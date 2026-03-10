Беспилотники cмогут ездить без водителя и что это значит для дорог

В России изменили правила для беспилотных авто: что теперь разрешено и кому это выгодно

Правительство утвердило новые правила для беспилотных автомобилей: теперь на четвертом уровне автоматизации водитель может не находиться в салоне, а на пятом - управлять машиной разрешено удаленно. Какие еще перемены ждут рынок, почему это важно для всех водителей и что изменится на дорогах - разбираемся в деталях.

Правительство утвердило новые правила для беспилотных автомобилей: теперь на четвертом уровне автоматизации водитель может не находиться в салоне, а на пятом - управлять машиной разрешено удаленно. Какие еще перемены ждут рынок, почему это важно для всех водителей и что изменится на дорогах - разбираемся в деталях.

Российские автолюбители столкнутся с серьезными переменами: власти официально обновили концепцию безопасности для беспилотных автомобилей и грузовиков. Это решение напрямую влияет на то, как будут развиваться технологии автономного транспорта в стране и какие машины смогут появиться на дорогах уже в ближайшие годы. По информации Autonews, документ подписал председатель правительства Михаил Мишустин, и теперь правила эксплуатации беспилотников стали заметно гибче.

Главное новшество - на четвертом уровне автоматизации теперь разрешено полностью отсутствовать водителю в салоне при штатной работе системы. Машина обязана самостоятельно справляться с управлением в привычных условиях, а если что-то идет не по плану - переходить в безопасный режим. Это открывает дорогу для тестирования и внедрения новых сервисов, где человек вообще не нужен за рулем.

Еще один важный момент: на пятом уровне автоматизации теперь роль водителя может выполнять удаленный диспетчер. Раньше в формулировках все равно фигурировал человек в салоне, пусть и без необходимости вмешиваться в процесс. Теперь же допускается, что контроль будет осуществляться дистанционно, что особенно актуально для грузовых перевозок и коммерческого транспорта.

В терминологии тоже произошли изменения: привычное понятие «автоматизированные системы помощи водителю» (ADAS) заменили на «автоматизированные системы вождения». Это подчеркивает, что речь идет уже не о вспомогательных функциях, а о полном управлении машиной без участия человека. Кроме того, из определения высокоавтоматизированного транспорта убрали требование о возможности вмешательства человека для обеспечения безопасности - теперь система должна справляться сама.

Уровни автоматизации остались прежними: от первого, где водитель полностью контролирует машину, до пятого, где все задачи берет на себя техника. Но теперь границы между ними стали четче, а требования - более современными. Базовая концепция, принятая еще в 2020 году, по-прежнему делает акцент на безопасности людей: обязательная сертификация программного обеспечения и сенсоров, защита от киберугроз, способность системы переходить в безопасное состояние при сбоях - все это остается в силе.

Для российских компаний и разработчиков это значит, что появилось больше возможностей для испытаний и запуска новых проектов. В частности, теперь можно создавать сервисы беспилотных такси или грузоперевозок без постоянного присутствия водителя. Это может ускорить внедрение инноваций и сделать рынок более конкурентным. Как отмечают эксперты, такие перемены способны привлечь инвестиции и дать толчок развитию отечественных технологий.

Стоит напомнить, что ранее Минтранс подготовил законопроект, который определяет условия допуска беспилотных машин на дороги общего пользования. Это еще один шаг к тому, чтобы автономные автомобили стали привычной частью городской среды. Впрочем, не все автопроизводители готовы к таким переменам: некоторые бренды уже разочаровались в перспективах автопилота, а другие, наоборот, активно инвестируют в новые разработки.

Интересно, что на фоне этих изменений российский рынок продолжает активно меняться: например, недавно стало известно, что сразу несколько новых моделей электрокаров и кроссоверов готовятся к выходу, и это может повлиять на расстановку сил среди премиальных брендов. Подробнее о том, как новые авто меняют конкуренцию, можно узнать в материале о волне премьер от GAC и других производителей.

В целом, обновленная концепция безопасности для беспилотных автомобилей - это не просто формальность, а реальный шаг к будущему, где машины смогут ездить по дорогам без участия человека. Для водителей, компаний и всех, кто следит за развитием технологий, это событие может стать отправной точкой для новых возможностей и перемен на рынке.