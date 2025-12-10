Пятый уровень автономности: когда на дорогах появятся настоящие беспилотники? Или опять все затянется?

10 декабря 2025, 15:18
В России готовят закон о беспилотниках: новые правила для автономных авто и грузовиков
Власти обсуждают новые законы для беспилотных авто. Появятся ли грузовики без водителей? Как изменится рынок перевозок? Ожидаются важные перемены. Подробности — в нашем материале.
В ближайшие годы российские дороги могут кардинально измениться: в первом квартале 2026 года в правительство планируют внести законопроект, который определит правила для беспилотных транспортных средств. Как сообщает Автостат, речь идет о создании полноценной правовой базы для машин пятого уровня автономности — то есть полностью самостоятельных, не требующих участия водителя.
На недавнем совещании под руководством вице-премьера Виталия Савельева обсуждались детали будущего закона. Минтранс и другие ведомства получили задание подготовить документ, который не только определит статус высокоавтоматизированных автомобилей, но и внесет изменения в действующее законодательство. В центре внимания — не только легковые беспилотники, но и грузовые перевозки, которые могут получить новый импульс развития.
Особое внимание уделяется развитию рынка беспилотных грузоперевозок. В планах — создать дорожную карту до 2035 года, чтобы к этому времени автономные грузовики стали привычным явлением на российских трассах. Сейчас по дорогам страны уже курсируют 95 грузовиков с третьим уровнем автономности, но до полной независимости от человека им еще далеко.
Интересно, что в ближайшем будущем в Москве могут появиться и беспилотные такси. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, коммерческие компании активно работают над запуском первых таких сервисов. Правда, на начальном этапе в салоне все же будет находиться водитель-испытатель, чтобы контролировать ситуацию.
Экспериментальный режим, разрешающий движение беспилотных грузовиков по дорогам общего пользования, недавно был продлен до 2028 года. Изначально предполагалось, что тестирование завершится уже в этом году, но власти решили дать проекту больше времени. Кроме того, к эксперименту присоединились новые регионы: Башкирия, Пермский край и Свердловская область. Это связано с продлением трассы М-12 до Екатеринбурга, по которой уже в следующем году начнут курсировать большегрузы.
По информации Автостата, развитие беспилотных технологий в России идет не так быстро, как хотелось бы, но шаги в этом направлении становятся все более заметными. Власти делают ставку на создание четких правил игры для всех участников рынка, чтобы избежать правовой неопределенности и ускорить внедрение инноваций.
В последние годы министерство активно занимается вопросами цифровизации и внедрения новых технологий, включая беспилотные автомобили. Вице-премьер Виталий Савельев курирует транспортный блок правительства и известен как сторонник инноваций в отрасли. Его участие в разработке законопроекта подчеркивает серьезность намерений властей по развитию беспилотного транспорта.
Похожие материалы
-
10.12.2025, 16:21
Саратов потратит почти 3 млрд рублей на 16 современных низкопольных трамваев
Саратов обновляет свой трамвайный парк. Город закупает новые современные вагоны. Их стоимость исчисляется миллиардами рублей. Узнайте все подробности этой сделки. Что получат жители за эти деньги?Читать далее
-
10.12.2025, 16:01
Глава АвтоВАЗа заявил о запредельном демпинге китайских автопроизводителей
На авторынке России разгорается скандал. Китайские компании обрушили цены на авто. Скидки достигают невероятных размеров. Глава АвтоВАЗа выразил серьезную озабоченность. Отечественному автопрому приходится нелегко.Читать далее
-
10.12.2025, 14:52
Россия сохранит параллельный импорт до 2026 года: что это значит для рынка
Власти приняли неожиданное решение о будущем параллельного импорта. Как это повлияет на автомобили и экономику? Эксперты не спешат с выводами. Подробности в нашем материале.Читать далее
-
10.12.2025, 14:31
KGM удвоил число дилерских центров в Петербурге за полгода
KGM неожиданно расширил дилерскую сеть в Петербурге. Продажи бренда пока не впечатляют. Но осенью ситуация изменилась. Что стоит за этим ростом, пока загадка.Читать далее
-
10.12.2025, 14:13
TENET за четыре месяца: 30 000 проданных авто и дилерская сеть по всей России
Российский рынок удивлен: TENET за считанные месяцы достиг рекордных продаж. Дилерская сеть растет быстрее, чем ожидали эксперты. Что стоит за этим успехом? Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
10.12.2025, 14:07
Mercedes-Benz готовит обновленный S-Class и запускает тесты роботакси в ОАЭ
Mercedes-Benz и Momenta вместе с K2 и Lumo начинают испытания роботакси на базе S-Class в Абу-Даби. Прототип 2027 года намекает на обновленный дизайн и новые системы автономного управления. Детали о силовой установке пока держатся в секрете. Внутри ожидаются современные цифровые решения. Следите за развитием событий – премьера может состояться уже в 2026 году.Читать далее
-
10.12.2025, 13:28
Kia представила второе поколение Seltos с тремя моторами и новыми технологиями
Kia запускает новое поколение Seltos с тремя вариантами двигателей и инновационными системами помощи водителю. Модель получила смелый дизайн и расширенную географию продаж. Впервые Seltos появится и в Европе. Ожидается гибрид и множество технологических новинок.Читать далее
-
10.12.2025, 13:15
Европейский электрический VTOL Valo готовится к первым коммерческим полетам в 2028 году
Британская компания представила новое имя для своего VTOL. Проект получил обновленный дизайн и свежие технические решения. Ожидается, что первые коммерческие рейсы стартуют в 2028 году. Подробности о будущем европейского воздушного транспорта пока держатся в секрете.Читать далее
-
10.12.2025, 12:57
Россия выбыла из десятки крупнейших автомобильных рынков мира
Российский авторынок показал спад. Страна покинула список лидеров. Продажи автомобилей заметно снизились. Кто теперь занимает верхние строчки? Какие страны обошли Россию в рейтинге? Узнайте подробности ноябрьской статистики.Читать далее
-
10.12.2025, 12:24
Почему ГАЗ-14 Чайка стал последним советским лимузином для элиты
ГАЗ-14 Чайка был вершиной советского автопрома. Его создавали для избранных, но судьба оказалась непростой. Какие тайны скрывает последний лимузин эпохи застоя? Почему проект свернули, а автомобили исчезли? Ответы в нашем материале.Читать далее
