пропустить важные детали реформы.

