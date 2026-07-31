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Автор: Мария Степанова

31 июля 2026, 11:24

В России испытали новый плазменный двигатель на криптоне для спутников

В России испытали новый плазменный двигатель на криптоне для спутников

Российские ученые создают плазменный двигатель на криптоне: в 10 раз дешевле ксенона и 7 лет работы

В России испытали новый плазменный двигатель на криптоне для спутников

Российские инженеры создали первый маломощный плазменный двигатель на криптоне для спутников на низких орбитах. Это решение может изменить подход к управлению группировками аппаратов и снизить затраты на запуск, что особенно актуально на фоне роста числа спутников и дефицита ксенона.

Российские инженеры создали первый маломощный плазменный двигатель на криптоне для спутников на низких орбитах. Это решение может изменить подход к управлению группировками аппаратов и снизить затраты на запуск, что особенно актуально на фоне роста числа спутников и дефицита ксенона.

Разработка маломощного плазменного двигателя для криптонезависимых спутников – первый шаг для российской космической отрасли. В условиях, когда количество аппаратов на низких орбитах стремительно растет, проблема космических объектов становится все острее, новые решения для маневрирования и управления спутниками приобретают особую актуальность.

Специалисты Московского авиационного института и Московского физико-технического института создают установки, способные работать на криптоне. Такой двигатель позволяет спутникам не только точно корректировать орбиту и предотвращать столкновения с мусором, но и обеспечивать контролируемое ограничение в конце службы. Ресурс устройства рассчитан на 7500 часов работы с многократными включениями, что может обеспечить до семи лет эксплуатации.

В основе работы - эффект Холла: электрическое поле усиливает ионы газа, создавая реактивную тягу. Обычно для таких материалов используется ксенон, но его мировое производство ограничено десятками тонн в год, а стоимость высока. Криптон так же доступен и дешевле в 5-10 раз, что делает его доступным для массовых спутниковых проектов, включая крупные группы из тысяч современных аппаратов.

Однако у криптона есть и свои нюансы. Как отмечает руководитель проекта Александр Богатый, для ионизации этого газа требуется больше энергии, чем для ксенона. Сейчас в МАИ идет изготовление прототипа, параллельно проводятся испытания образцов узлов и разрабатываются системы управления, электропитания и подачи газа. Важно, что подобный двигатель уже применяется в мире: например, компании Busek и Astra используют его для управления спутниками Starlink.

Интересно, что тенденция к новым решениям для автономности и эффективности телекоммуникационных устройств прослеживается и в других сферах транспорта. Например, в материалах о современных экспедиционных кемперах на базе Ram 3500 рассказывается, как инновации меняют подход к автономным путешествиям и эксплуатации техники. Подробнее об этом можно узнать в обзоре новых экспедиционных моделей .

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