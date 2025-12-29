Медсправки уйдут в прошлое? МВД готовит цифровую революцию для будущих водителей

В России изменят порядок сдачи экзамена на права с 2027 года

В России готовят новые правила для получения водительских прав. МВД планирует упростить процесс сдачи экзамена. Ожидаются важные изменения уже с 2027 года. Эксперты обсуждают возможные последствия для водителей.

В ближайшие годы россиян, желающих получить водительское удостоверение, ждут заметные перемены. МВД России разработало проект, который должен упростить процедуру сдачи экзамена на права. Как сообщает Autonews, уже с 1 марта 2027 года будущим водителям не потребуется приносить медицинскую справку на бумаге.

Суть изменений заключается в переходе на электронный документооборот. Все сведения о прохождении медкомиссии будут автоматически попадать в федеральный реестр. Доступ к этим данным получит МВД, что позволит сотрудникам ГИБДД самостоятельно проверять наличие действующей справки. Таким образом, кандидаты смогут сосредоточиться на подготовке к экзамену, не тратя время на сбор лишних бумаг.

Проект изменений уже опубликован на официальном портале нормативных актов. В нем говорится, что если информация о медицинском заключении уже есть в единой государственной системе здравоохранения, заявителю не нужно будет предоставлять справку лично. Это нововведение должно сократить бюрократию и ускорить процесс получения прав.

Кроме того, МВД предлагает сократить срок между сдачей теоретического и практического экзаменов. Сейчас на это отводится шесть месяцев, но по новым правилам практику нужно будет пройти не позднее 60 дней после успешной теории. Это изменение призвано повысить актуальность знаний и навыков кандидатов.

В последние годы в России участились случаи подделки водительских удостоверений. МВД уже провело масштабные рейды и ликвидировало несколько подпольных типографий, где изготавливали фальшивые документы. По данным ведомства, из незаконного оборота изъяли десятки тысяч поддельных прав и других официальных бумаг. Общий ущерб от деятельности мошенников оценивается в миллиарды рублей.

Переход на электронные медсправки и ужесточение контроля за выдачей документов должны снизить риски мошенничества. Ожидается, что новые правила вступят в силу одновременно с запуском федерального реестра медицинских заключений. Это позволит сделать процесс получения водительских прав более прозрачным и безопасным.

Ранее также обсуждалась возможность приравнять электронные права, оформленные через «Госуслуги», к бумажным. Такой шаг может стать еще одним этапом цифровизации сферы дорожного движения. Эксперты считают, что эти меры помогут упростить жизнь водителям и снизить нагрузку на госорганы.

Пока проект изменений находится на стадии общественного обсуждения. Окончательное решение будет принято после анализа всех предложений и замечаний. Если документ утвердят, россияне смогут сдавать экзамены на права по новым правилам уже с весны 2027 года.