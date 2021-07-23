23 июля 2021, 00:01
В России готовятся продавать 2-метровый белорусский автомобиль по цене Lada Vesta
В России может появиться новый забавный автомобильчик по серьезной цене. Белорусский Sidus A01 уже получил Одобрение транспортного средства (ОТТС), позволяющее продавать его и на территории РФ.
Дарья Климова Фото: auto.onliner.by
Изображение загружается
Фото: Sidus
Ранее мы писали
Сегодня мы рассмотрим список из 10 электромобилей, которые мировые автопроизводители подготовили для вывода ...Читать далее
В движение малыша приводит электромотор мощностью 10,2 л.с., а емкость литиевой батареи составляет 9,2 кВт-ч. Без подзарядки он проезжает до 120 километров. Восполнить запас хода от обычной бытовой розетки можно за 5 часов, но проще поставить сменный аккумулятор. По информации портала «Китайские автомобили», белорусский Sidus A01 представляет собой перелицованную копию китайского электрокара Lichi A01. Интерес к новинке уже проявила сеть пиццерий.
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.
Комментарии
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
- 3 200 000 РBMW X5 2017 в Москве
- 2 095 000 РCitroen SpaceTourer 2018 в Москве
- 238 000 РFord Focus 2006 в Москве
- 249 000 РFord Focus 2002 в Москве
- 400 000 РВАЗ (Lada) 2109 1989 в Москве
- 4 749 000 РBMW 6 серия GT 2019 в Москве
- 1 790 000 РLexus LS 2012 в Москве
- 595 000 РHyundai Solaris 2014 в Москве
- 720 000 РJaguar X-Type 2007 в Москве
- 2 620 000 РMercedes CLA-класс 2019 в Москве
Новости по теме
Начиная с осени, самый доступный купе-кроссовер Infiniti QX55 обойдется в 4 170 000 рублей
22.07.2021, 22:40
Необычные автомобили Lucid появятся в Европе в 2022 году. Их стоимость достигает 169 000 долларов
22.07.2021, 18:00
8 фактов о новом Toyota Land Cruiser
22.07.2021, 16:06
Роботакси безопаснее автомобилей с водителями. Так уверяют китайцы
21.07.2021, 18:31
Kia показала реальные фотографии базовой комплектации нового Sportage
21.07.2021, 13:59
Новости по теме
Начиная с осени, самый доступный купе-кроссовер Infiniti QX55 обойдется в 4 170 000 рублей
22.07.2021, 22:40
Необычные автомобили Lucid появятся в Европе в 2022 году. Их стоимость достигает 169 000 долларов
22.07.2021, 18:00
8 фактов о новом Toyota Land Cruiser
22.07.2021, 16:06
Роботакси безопаснее автомобилей с водителями. Так уверяют китайцы
21.07.2021, 18:31
Kia показала реальные фотографии базовой комплектации нового Sportage
21.07.2021, 13:59
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Транспортный налог
Рейтинги машин