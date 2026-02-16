Какие модели войдут в линейку возрожденной Волги и почему сертификаты выданы только на год

16 февраля 2026, 17:09
В России готовят премьеру новой Волги К50 с турбомотором 238 л.с. и необычным сроком ОТТС
В России готовят премьеру новой Волги К50 с турбомотором 238 л.с. и необычным сроком ОТТС
Вышло исследование: три новые модели Волги официально подтверждены, включая клон Geely Monjaro с мощным мотором. Премьера может состояться уже 19 февраля. Почему сертификаты выданы всего на год и что это значит для рынка - разбираемся.
Российский рынок автомобилей стоит на пороге заметных перемен: подтверждена информация о скором запуске сразу трех новых моделей под легендарным брендом «Волга». Для отечественных автолюбителей это не просто возвращение известного имени, а реальный шанс получить современные автомобили с актуальными технологиями и мощными моторами, которые ранее были доступны только в импортных версиях.
Как стало известно, в линейку войдут адаптированные для России версии Geely Monjaro, Atlas и Preface. Особое внимание привлекает модель «Волга К50» - по сути, это локализованный Monjaro, который получит турбированный двигатель мощностью 238 л.с. Производством силовых агрегатов займется компания Aurobay Technology, созданная Volvo и Geely, что гарантирует высокий уровень технической надежности и соответствие современным стандартам.
Неожиданной деталью стало то, что сертификаты ОТТС на все три модели выданы всего на один год. Обычно такие документы оформляются на более длительный срок, что может говорить о тестовом запуске или о планах на быструю модернизацию производства. Это решение может быть связано с желанием производителей оперативно реагировать на изменения рынка и технологические тренды, а также с возможной подготовкой к выпуску обновленных версий уже в ближайшем будущем.
Премьера новой «Волги» ожидается 19 февраля, и это событие уже вызывает оживленное обсуждение среди экспертов и автолюбителей. Возвращение бренда, который долгие годы ассоциировался с престижем и статусом, теперь происходит в совершенно ином технологическом контексте. Новые модели обещают не только современный дизайн, но и расширенный набор опций, что может сделать их конкурентоспособными даже на фоне иностранных аналогов.
По информации Telegram-канала «Русский автомобиль», запуск новых «Волг» - это не просто маркетинговый ход, а попытка занять нишу в среднем и бизнес-классе, где российские производители долгое время уступали позиции зарубежным компаниям. Если проект окажется успешным, можно ожидать расширения модельного ряда и дальнейшего развития бренда.
Таким образом, предстоящая премьера может стать отправной точкой для новой эры отечественного автопрома. Вопросы остаются: насколько быстро удастся наладить стабильное производство, как отреагирует рынок на новые модели и оправдаются ли ожидания покупателей. Но уже сейчас ясно - запуск «Волги К50» с мощным мотором и необычным сроком ОТТС способен изменить расстановку сил на российском автомобильном рынке.
Похожие материалы Джили, Волга
-
14.02.2026, 18:30
Chery Tiggo 9 официально в России: чем новинка удивит покупателей
Chery Tiggo 9 на российском рынке предлагает редкое сочетание полного привода и семиместного салона. В чем его отличия от Jaecoo J8 и почему он становится прямым конкурентом Geely Monjaro - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.02.2026, 07:58
Geely Monjaro и Atlas: старт сборки в Казахстане и возможный ребрендинг
В Казахстане запускают производство кроссоверов Geely Monjaro и Atlas, которые могут получить шильдики нового бренда и выйти на рынки ЕАЭС. Почему это событие может изменить расстановку сил в сегменте и какие детали уже известны - в материале.Читать далее
-
09.02.2026, 06:38
Цены на топовые китайские автомобили в России: Haval Jolion — подешевел больше всех
Свежий анализ рынка показал: большинство популярных китайских автомобилей в России за год снизили цены, несмотря на инфляцию и рост сборов. Какие модели удивили, а какие пошли против тренда - в нашем материале.Читать далее
-
08.02.2026, 12:27
Mazda CX-5 2018 против Geely Monjaro 2024: реальный опыт эксплуатации и сравнение
Владелец двух кроссоверов делится личными наблюдениями о Mazda CX-5 2018 и Geely Monjaro 2024. В материале - нюансы эксплуатации, плюсы и минусы, а также неожиданные детали, которые могут повлиять на выбор автомобиля сегодня.Читать далее
-
06.02.2026, 11:25
Geely Monjaro после года и 31 000 км: реальный опыт, проблемы и неожиданные плюсы
Geely Monjaro за год и 31 000 км показал себя с разных сторон. Владелец делится личными наблюдениями о надежности, расходе, поведении зимой и особенностях эксплуатации в российских условиях. Почему этот опыт важен - в материале.Читать далее
-
04.02.2026, 04:34
Сколько реально стоит владение Geely Monjaro: подробный расчет расходов за 5 лет
Geely Monjaro уверенно входит в топ продаж, но сколько на самом деле стоит его содержание? Аналитики рассчитали все траты, включая страховки, топливо, обслуживание и потерю стоимости. Итоги удивляют даже опытных водителей.Читать далее
-
03.02.2026, 05:25
Geely Monjaro после 32 000 км: плюсы, минусы и неожиданные нюансы эксплуатации
Владелец Geely Monjaro делится реальным опытом эксплуатации кроссовера с пробегом 32 000 км. В материале - детали о надежности, комфорте, особенностях электроники и неожиданных нюансах, которые могут быть важны для будущих покупателей.Читать далее
-
02.02.2026, 17:34
В России стартует выпуск новой «Волги К50» на базе Geely Monjaro: что известно о проекте
На российском рынке появится новая «Волга» с индексом К50, построенная на платформе Geely Monjaro. Эксперты оценивают перспективы, а производитель обещает локализацию и массовое производство. В чем особенности и сложности проекта - в материале.Читать далее
-
02.02.2026, 07:51
Утильсбор в цене новых авто: сколько реально платит покупатель в 2026 году
Доля утильсбора в цене новых машин в России достигла рекордных значений. Эксперт объяснил, как это отражается на кошельке покупателей и судьбе автопрома, и какие последствия ждут отечественный рынок.Читать далее
-
30.01.2026, 13:14
Какие автомобили стали самыми популярными в Петербурге в 2025 году: неожиданные перемены рынка
Вышло исследование: рынок новых автомобилей в Петербурге за год сократился на 15%, а привычные лидеры сменились новичками. Какие марки и модели оказались в топе, почему доля китайских брендов снизилась, а российские и белорусские производители укрепили позиции - мало кто ожидал таких перемен. Эксперты объяснили, что происходит на рынке и к чему это может привести.Читать далее
Похожие материалы Джили, Волга
-
14.02.2026, 18:30
Chery Tiggo 9 официально в России: чем новинка удивит покупателей
Chery Tiggo 9 на российском рынке предлагает редкое сочетание полного привода и семиместного салона. В чем его отличия от Jaecoo J8 и почему он становится прямым конкурентом Geely Monjaro - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.02.2026, 07:58
Geely Monjaro и Atlas: старт сборки в Казахстане и возможный ребрендинг
В Казахстане запускают производство кроссоверов Geely Monjaro и Atlas, которые могут получить шильдики нового бренда и выйти на рынки ЕАЭС. Почему это событие может изменить расстановку сил в сегменте и какие детали уже известны - в материале.Читать далее
-
09.02.2026, 06:38
Цены на топовые китайские автомобили в России: Haval Jolion — подешевел больше всех
Свежий анализ рынка показал: большинство популярных китайских автомобилей в России за год снизили цены, несмотря на инфляцию и рост сборов. Какие модели удивили, а какие пошли против тренда - в нашем материале.Читать далее
-
08.02.2026, 12:27
Mazda CX-5 2018 против Geely Monjaro 2024: реальный опыт эксплуатации и сравнение
Владелец двух кроссоверов делится личными наблюдениями о Mazda CX-5 2018 и Geely Monjaro 2024. В материале - нюансы эксплуатации, плюсы и минусы, а также неожиданные детали, которые могут повлиять на выбор автомобиля сегодня.Читать далее
-
06.02.2026, 11:25
Geely Monjaro после года и 31 000 км: реальный опыт, проблемы и неожиданные плюсы
Geely Monjaro за год и 31 000 км показал себя с разных сторон. Владелец делится личными наблюдениями о надежности, расходе, поведении зимой и особенностях эксплуатации в российских условиях. Почему этот опыт важен - в материале.Читать далее
-
04.02.2026, 04:34
Сколько реально стоит владение Geely Monjaro: подробный расчет расходов за 5 лет
Geely Monjaro уверенно входит в топ продаж, но сколько на самом деле стоит его содержание? Аналитики рассчитали все траты, включая страховки, топливо, обслуживание и потерю стоимости. Итоги удивляют даже опытных водителей.Читать далее
-
03.02.2026, 05:25
Geely Monjaro после 32 000 км: плюсы, минусы и неожиданные нюансы эксплуатации
Владелец Geely Monjaro делится реальным опытом эксплуатации кроссовера с пробегом 32 000 км. В материале - детали о надежности, комфорте, особенностях электроники и неожиданных нюансах, которые могут быть важны для будущих покупателей.Читать далее
-
02.02.2026, 17:34
В России стартует выпуск новой «Волги К50» на базе Geely Monjaro: что известно о проекте
На российском рынке появится новая «Волга» с индексом К50, построенная на платформе Geely Monjaro. Эксперты оценивают перспективы, а производитель обещает локализацию и массовое производство. В чем особенности и сложности проекта - в материале.Читать далее
-
02.02.2026, 07:51
Утильсбор в цене новых авто: сколько реально платит покупатель в 2026 году
Доля утильсбора в цене новых машин в России достигла рекордных значений. Эксперт объяснил, как это отражается на кошельке покупателей и судьбе автопрома, и какие последствия ждут отечественный рынок.Читать далее
-
30.01.2026, 13:14
Какие автомобили стали самыми популярными в Петербурге в 2025 году: неожиданные перемены рынка
Вышло исследование: рынок новых автомобилей в Петербурге за год сократился на 15%, а привычные лидеры сменились новичками. Какие марки и модели оказались в топе, почему доля китайских брендов снизилась, а российские и белорусские производители укрепили позиции - мало кто ожидал таких перемен. Эксперты объяснили, что происходит на рынке и к чему это может привести.Читать далее