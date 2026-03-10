Беспилотники cмогут ездить без водителя и что это значит для дорог

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye ВАЗ (Lada) ВИС ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

10 марта 2026, 16:05

В России изменили правила для беспилотных авто: что теперь разрешено и кому это выгодно

В России изменили правила для беспилотных авто: что теперь разрешено и кому это выгодно

Беспилотники cмогут ездить без водителя и что это значит для дорог

В России изменили правила для беспилотных авто: что теперь разрешено и кому это выгодно

Правительство утвердило новые правила для беспилотных автомобилей: теперь на четвертом уровне автоматизации водитель может не находиться в салоне, а на пятом - управлять машиной разрешено удаленно. Какие еще перемены ждут рынок, почему это важно для всех водителей и что изменится на дорогах - разбираемся в деталях.

Правительство утвердило новые правила для беспилотных автомобилей: теперь на четвертом уровне автоматизации водитель может не находиться в салоне, а на пятом - управлять машиной разрешено удаленно. Какие еще перемены ждут рынок, почему это важно для всех водителей и что изменится на дорогах - разбираемся в деталях.

Российские автолюбители столкнутся с серьезными переменами: власти официально обновили концепцию безопасности для беспилотных автомобилей и грузовиков. Это решение напрямую влияет на то, как будут развиваться технологии автономного транспорта в стране и какие машины смогут появиться на дорогах уже в ближайшие годы. По информации Autonews, документ подписал председатель правительства Михаил Мишустин, и теперь правила эксплуатации беспилотников стали заметно гибче.

Главное новшество - на четвертом уровне автоматизации теперь разрешено полностью отсутствовать водителю в салоне при штатной работе системы. Машина обязана самостоятельно справляться с управлением в привычных условиях, а если что-то идет не по плану - переходить в безопасный режим. Это открывает дорогу для тестирования и внедрения новых сервисов, где человек вообще не нужен за рулем.

Еще один важный момент: на пятом уровне автоматизации теперь роль водителя может выполнять удаленный диспетчер. Раньше в формулировках все равно фигурировал человек в салоне, пусть и без необходимости вмешиваться в процесс. Теперь же допускается, что контроль будет осуществляться дистанционно, что особенно актуально для грузовых перевозок и коммерческого транспорта.

В терминологии тоже произошли изменения: привычное понятие «автоматизированные системы помощи водителю» (ADAS) заменили на «автоматизированные системы вождения». Это подчеркивает, что речь идет уже не о вспомогательных функциях, а о полном управлении машиной без участия человека. Кроме того, из определения высокоавтоматизированного транспорта убрали требование о возможности вмешательства человека для обеспечения безопасности - теперь система должна справляться сама.

Уровни автоматизации остались прежними: от первого, где водитель полностью контролирует машину, до пятого, где все задачи берет на себя техника. Но теперь границы между ними стали четче, а требования - более современными. Базовая концепция, принятая еще в 2020 году, по-прежнему делает акцент на безопасности людей: обязательная сертификация программного обеспечения и сенсоров, защита от киберугроз, способность системы переходить в безопасное состояние при сбоях - все это остается в силе.

Для российских компаний и разработчиков это значит, что появилось больше возможностей для испытаний и запуска новых проектов. В частности, теперь можно создавать сервисы беспилотных такси или грузоперевозок без постоянного присутствия водителя. Это может ускорить внедрение инноваций и сделать рынок более конкурентным. Как отмечают эксперты, такие перемены способны привлечь инвестиции и дать толчок развитию отечественных технологий.

Стоит напомнить, что ранее Минтранс подготовил законопроект, который определяет условия допуска беспилотных машин на дороги общего пользования. Это еще один шаг к тому, чтобы автономные автомобили стали привычной частью городской среды. Впрочем, не все автопроизводители готовы к таким переменам: некоторые бренды уже разочаровались в перспективах автопилота, а другие, наоборот, активно инвестируют в новые разработки.

Интересно, что на фоне этих изменений российский рынок продолжает активно меняться: например, недавно стало известно, что сразу несколько новых моделей электрокаров и кроссоверов готовятся к выходу, и это может повлиять на расстановку сил среди премиальных брендов. Подробнее о том, как новые авто меняют конкуренцию, можно узнать в материале о волне премьер от GAC и других производителей.

В целом, обновленная концепция безопасности для беспилотных автомобилей - это не просто формальность, а реальный шаг к будущему, где машины смогут ездить по дорогам без участия человека. Для водителей, компаний и всех, кто следит за развитием технологий, это событие может стать отправной точкой для новых возможностей и перемен на рынке.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Как сэкономить до 20% топлива: реальные советы для водителей в 2026 году
«Ялта» вместо «Запорожца»: Феномен экспортного успеха советского ЗАЗ-965
Чем «Москвич 3» отличается от JAC JS4: разбираем все доработки для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Уфа Челябинск Новосибирск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться