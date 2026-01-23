Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

23 января 2026, 15:22

В России готовятся представить новый пикап Foton Tunland G9 с современным оснащением

Премьера уже на носу – чем удивит свежий Tunland G9?

В России готовятся представить новый пикап Foton Tunland G9 с современным оснащением

Foton Tunland G9 выходит на российский рынок совсем скоро. Ожидается премьера с новыми технологиями. Дизайн и оснащение обещают быть на высоте. Подробности о комплектациях держат в секрете. Интрига сохраняется до старта продаж.

В российском автомобильном мире назревает событие, которое не оставит равнодушными поклонников пикапов. Уже 10 февраля отечественные автолюбители смогут познакомиться с новым Foton Tunland G9. Как сообщает пресс-служба АО «МБ Рус», дебют этой модели обещает стать заметным явлением на рынке.

Foton Tunland G9 - это не просто очередной пикап. Внешность автомобиля сразу привлекает внимание: массивная решетка радиатора, выразительная светодиодная оптика и динамичные линии кузова создают образ современного и уверенного в себе автомобиля. Внутри - просторный салон, где каждая деталь продумана для комфорта водителя и пассажиров.

Техническая начинка Tunland G9 также заслуживает отдельного разговора. Под капотом установлен 2,0-литровый дизельный мотор, который обещает сочетание экономичности и достойной тяги. Полноприводная трансмиссия позволяет уверенно чувствовать себя как на асфальте, так и на бездорожье. Водителю доступна 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, а мультимедийная система с таким же экраном обеспечивает современный уровень взаимодействия с автомобилем.

Среди опций - двухзонный климат-контроль, мультируль, несколько режимов движения и стандартный круиз-контроль. Все это подчеркивает, что Foton Tunland G9 ориентирован не только на практичность, но и на комфорт. Китайский производитель явно стремится завоевать доверие российских покупателей, предлагая актуальные решения и свежий взгляд на привычный сегмент.

Пока что подробные характеристики и стоимость новинки держатся в секрете. Представители компании обещают раскрыть все детали ближе к началу продаж. Однако уже сейчас ясно: Tunland G9 способен составить конкуренцию признанным игрокам рынка. В условиях, когда выбор новых пикапов в России ограничен, появление такой модели вызывает живой интерес.

Ранее на рынке появились новые фургоны Foton View, что говорит о серьезных планах бренда по расширению присутствия в стране. Tunland G9 - следующий шаг в этой стратегии. Ожидания от премьеры высоки, и автолюбители с нетерпением ждут возможности оценить новинку в деле.

Упомянутые модели: Foton Tunland (от 1 549 000 Р)
Упомянутые марки: Foton
