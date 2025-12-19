Доплаты за износ, новые правила ремонта и борьба с автоюристами – что ждет водителей

19 декабря 2025, 08:07
В России готовят поэтапные изменения в системе ОСАГО для автовладельцев
В России готовят поэтапные изменения в системе ОСАГО для автовладельцев
В ближайшее время ОСАГО ждет масштабная реформа. Водителей ждут новые возможности и ограничения. Изменения затронут выплаты, ремонт и права на доплаты. Подробности о грядущих новшествах пока держатся в секрете.
В ближайшие месяцы в России стартует масштабная реформа ОСАГО, которая затронет миллионы автомобилистов. Как сообщает «Российская Газета», изменения будут внедряться поэтапно и коснутся сразу нескольких ключевых аспектов страхования. Главная цель нововведений - сделать процесс ремонта после аварии более прозрачным и выгодным для владельцев машин.
Сегодня большинство автовладельцев, попавших в ДТП, предпочитают получать денежную компенсацию, а не ремонт по направлению страховщика. Причина проста: станции техобслуживания не спешат сотрудничать со страховыми компаниями, ведь выполнить ремонт в установленные законом сроки часто невозможно. В результате только 5-7% случаев заканчиваются ремонтом по ОСАГО, остальные - выплатой с учетом износа деталей.
В рамках реформы планируется закрепить за потерпевшими право на получение дополнительной выплаты за износ, если они самостоятельно восстановили автомобиль после аварии. Это позволит компенсировать разницу между реальной стоимостью запчастей и суммой, которую страховая компания удержала за износ. Такой шаг должен мотивировать водителей не экономить на ремонте и выбирать качественные детали.
Однако изменения не ограничатся только этим. В законопроекте появятся новые меры по борьбе с недобросовестными автоюристами. В частности, будет запрещено взыскивать со страховщиков суммы, превышающие установленные лимиты, а также передавать право требования третьим лицам после ДТП. Эти меры направлены на защиту интересов пострадавших и снижение числа мошеннических схем.
Еще одно важное новшество - возможность для автовладельца самостоятельно провести ремонт, если страховая компания не может предложить подходящую станцию. В этом случае водитель сможет обратиться за дополнительной выплатой в пределах износа, если ремонт был выполнен в течение девяти месяцев после получения основной компенсации и подтвержден независимой экспертизой.
По данным «Российской Газеты», сейчас около 95% клиентов ОСАГО выбирают денежную выплату, а не ремонт. За последние пять лет доля натурального возмещения снизилась почти в три раза. Ожидается, что новые правила позволят увеличить выплаты и сделать их более справедливыми для автомобилистов.
Важно отметить, что реформа не приведет к росту стоимости полисов. Напротив, снижение числа судебных споров и расширение тарифного коридора даст страховщикам больше возможностей для конкуренции. Средняя стоимость страховки останется на прежнем уровне, а условия для водителей станут прозрачнее.
В целом, предстоящие изменения в ОСАГО обещают сделать страхование более удобным и выгодным для автовладельцев. Законопроект будет рассматриваться поэтапно, и часть поправок может вступить в силу уже в этом году, а остальные - в следующем. Водителям стоит внимательно следить за новостями, чтобы не пропустить важные детали реформы.
Похожие материалы
-
19.12.2025, 19:20
Как старый автобус чуть не стал провалом, а превратился в уютный дом на колесах
В условиях, когда покупка квартиры становится недоступной, все больше людей ищут альтернативные варианты жилья. Жизнь в автобусе набирает популярность, но не все проекты оказываются удачными. За красивыми фото часто скрываются серьезные проблемы. В этом материале - история одного автобуса, который едва не стал катастрофой, но был спасен и превратился в настоящий дом.Читать далее
-
19.12.2025, 16:22
Штрафы за перегруз автомобиля в 2026 году и новые правила контроля
В 2026 году вступают в силу новые штрафы за перегруз авто. Водителей ждут серьезные изменения. Кто выписывает штрафы и как их оспорить? Подробности о новых правилах и нюансах контроля. Не пропустите важную информацию для всех владельцев транспорта.Читать далее
-
19.12.2025, 11:53
Зимние ловушки для водителей: как не попасть в неприятности на дорогах
С приходом зимы автомобилисты сталкиваются с новыми трудностями. Мелкие недочеты в уходе за машиной могут привести к серьезным последствиям. Почему даже опытные водители совершают опасные промахи? Какие детали часто упускают из виду при подготовке к морозам? Разбираемся, что действительно важно для безопасной езды в холодный сезон.Читать далее
-
19.12.2025, 08:23
Гибридный Geely EX5 EM-i: экономия топлива и запас хода почти 1000 км
Geely EX5 EM-i стал новым игроком среди гибридных кроссоверов. Модель обещает большой запас хода и экономичный расход. Внутри - простор и современные технологии. Но есть и свои нюансы. Подробности - в нашем тесте.Читать далее
-
19.12.2025, 07:19
Уникальный автодом на базе прицепа Нефаз 4208-10-41 2016 года выставлен на продажу
В Барнауле продается автодом на шасси Нефаз 4208-10-41 2016 года. Внутри - комфорт для четверых, автономное питание и премиальные материалы. Впечатляющий запас воды и топлива, современная техника и место для квадроцикла. Читать далее
-
19.12.2025, 06:39
Пять оригинальных автомобильных подарков на Новый год
Выбор подарка для автолюбителя - задача не из легких. Иногда даже близкие удивляют неожиданными решениями. В этой статье вы найдете пять интересных идей для новогодних подарков, которые не разорят ваш бюджет. Узнайте, что может порадовать настоящего фаната автомобилей. Не пропустите неожиданные варианты для любого вкуса.Читать далее
-
18.12.2025, 19:56
Осlo XXL: дом на колесах, который удивит даже самых требовательных семей
Осlo XXL - не просто дом на колесах, а полноценный семейный особняк. Французские мастера создали уникальный проект для тех, кто ценит комфорт и мобильность. Узнайте, чем этот автодом отличается от других. Почему он так популярен среди семей? В чем его главные преимущества и особенности?Читать далее
-
18.12.2025, 19:39
Водительские права: кого коснется окончание автоматического продления в 2025 году
Срок действия автоматического продления прав подходит к концу. Водителям важно знать, когда менять документы. Избегайте штрафов и неприятных последствий. Проверьте, попадаете ли вы под новые правила.Читать далее
-
18.12.2025, 19:38
Мобильный дом Vaasa удивляет вместимостью и стильным интерьером при скромных размерах
Vaasa - это не просто крошечный дом на колесах. Он сочетает компактность и продуманный дизайн. Внутри скрывается больше, чем кажется снаружи. Узнайте, как в нем помещается до шести человек. Цена приятно удивляет, а стиль не уступает крупным моделям.Читать далее
-
18.12.2025, 19:18
Почему засыпание за рулем смертельно опасно и как избежать трагедии на дороге
Многие водители недооценивают опасность усталости за рулем. Сонливость может настигнуть даже днем. В статье раскрыты неожиданные признаки и эффективные методы борьбы с сонливостью. Узнайте, как не стать причиной аварии и сохранить жизнь себе и окружающим.Читать далее
Похожие материалы
-
19.12.2025, 19:20
Как старый автобус чуть не стал провалом, а превратился в уютный дом на колесах
В условиях, когда покупка квартиры становится недоступной, все больше людей ищут альтернативные варианты жилья. Жизнь в автобусе набирает популярность, но не все проекты оказываются удачными. За красивыми фото часто скрываются серьезные проблемы. В этом материале - история одного автобуса, который едва не стал катастрофой, но был спасен и превратился в настоящий дом.Читать далее
-
19.12.2025, 16:22
Штрафы за перегруз автомобиля в 2026 году и новые правила контроля
В 2026 году вступают в силу новые штрафы за перегруз авто. Водителей ждут серьезные изменения. Кто выписывает штрафы и как их оспорить? Подробности о новых правилах и нюансах контроля. Не пропустите важную информацию для всех владельцев транспорта.Читать далее
-
19.12.2025, 11:53
Зимние ловушки для водителей: как не попасть в неприятности на дорогах
С приходом зимы автомобилисты сталкиваются с новыми трудностями. Мелкие недочеты в уходе за машиной могут привести к серьезным последствиям. Почему даже опытные водители совершают опасные промахи? Какие детали часто упускают из виду при подготовке к морозам? Разбираемся, что действительно важно для безопасной езды в холодный сезон.Читать далее
-
19.12.2025, 08:23
Гибридный Geely EX5 EM-i: экономия топлива и запас хода почти 1000 км
Geely EX5 EM-i стал новым игроком среди гибридных кроссоверов. Модель обещает большой запас хода и экономичный расход. Внутри - простор и современные технологии. Но есть и свои нюансы. Подробности - в нашем тесте.Читать далее
-
19.12.2025, 07:19
Уникальный автодом на базе прицепа Нефаз 4208-10-41 2016 года выставлен на продажу
В Барнауле продается автодом на шасси Нефаз 4208-10-41 2016 года. Внутри - комфорт для четверых, автономное питание и премиальные материалы. Впечатляющий запас воды и топлива, современная техника и место для квадроцикла. Читать далее
-
19.12.2025, 06:39
Пять оригинальных автомобильных подарков на Новый год
Выбор подарка для автолюбителя - задача не из легких. Иногда даже близкие удивляют неожиданными решениями. В этой статье вы найдете пять интересных идей для новогодних подарков, которые не разорят ваш бюджет. Узнайте, что может порадовать настоящего фаната автомобилей. Не пропустите неожиданные варианты для любого вкуса.Читать далее
-
18.12.2025, 19:56
Осlo XXL: дом на колесах, который удивит даже самых требовательных семей
Осlo XXL - не просто дом на колесах, а полноценный семейный особняк. Французские мастера создали уникальный проект для тех, кто ценит комфорт и мобильность. Узнайте, чем этот автодом отличается от других. Почему он так популярен среди семей? В чем его главные преимущества и особенности?Читать далее
-
18.12.2025, 19:39
Водительские права: кого коснется окончание автоматического продления в 2025 году
Срок действия автоматического продления прав подходит к концу. Водителям важно знать, когда менять документы. Избегайте штрафов и неприятных последствий. Проверьте, попадаете ли вы под новые правила.Читать далее
-
18.12.2025, 19:38
Мобильный дом Vaasa удивляет вместимостью и стильным интерьером при скромных размерах
Vaasa - это не просто крошечный дом на колесах. Он сочетает компактность и продуманный дизайн. Внутри скрывается больше, чем кажется снаружи. Узнайте, как в нем помещается до шести человек. Цена приятно удивляет, а стиль не уступает крупным моделям.Читать далее
-
18.12.2025, 19:18
Почему засыпание за рулем смертельно опасно и как избежать трагедии на дороге
Многие водители недооценивают опасность усталости за рулем. Сонливость может настигнуть даже днем. В статье раскрыты неожиданные признаки и эффективные методы борьбы с сонливостью. Узнайте, как не стать причиной аварии и сохранить жизнь себе и окружающим.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве