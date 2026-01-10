Почему топливо с этанолом появится на АЗС — плюсы, минусы и советы для водителей

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Элина Градова

10 января 2026, 09:42

В России изменится состав бензина: что изменится для автовладельцев и их машин

В России изменится состав бензина: что изменится для автовладельцев и их машин

Почему топливо с этанолом появится на АЗС — плюсы, минусы и советы для водителей

В России изменится состав бензина: что изменится для автовладельцев и их машин

В стране готовятся к нововведению на заправках. В топливо добавят новый компонент. Водителям стоит узнать, как это повлияет на эксплуатацию авто. Эксперты объяснили, что важно учитывать при заправке.

В стране готовятся к нововведению на заправках. В топливо добавят новый компонент. Водителям стоит узнать, как это повлияет на эксплуатацию авто. Эксперты объяснили, что важно учитывать при заправке.

В ближайшие месяцы на российских автозаправках появится топливо с новым составом. В бензин начнут добавлять денатурированный этанол - компонент, который ранее практически не использовался в отечественной топливной индустрии. Как сообщает njcar.ru, это решение связано с изменениями в налоговой политике и стремлением приблизить стандарты топлива к европейским.

В странах Европы подобная практика давно стала нормой. Там бензин маркируется как E5 или E10, где цифра указывает на процентное содержание этанола. В России до недавнего времени массовое внедрение этого компонента сдерживали акцизы, но теперь для марки АИ-92 планируется отмена налога на денатурированный этанол. Это открывает путь для его широкого применения на рынке.

Денатурированный этанол не пригоден для употребления внутрь, но для работы двигателя он безопасен. Каждая нефтяная компания самостоятельно решает, использовать ли этот компонент в своем топливе - обязательных требований пока нет. В перспективе на заправках появится бензин с содержанием этанола до 10%.

Для автомобилистов это означает, что привычный состав топлива изменится. Этанол увеличивает октановое число смеси, что положительно сказывается на устойчивости к детонации. Однако у такого топлива есть особенности: этанол активно впитывает влагу, из-за чего при длительном хранении возможно расслоение смеси. Обычно топливо сохраняет стабильность около трех месяцев, но если автомобиль долго не используется, лучше не заправлять бак таким бензином. При хранении в канистре рекомендуется заполнять ее почти полностью, чтобы минимизировать контакт с воздухом.

Еще одна особенность - снижение энергетической отдачи. Бензин с этанолом расходуется немного быстрее: по оценкам специалистов, увеличение расхода составляет около 2%. Для современных автомобилей это не критично - их двигатели адаптированы к подобным изменениям и спокойно работают на смеси с 10% этанола.

Владельцам старых машин стоит быть внимательнее. Этанол может ускорять коррозию металлических баков и негативно влиять на резиновые детали топливной системы, не рассчитанные на новые составы. Со временем могут появиться протечки, а элементы карбюратора изнашиваются быстрее. Чтобы избежать проблем, рекомендуется регулярно осматривать топливную систему и не оставлять бензин в баке надолго.

Есть и положительные стороны. Этанол содержит кислород, что способствует более полному сгоранию топлива. Это помогает поддерживать чистоту форсунок и топливных магистралей, а нагар на свечах зажигания образуется медленнее. В результате двигатель работает ровнее, а обслуживание системы требуется реже.

Для современных автомобилей переход на бензин с этанолом не несет рисков, а даже может принести определенные преимущества: меньше загрязнений, стабильная работа мотора и более чистая топливная система.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Renault представил индийский Duster с уникальным дизайном и локальной сборкой
Тридцать китайских моделей исчезли с российского рынка в 2025 году
Какой компактный кроссовер стоит покупать на вторичке в 2026 году?
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Архангельск Нижегородская область Брянск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться