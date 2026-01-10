Почему топливо с этанолом появится на АЗС — плюсы, минусы и советы для водителей

В России изменится состав бензина: что изменится для автовладельцев и их машин

В стране готовятся к нововведению на заправках. В топливо добавят новый компонент. Водителям стоит узнать, как это повлияет на эксплуатацию авто. Эксперты объяснили, что важно учитывать при заправке.

В ближайшие месяцы на российских автозаправках появится топливо с новым составом. В бензин начнут добавлять денатурированный этанол - компонент, который ранее практически не использовался в отечественной топливной индустрии. Как сообщает njcar.ru, это решение связано с изменениями в налоговой политике и стремлением приблизить стандарты топлива к европейским.

В странах Европы подобная практика давно стала нормой. Там бензин маркируется как E5 или E10, где цифра указывает на процентное содержание этанола. В России до недавнего времени массовое внедрение этого компонента сдерживали акцизы, но теперь для марки АИ-92 планируется отмена налога на денатурированный этанол. Это открывает путь для его широкого применения на рынке.

Денатурированный этанол не пригоден для употребления внутрь, но для работы двигателя он безопасен. Каждая нефтяная компания самостоятельно решает, использовать ли этот компонент в своем топливе - обязательных требований пока нет. В перспективе на заправках появится бензин с содержанием этанола до 10%.

Для автомобилистов это означает, что привычный состав топлива изменится. Этанол увеличивает октановое число смеси, что положительно сказывается на устойчивости к детонации. Однако у такого топлива есть особенности: этанол активно впитывает влагу, из-за чего при длительном хранении возможно расслоение смеси. Обычно топливо сохраняет стабильность около трех месяцев, но если автомобиль долго не используется, лучше не заправлять бак таким бензином. При хранении в канистре рекомендуется заполнять ее почти полностью, чтобы минимизировать контакт с воздухом.

Еще одна особенность - снижение энергетической отдачи. Бензин с этанолом расходуется немного быстрее: по оценкам специалистов, увеличение расхода составляет около 2%. Для современных автомобилей это не критично - их двигатели адаптированы к подобным изменениям и спокойно работают на смеси с 10% этанола.

Владельцам старых машин стоит быть внимательнее. Этанол может ускорять коррозию металлических баков и негативно влиять на резиновые детали топливной системы, не рассчитанные на новые составы. Со временем могут появиться протечки, а элементы карбюратора изнашиваются быстрее. Чтобы избежать проблем, рекомендуется регулярно осматривать топливную систему и не оставлять бензин в баке надолго.

Есть и положительные стороны. Этанол содержит кислород, что способствует более полному сгоранию топлива. Это помогает поддерживать чистоту форсунок и топливных магистралей, а нагар на свечах зажигания образуется медленнее. В результате двигатель работает ровнее, а обслуживание системы требуется реже.

Для современных автомобилей переход на бензин с этанолом не несет рисков, а даже может принести определенные преимущества: меньше загрязнений, стабильная работа мотора и более чистая топливная система.