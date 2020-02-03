3 февраля 2020, 11:58
В России и Казахстане продают самый дешевый бензин в Европе
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Эксперты проанализировали стоимость бензина в европейских странах. Самые низкие цены зафиксированы в Казахстане, России и Беларуси. Но если учесть доходы населения, то самый доступный бензин продают в Люксембурге, Норвегии и Австрии.
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Помимо абсолютной стоимости бензина немаловажное значение имеет его доступность. Эксперты вычислили, сколько литров бензина можно приобрести на среднемесячную зарплату в каждой европейской стране. По этому показателю Россия заняла лишь 17-е место из 30 стран Европы, но определила соседей – страны Прибалтики, Беларусь и Украину. Средняя зарплата в России составляет 40,5 тысяч рублей. Этого хватает на 884 литра АИ-95.
Лидером рейтинга доступности стал Люксембург, где среднемесячный доход жителя позволяет приобрести 2 776 литров бензина. Второе место у Норвегии (2 252 литра). Далее идут Австрия (2 123 литра), Ирландия (1 998 литров) и Великобритания (1 974 литра). На другом конце рейтинга доступности оказались Украина (312 литров), Болгария (525 литров) и Латвия (529 литров).
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