В России готовятся уравнять бумажные и электронные документы водителей

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Как рассказал Михаил Черников на пресс-конференции, ГИБДД совместно с Минтрансом готовят «проект постановления правительства о внесении изменений в ПДД для того, чтобы документы в электронном виде признавать наравне с бумажными». Постановление позволит в дальнейшем признать цифровые документы официально, уточняет издание «Профиль»

Напомним, с 1 октября прошлого года в России ведется эксперимент по внедрению электронных водительских документов. Автомобилисты могут предъявлять права и свидетельство о регистрации ТС в электронном виде через мобильное приложение «Госуслуги. Авто». Однако пока по-прежнему необходимо иметь при себе бумажные оригиналы этих документов. Полный переход на «цифру» будет возможен только после принятия соответствующего постановления правительства.

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