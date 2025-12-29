Медсправки уйдут в прошлое? МВД готовит цифровую революцию для будущих водителей

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

29 декабря 2025, 08:02

В России изменят порядок сдачи экзамена на права с 2027 года

В России изменят порядок сдачи экзамена на права с 2027 года

Медсправки уйдут в прошлое? МВД готовит цифровую революцию для будущих водителей

В России изменят порядок сдачи экзамена на права с 2027 года

В России готовят новые правила для получения водительских прав. МВД планирует упростить процесс сдачи экзамена. Ожидаются важные изменения уже с 2027 года. Эксперты обсуждают возможные последствия для водителей.

В России готовят новые правила для получения водительских прав. МВД планирует упростить процесс сдачи экзамена. Ожидаются важные изменения уже с 2027 года. Эксперты обсуждают возможные последствия для водителей.

В ближайшие годы россиян, желающих получить водительское удостоверение, ждут заметные перемены. МВД России разработало проект, который должен упростить процедуру сдачи экзамена на права. Как сообщает Autonews, уже с 1 марта 2027 года будущим водителям не потребуется приносить медицинскую справку на бумаге.

Суть изменений заключается в переходе на электронный документооборот. Все сведения о прохождении медкомиссии будут автоматически попадать в федеральный реестр. Доступ к этим данным получит МВД, что позволит сотрудникам ГИБДД самостоятельно проверять наличие действующей справки. Таким образом, кандидаты смогут сосредоточиться на подготовке к экзамену, не тратя время на сбор лишних бумаг.

Проект изменений уже опубликован на официальном портале нормативных актов. В нем говорится, что если информация о медицинском заключении уже есть в единой государственной системе здравоохранения, заявителю не нужно будет предоставлять справку лично. Это нововведение должно сократить бюрократию и ускорить процесс получения прав.

Кроме того, МВД предлагает сократить срок между сдачей теоретического и практического экзаменов. Сейчас на это отводится шесть месяцев, но по новым правилам практику нужно будет пройти не позднее 60 дней после успешной теории. Это изменение призвано повысить актуальность знаний и навыков кандидатов.

В последние годы в России участились случаи подделки водительских удостоверений. МВД уже провело масштабные рейды и ликвидировало несколько подпольных типографий, где изготавливали фальшивые документы. По данным ведомства, из незаконного оборота изъяли десятки тысяч поддельных прав и других официальных бумаг. Общий ущерб от деятельности мошенников оценивается в миллиарды рублей.

Переход на электронные медсправки и ужесточение контроля за выдачей документов должны снизить риски мошенничества. Ожидается, что новые правила вступят в силу одновременно с запуском федерального реестра медицинских заключений. Это позволит сделать процесс получения водительских прав более прозрачным и безопасным.

Ранее также обсуждалась возможность приравнять электронные права, оформленные через «Госуслуги», к бумажным. Такой шаг может стать еще одним этапом цифровизации сферы дорожного движения. Эксперты считают, что эти меры помогут упростить жизнь водителям и снизить нагрузку на госорганы.

Пока проект изменений находится на стадии общественного обсуждения. Окончательное решение будет принято после анализа всех предложений и замечаний. Если документ утвердят, россияне смогут сдавать экзамены на права по новым правилам уже с весны 2027 года.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Geely Monjaro Flagship SE выходит на российский рынок в эксклюзивной комплектации
Jaecoo J6 выходит на российский рынок с увеличенными размерами и новыми возможностями
Geely Okavango и Jetta VS7: сравнение семейных кроссоверов на российском рынке
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Новороссийск Саратов Воронеж
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться