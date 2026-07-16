Вице-премьер Новак рассказал о спецрежиме снабжения топливом: кто получит бензин первым

В России изменили порядок обеспечения топливом транспорта для торговых сетей

В условиях нестабильной ситуации с топливом в стране власти приняли решение о новом порядке распределения бензина и дизеля. Теперь приоритет будет отдан машинам, доставляющим продукты в магазины. Как это скажется на рынке и что может измениться для обычных водителей - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что к решению уже подключились крупнейшие торговые сети.

В условиях нестабильной ситуации с топливом в стране власти приняли решение о новом порядке распределения бензина и дизеля. Теперь приоритет будет отдан машинам, доставляющим продукты в магазины. Как это скажется на рынке и что может измениться для обычных водителей - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что к решению уже подключились крупнейшие торговые сети.

Вице-премьер правительства РФ Александр Новак сообщил, что в ближайшее время транспорт, занимающийся перевозкой продуктов питания для коммерческих торговых сетей, будет обеспечиваться топливом в первую очередь. Такое решение принято на фоне сохраняющейся напряженности с поставками бензина и дизельного топлива в ряде регионов страны, сообщает «Вести».

По словам Новака, на заседании правительственного штаба обсуждалась необходимость выделения приоритетных объемов топлива для автомобилей, которые обеспечивают бесперебойную доставку продовольствия в магазины. Это, по его мнению, позволит избежать порчи продуктов и роста издержек, а также стабилизировать ситуацию на рынке.

К решению вопроса уже подключились крупнейшие торговые сети, которые напрямую взаимодействуют с властями для оперативного получения топлива. Такая мера, как отмечают эксперты, может снизить риски перебоев с поставками продовольствия в торговые точки, особенно в условиях, когда на некоторых АЗС фиксируются длинные очереди и даже конфликты между водителями.

Ситуация с топливом в России остается сложной из-за периодических атак на нефтеперерабатывающие заводы. В результате в отдельных городах наблюдаются перебои с поставками, что приводит к напряженности на автозаправках. Например, утром 15 июля в Челябинске произошел инцидент: один из водителей, не выдержав спора в очереди, применил травматический пистолет против другого участника конфликта. Пострадавший был госпитализирован с ранением живота, а нападавший задержан полицией. Такие случаи подчеркивают остроту проблемы и необходимость срочных мер.

По мнению специалистов, приоритетное обеспечение топливом транспорта, связанного с продовольствием, может стать временной, но необходимой мерой для предотвращения дефицита продуктов на полках магазинов. Однако для остальных категорий автомобилистов ситуация с доступностью бензина и дизеля пока остается напряженной. Власти обещают держать вопрос на контроле и при необходимости корректировать порядок распределения ресурсов.