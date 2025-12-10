Пятый уровень автономности: когда на дорогах появятся настоящие беспилотники? Или опять все затянется?

В России готовят закон о беспилотниках: новые правила для автономных авто и грузовиков

Власти обсуждают новые законы для беспилотных авто. Появятся ли грузовики без водителей? Как изменится рынок перевозок? Ожидаются важные перемены. Подробности — в нашем материале.

В ближайшие годы российские дороги могут кардинально измениться: в первом квартале 2026 года в правительство планируют внести законопроект, который определит правила для беспилотных транспортных средств. Как сообщает Автостат, речь идет о создании полноценной правовой базы для машин пятого уровня автономности — то есть полностью самостоятельных, не требующих участия водителя.

На недавнем совещании под руководством вице-премьера Виталия Савельева обсуждались детали будущего закона. Минтранс и другие ведомства получили задание подготовить документ, который не только определит статус высокоавтоматизированных автомобилей, но и внесет изменения в действующее законодательство. В центре внимания — не только легковые беспилотники, но и грузовые перевозки, которые могут получить новый импульс развития.

Особое внимание уделяется развитию рынка беспилотных грузоперевозок. В планах — создать дорожную карту до 2035 года, чтобы к этому времени автономные грузовики стали привычным явлением на российских трассах. Сейчас по дорогам страны уже курсируют 95 грузовиков с третьим уровнем автономности, но до полной независимости от человека им еще далеко.

Интересно, что в ближайшем будущем в Москве могут появиться и беспилотные такси. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, коммерческие компании активно работают над запуском первых таких сервисов. Правда, на начальном этапе в салоне все же будет находиться водитель-испытатель, чтобы контролировать ситуацию.

Экспериментальный режим, разрешающий движение беспилотных грузовиков по дорогам общего пользования, недавно был продлен до 2028 года. Изначально предполагалось, что тестирование завершится уже в этом году, но власти решили дать проекту больше времени. Кроме того, к эксперименту присоединились новые регионы: Башкирия, Пермский край и Свердловская область. Это связано с продлением трассы М-12 до Екатеринбурга, по которой уже в следующем году начнут курсировать большегрузы.

По информации Автостата, развитие беспилотных технологий в России идет не так быстро, как хотелось бы, но шаги в этом направлении становятся все более заметными. Власти делают ставку на создание четких правил игры для всех участников рынка, чтобы избежать правовой неопределенности и ускорить внедрение инноваций.

В последние годы министерство активно занимается вопросами цифровизации и внедрения новых технологий, включая беспилотные автомобили. Вице-премьер Виталий Савельев курирует транспортный блок правительства и известен как сторонник инноваций в отрасли. Его участие в разработке законопроекта подчеркивает серьезность намерений властей по развитию беспилотного транспорта.