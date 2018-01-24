24 января 2018, 15:35

В России хотят ввести тест на знание ПДД при каждой замене прав

Авторы проекта считают, что уровень знаний, полученных в автошколе, с годами существенно снижается, более того, изменения в дорожном законодательстве проходит мимо водителей со стажем.
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После принятия премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым Стратегии безопасности дорожного движения появились первые предложения по усовершенствованию системы. В частности, речь идет о введении повторного экзамена на знание правил дорожного движения при замене прав.
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Такое предложение содержится в резолюции Конгресса автошкол, переданной на рассмотрение в ГИБДД. Сейчас водители получают права сроком на 10 лет, а затем меняют их на новые после предоставления медицинской справки. В документе указано, что водители, которым сейчас надо менять права, получали их еще в то время, когда контроль за автошколами и качеством обучения будущих водителей был не таким строгим, как сейчас. Поэтому их и надо проверять на знание ПДД.

По мнению специалистов, уровень знаний, полученных в автошколе, с годами существенно снижается, а изменения в дорожном законодательстве и вовсе остаются вне поля зрения таких водителей. Именно поэтому они уверены в необходимости при замене прав проходить теоретических экзамен, который в настоящее время представляет собой тест из 20 вопросов.

Автошколы предлагают также ужесточить контроль за медицинскими справками. С января 2018 года срок действия таких справок сокращен до года, а их наличие проверяют раз в 10 лет при плановой замене удостоверения. Однако эксперты указывают, что за такой большой срок у водителя могут появиться хронические заболевания, которые отследить без наличия новой справки невозможно.
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В России хотят ввести тест на знание ПДД при каждой замене прав
После принятия премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым Стратегии безопасности дорожного движения появились первые предложения по усовершенствованию системы. В частности, речь идет о введении повторного экзамена на знание правил дорожного движения при замене прав.{{material_122348}}Такое предложение содержится в резолюции Конгресса автошкол, переданной на рассмотрение в ГИБДД. Сейчас водители получают права сроком на 10 лет, а затем меняют их на новые после предоставления медицинской справки. В документе указано, что водители, которым сейчас надо менять права, получали их еще в то время, когда контроль за автошколами и качеством обучения будущих водителей был не таким строгим, как сейчас. Поэтому их и надо проверять на знание ПДД.По мнению специалистов, уровень знаний, полученных в автошколе, с годами существенно снижается, а изменения в дорожном законодательстве и вовсе остаются вне поля зрения таких водителей. Именно поэтому они уверены в необходимости при замене прав проходить теоретических экзамен, который в настоящее время представляет собой тест из 20 вопросов. Автошколы предлагают также ужесточить контроль за медицинскими справками. С января 2018 года срок действия таких справок сокращен до года, а их наличие проверяют раз в 10 лет при плановой замене удостоверения. Однако эксперты указывают, что за такой большой срок у водителя могут появиться хронические заболевания, которые отследить без наличия новой справки невозможно.
2018-01-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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