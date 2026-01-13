Что ждет будущих водителей в 2026 году – новые запреты и цифровые новшества

В России изменят правила экзаменов на права и введут электронные справки

В ближайшее время экзамены на права станут другими. Электронные справки заменят бумажные. Появятся новые причины для аннулирования прав. Кандидатам запретят использовать гаджеты. Сроки пересдачи изменятся. Подробности – в материале.

В 2026 году в России готовятся серьезные перемены для всех, кто собирается получить водительское удостоверение. МВД предложило обновить правила сдачи экзаменов, и эти изменения уже вызвали бурные обсуждения среди будущих водителей и экспертов. Нововведения затрагивают не только процедуру сдачи, но и сам подход к контролю за состоянием здоровья кандидатов.

Одно из ключевых изменений — переход на электронные медицинские справки. Теперь бумажные документы уходят в прошлое: если информация о медосмотре уже есть в специальной базе, приносить справку в ГИБДД больше не потребуется. Это, безусловно, шаг вперед в сторону цифровизации, который давно напрашивался. Но расслабляться не стоит: если у водителя обнаружат заболевание, мешающее управлять автомобилем, его права могут приостановить автоматически. Такой механизм, по мнению многих, позволит быстрее реагировать на потенциальные угрозы на дорогах.

Однако не все новшества можно назвать послаблениями. В список нарушений, из-за которых кандидата не допустят к экзамену, добавили еще один пункт — использование любых гаджетов. Теперь даже скрытый наушник или миниатюрная камера могут стать причиной не только аннулирования результатов, но и запрета на пересдачу в течение определенного времени. Власти уверены: это поможет бороться с попытками списывания и вмешательства третьих лиц в процесс экзамена.

Еще одно важное изменение касается сроков между сдачей теории и практики. Если раньше на практический экзамен можно было попасть в течение полугода после успешной теории, то теперь этот срок сокращен до 60 дней. Это решение призвано исключить ситуации, когда кандидаты месяцами ждут своей очереди, а затем вынуждены пересдавать теорию из-за истечения срока ее действия. Такой подход, по мнению специалистов, сделает процесс получения прав более прозрачным и честным.

Особое внимание уделено профессиональным водителям — дальнобойщикам, таксистам и другим категориям. Для них неявка на внеочередной медосмотр теперь станет основанием для признания водительского удостоверения недействительным. Это правило направлено на повышение безопасности на дорогах и минимизацию рисков, связанных с состоянием здоровья водителей.

Как уточняет Парламентская газета, проект постановления пока находится на стадии общественного обсуждения. До 10 января все желающие могли высказать свое мнение и предложить корректировки. Но уже сейчас ясно: экзамены на права в России становятся не только более технологичными, но и строже контролируемыми. Лично я считаю, что такие меры давно назрели. В эпоху цифровых технологий и постоянных попыток обойти систему, ужесточение контроля выглядит логичным шагом. Но важно, чтобы новые правила не превратились в очередной бюрократический барьер для добросовестных кандидатов.