Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

16 февраля 2026, 17:09

В России готовят премьеру новой Волги К50 с турбомотором 238 л.с. и необычным сроком ОТТС

В России готовят премьеру новой Волги К50 с турбомотором 238 л.с. и необычным сроком ОТТС

Какие модели войдут в линейку возрожденной Волги и почему сертификаты выданы только на год

В России готовят премьеру новой Волги К50 с турбомотором 238 л.с. и необычным сроком ОТТС

Вышло исследование: три новые модели Волги официально подтверждены, включая клон Geely Monjaro с мощным мотором. Премьера может состояться уже 19 февраля. Почему сертификаты выданы всего на год и что это значит для рынка - разбираемся.

Вышло исследование: три новые модели Волги официально подтверждены, включая клон Geely Monjaro с мощным мотором. Премьера может состояться уже 19 февраля. Почему сертификаты выданы всего на год и что это значит для рынка - разбираемся.

Российский рынок автомобилей стоит на пороге заметных перемен: подтверждена информация о скором запуске сразу трех новых моделей под легендарным брендом «Волга». Для отечественных автолюбителей это не просто возвращение известного имени, а реальный шанс получить современные автомобили с актуальными технологиями и мощными моторами, которые ранее были доступны только в импортных версиях.

Как стало известно, в линейку войдут адаптированные для России версии Geely Monjaro, Atlas и Preface. Особое внимание привлекает модель «Волга К50» - по сути, это локализованный Monjaro, который получит турбированный двигатель мощностью 238 л.с. Производством силовых агрегатов займется компания Aurobay Technology, созданная Volvo и Geely, что гарантирует высокий уровень технической надежности и соответствие современным стандартам.

Неожиданной деталью стало то, что сертификаты ОТТС на все три модели выданы всего на один год. Обычно такие документы оформляются на более длительный срок, что может говорить о тестовом запуске или о планах на быструю модернизацию производства. Это решение может быть связано с желанием производителей оперативно реагировать на изменения рынка и технологические тренды, а также с возможной подготовкой к выпуску обновленных версий уже в ближайшем будущем.

Премьера новой «Волги» ожидается 19 февраля, и это событие уже вызывает оживленное обсуждение среди экспертов и автолюбителей. Возвращение бренда, который долгие годы ассоциировался с престижем и статусом, теперь происходит в совершенно ином технологическом контексте. Новые модели обещают не только современный дизайн, но и расширенный набор опций, что может сделать их конкурентоспособными даже на фоне иностранных аналогов.

Фото: ФИПС / Росстандарт

По информации Telegram-канала «Русский автомобиль», запуск новых «Волг» - это не просто маркетинговый ход, а попытка занять нишу в среднем и бизнес-классе, где российские производители долгое время уступали позиции зарубежным компаниям. Если проект окажется успешным, можно ожидать расширения модельного ряда и дальнейшего развития бренда.

Таким образом, предстоящая премьера может стать отправной точкой для новой эры отечественного автопрома. Вопросы остаются: насколько быстро удастся наладить стабильное производство, как отреагирует рынок на новые модели и оправдаются ли ожидания покупателей. Но уже сейчас ясно - запуск «Волги К50» с мощным мотором и необычным сроком ОТТС способен изменить расстановку сил на российском автомобильном рынке.

Упомянутые модели: Geely Monjaro
Упомянутые марки: Geely, Volga
Похожие материалы Джили, Волга

