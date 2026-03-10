Беспилотники cмогут ездить без водителя и что это значит для дорог

10 марта 2026, 16:05
В России изменили правила для беспилотных авто: что теперь разрешено и кому это выгодно
В России изменили правила для беспилотных авто: что теперь разрешено и кому это выгодно
Правительство утвердило новые правила для беспилотных автомобилей: теперь на четвертом уровне автоматизации водитель может не находиться в салоне, а на пятом - управлять машиной разрешено удаленно. Какие еще перемены ждут рынок, почему это важно для всех водителей и что изменится на дорогах - разбираемся в деталях.
Российские автолюбители столкнутся с серьезными переменами: власти официально обновили концепцию безопасности для беспилотных автомобилей и грузовиков. Это решение напрямую влияет на то, как будут развиваться технологии автономного транспорта в стране и какие машины смогут появиться на дорогах уже в ближайшие годы. По информации Autonews, документ подписал председатель правительства Михаил Мишустин, и теперь правила эксплуатации беспилотников стали заметно гибче.
Главное новшество - на четвертом уровне автоматизации теперь разрешено полностью отсутствовать водителю в салоне при штатной работе системы. Машина обязана самостоятельно справляться с управлением в привычных условиях, а если что-то идет не по плану - переходить в безопасный режим. Это открывает дорогу для тестирования и внедрения новых сервисов, где человек вообще не нужен за рулем.
Еще один важный момент: на пятом уровне автоматизации теперь роль водителя может выполнять удаленный диспетчер. Раньше в формулировках все равно фигурировал человек в салоне, пусть и без необходимости вмешиваться в процесс. Теперь же допускается, что контроль будет осуществляться дистанционно, что особенно актуально для грузовых перевозок и коммерческого транспорта.
В терминологии тоже произошли изменения: привычное понятие «автоматизированные системы помощи водителю» (ADAS) заменили на «автоматизированные системы вождения». Это подчеркивает, что речь идет уже не о вспомогательных функциях, а о полном управлении машиной без участия человека. Кроме того, из определения высокоавтоматизированного транспорта убрали требование о возможности вмешательства человека для обеспечения безопасности - теперь система должна справляться сама.
Уровни автоматизации остались прежними: от первого, где водитель полностью контролирует машину, до пятого, где все задачи берет на себя техника. Но теперь границы между ними стали четче, а требования - более современными. Базовая концепция, принятая еще в 2020 году, по-прежнему делает акцент на безопасности людей: обязательная сертификация программного обеспечения и сенсоров, защита от киберугроз, способность системы переходить в безопасное состояние при сбоях - все это остается в силе.
Для российских компаний и разработчиков это значит, что появилось больше возможностей для испытаний и запуска новых проектов. В частности, теперь можно создавать сервисы беспилотных такси или грузоперевозок без постоянного присутствия водителя. Это может ускорить внедрение инноваций и сделать рынок более конкурентным. Как отмечают эксперты, такие перемены способны привлечь инвестиции и дать толчок развитию отечественных технологий.
Стоит напомнить, что ранее Минтранс подготовил законопроект, который определяет условия допуска беспилотных машин на дороги общего пользования. Это еще один шаг к тому, чтобы автономные автомобили стали привычной частью городской среды. Впрочем, не все автопроизводители готовы к таким переменам: некоторые бренды уже разочаровались в перспективах автопилота, а другие, наоборот, активно инвестируют в новые разработки.
Интересно, что на фоне этих изменений российский рынок продолжает активно меняться: например, недавно стало известно, что сразу несколько новых моделей электрокаров и кроссоверов готовятся к выходу, и это может повлиять на расстановку сил среди премиальных брендов. Подробнее о том, как новые авто меняют конкуренцию, можно узнать в материале о волне премьер от GAC и других производителей.
В целом, обновленная концепция безопасности для беспилотных автомобилей - это не просто формальность, а реальный шаг к будущему, где машины смогут ездить по дорогам без участия человека. Для водителей, компаний и всех, кто следит за развитием технологий, это событие может стать отправной точкой для новых возможностей и перемен на рынке.
Похожие материалы
-
10.03.2026, 14:52
Выплаты по ОСАГО за вред жизни и здоровью могут вырасти до 2 млн рублей
В этом году обсуждается резкое повышение лимита выплат по ОСАГО за вред жизни и здоровью - до 2 миллионов рублей. Эксперты уверяют: тарифы вырастут незначительно, а пострадавшие получат больше. Почему это решение может изменить рынок автострахования и что ждет водителей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.03.2026, 14:38
Kia Cerato: пять главных проблем, которые не стоит игнорировать владельцам
Эксперт назвал пять серьезных недостатков Kia Cerato, которые часто упускают из виду при покупке. Почему даже свежие экземпляры теряют в цене, и какие детали могут обернуться дорогим ремонтом - объясняем, что важно знать сейчас.Читать далее
-
10.03.2026, 13:59
Lada Largus CNG: новые комплектации и старт продаж по сниженным ценам
АвтоВАЗ удивил автолюбителей: битопливный Lada Largus теперь доступен в новых комплектациях, а цены на стартовые версии заметно снизились. Какие опции вошли в базу, что изменилось для фургона и универсала, и почему сейчас самое время задуматься о покупке - разбираемся в деталях. Выгода может достигать 280 000 рублей, а условия лизинга и трейд-ин стали еще привлекательнее.Читать далее
-
10.03.2026, 13:22
Путин подписал закон: штрафы за отсутствие ОСГОП для такси резко снизили
Президент России Владимир Путин утвердил новые правила для таксистов: теперь штрафы за отсутствие ОСГОП стали в разы ниже. Мало кто знает, что раньше сумма доходила до миллиона рублей. Какие суммы теперь и что это значит для водителей - разбираемся подробно.Читать далее
-
10.03.2026, 13:07
Mercedes-Benz S-Class S550 2007: роскошь прошлого на грани исчезновения
Когда-то Mercedes-Benz S-Class S550 2007 года был символом статуса и технического совершенства, но сегодня этот автомобиль оказался в числе забытых на аукционе. Почему такие машины теряют свою ценность и что может изменить их судьбу - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.03.2026, 12:39
Porsche представил новую версию Cayenne S: расширение электрической линейки
Porsche продолжает наращивать присутствие в сегменте электромобилей, добавляя Cayenne S к уже известным Taycan, Macan II и E4 Cayenne. Новинка занимает промежуточное положение между базовой и топовой версиями, что может изменить расстановку сил на рынке премиальных SUV. Эксперты отмечают, что этот шаг может стать ответом на снижение интереса к традиционным моделям бренда.Читать далее
-
10.03.2026, 12:27
Как в России появились электромобили: забытые прототипы и неожиданные решения
Российские инженеры начали экспериментировать с электромобилями задолго до появления Tesla. В материале - редкие факты о первых отечественных электрокарах, их технических особенностях и причинах, почему массовое производство так и не стало реальностью. Это важно для понимания современных трендов в автоиндустрии.Читать далее
-
10.03.2026, 12:09
Renault Group запускает стратегию futuREady: новый этап развития компании
Renault Group объявила о запуске стратегии futuREady, которая сменит прежний план Renaulution. Новый подход обещает изменить структуру компании и повлиять на рынок автомобилей в Европе. Эксперты уже обсуждают, как это скажется на будущем бренда и его позициях среди конкурентов.Читать далее
-
10.03.2026, 11:54
BMW X3 M 2022: сколько теряет в цене премиальный кроссовер за четыре года
Премиальные кроссоверы теряют в цене быстрее, чем ожидают многие владельцы. Продажа BMW X3 M Competition 2022 года спустя четыре года показала, насколько ощутимой может быть амортизация даже у топовых моделей. Почему это важно для покупателей и как меняется рынок - в нашем материале.Читать далее
-
10.03.2026, 11:46
Toyota Land Cruiser Prado 150: сравнение бензиновой и дизельной версий в реальных условиях
Toyota Land Cruiser Prado 150 с дизельным и бензиновым двигателем ведут себя по-разному в российских условиях. Эксперты разобрали нюансы обслуживания, расхода топлива и поведения на дороге. Эти детали помогут понять, какой вариант выгоднее и удобнее для ежедневной эксплуатации.Читать далее
Похожие материалы
-
10.03.2026, 14:52
Выплаты по ОСАГО за вред жизни и здоровью могут вырасти до 2 млн рублей
В этом году обсуждается резкое повышение лимита выплат по ОСАГО за вред жизни и здоровью - до 2 миллионов рублей. Эксперты уверяют: тарифы вырастут незначительно, а пострадавшие получат больше. Почему это решение может изменить рынок автострахования и что ждет водителей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.03.2026, 14:38
Kia Cerato: пять главных проблем, которые не стоит игнорировать владельцам
Эксперт назвал пять серьезных недостатков Kia Cerato, которые часто упускают из виду при покупке. Почему даже свежие экземпляры теряют в цене, и какие детали могут обернуться дорогим ремонтом - объясняем, что важно знать сейчас.Читать далее
-
10.03.2026, 13:59
Lada Largus CNG: новые комплектации и старт продаж по сниженным ценам
АвтоВАЗ удивил автолюбителей: битопливный Lada Largus теперь доступен в новых комплектациях, а цены на стартовые версии заметно снизились. Какие опции вошли в базу, что изменилось для фургона и универсала, и почему сейчас самое время задуматься о покупке - разбираемся в деталях. Выгода может достигать 280 000 рублей, а условия лизинга и трейд-ин стали еще привлекательнее.Читать далее
-
10.03.2026, 13:22
Путин подписал закон: штрафы за отсутствие ОСГОП для такси резко снизили
Президент России Владимир Путин утвердил новые правила для таксистов: теперь штрафы за отсутствие ОСГОП стали в разы ниже. Мало кто знает, что раньше сумма доходила до миллиона рублей. Какие суммы теперь и что это значит для водителей - разбираемся подробно.Читать далее
-
10.03.2026, 13:07
Mercedes-Benz S-Class S550 2007: роскошь прошлого на грани исчезновения
Когда-то Mercedes-Benz S-Class S550 2007 года был символом статуса и технического совершенства, но сегодня этот автомобиль оказался в числе забытых на аукционе. Почему такие машины теряют свою ценность и что может изменить их судьбу - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.03.2026, 12:39
Porsche представил новую версию Cayenne S: расширение электрической линейки
Porsche продолжает наращивать присутствие в сегменте электромобилей, добавляя Cayenne S к уже известным Taycan, Macan II и E4 Cayenne. Новинка занимает промежуточное положение между базовой и топовой версиями, что может изменить расстановку сил на рынке премиальных SUV. Эксперты отмечают, что этот шаг может стать ответом на снижение интереса к традиционным моделям бренда.Читать далее
-
10.03.2026, 12:27
Как в России появились электромобили: забытые прототипы и неожиданные решения
Российские инженеры начали экспериментировать с электромобилями задолго до появления Tesla. В материале - редкие факты о первых отечественных электрокарах, их технических особенностях и причинах, почему массовое производство так и не стало реальностью. Это важно для понимания современных трендов в автоиндустрии.Читать далее
-
10.03.2026, 12:09
Renault Group запускает стратегию futuREady: новый этап развития компании
Renault Group объявила о запуске стратегии futuREady, которая сменит прежний план Renaulution. Новый подход обещает изменить структуру компании и повлиять на рынок автомобилей в Европе. Эксперты уже обсуждают, как это скажется на будущем бренда и его позициях среди конкурентов.Читать далее
-
10.03.2026, 11:54
BMW X3 M 2022: сколько теряет в цене премиальный кроссовер за четыре года
Премиальные кроссоверы теряют в цене быстрее, чем ожидают многие владельцы. Продажа BMW X3 M Competition 2022 года спустя четыре года показала, насколько ощутимой может быть амортизация даже у топовых моделей. Почему это важно для покупателей и как меняется рынок - в нашем материале.Читать далее
-
10.03.2026, 11:46
Toyota Land Cruiser Prado 150: сравнение бензиновой и дизельной версий в реальных условиях
Toyota Land Cruiser Prado 150 с дизельным и бензиновым двигателем ведут себя по-разному в российских условиях. Эксперты разобрали нюансы обслуживания, расхода топлива и поведения на дороге. Эти детали помогут понять, какой вариант выгоднее и удобнее для ежедневной эксплуатации.Читать далее