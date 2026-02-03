Страховые компании могут получить новые полномочия по взысканию ущерба после аварий

3 февраля 2026, 17:37
В России хотят обязать страховщиков взыскивать ущерб по ОСАГО с нарушителей
В Госдуме обсуждают ужесточение регресса по ОСАГО. Законопроект может изменить подход к взысканию ущерба. Водителей ждут новые обязательства. Подробности - в нашем материале.
2 февраля 2026 года в Государственную Думу поступил законопроект, который может серьезно изменить порядок взыскания ущерба по ОСАГО. Документ направлен на ужесточение требований к регрессу и предусматривает обязательное взыскание средств с виновников аварий в ряде случаев. Как сообщает Avtospravochnaya.com, нововведения затронут как водителей, так и страховые компании.
Регресс по ОСАГО - это механизм, при котором страховая компания может потребовать с виновника ДТП возмещения выплаченной пострадавшему суммы. Обычно это происходит, если водитель нарушил определенные требования закона. Сейчас страховщик вправе, но не обязан инициировать такой процесс. Однако в случае принятия законопроекта ситуация изменится.
Согласно действующему законодательству, регресс применяется, если водитель был пьян, скрылся с места происшествия, не имел прав или совершил аварию умышленно. Также основаниями могут стать ошибки при оформлении полиса, использование автомобиля вне разрешенного периода или отсутствие техосмотра для отдельных категорий транспорта. В подобных случаях страховая компания сначала компенсирует ущерб пострадавшему, а затем может взыскать эти средства с виновника через суд.
По данным разработчиков законопроекта, в последние годы страховщики редко реализуют свое право на регресс. Только за 2023 и 2024 годы не были предъявлены требования на сумму почти 6 миллиардов рублей. Это приводит к тому, что убытки перекладываются на всех автовладельцев через повышение тарифов.
В новой редакции закона предлагается сделать взыскание регресса обязательным для страховых компаний в трех ситуациях: если авария произошла по умыслу, виновник был в состоянии опьянения или отказался от медосвидетельствования, а также если он покинул место происшествия. В этих случаях страховщик будет обязан инициировать процесс взыскания ущерба с нарушителя.
Перед обращением в суд информация о сумме регресса появится в личном кабинете виновника на портале Госуслуг. У водителя будет 30 рабочих дней, чтобы добровольно погасить долг. Если этого не произойдет, страховая компания сможет получить судебный приказ, что упростит и ускорит процедуру взыскания.
Еще одно новшество касается пунктов техосмотра. Если авария произошла из-за неисправности, которую можно было выявить при диагностике, регресс будет взыскиваться и с оператора техосмотра. Это должно повысить ответственность сервисов и снизить число аварий по техническим причинам.
Кроме того, Банк России будет ежегодно публиковать статистику по регрессным требованиям в разрезе регионов. Это позволит контролировать ситуацию на рынке и сдерживать рост тарифов.
Если законопроект будет одобрен, новые правила вступят в силу с 1 января 2027 года. Водителям стоит внимательно следить за изменениями, чтобы избежать неприятных последствий при нарушении правил.
