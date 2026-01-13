Что ждет будущих водителей в 2026 году – новые запреты и цифровые новшества

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

13 января 2026, 12:11

В России изменят правила экзаменов на права и введут электронные справки

В России изменят правила экзаменов на права и введут электронные справки

Что ждет будущих водителей в 2026 году – новые запреты и цифровые новшества

В России изменят правила экзаменов на права и введут электронные справки

В ближайшее время экзамены на права станут другими. Электронные справки заменят бумажные. Появятся новые причины для аннулирования прав. Кандидатам запретят использовать гаджеты. Сроки пересдачи изменятся. Подробности – в материале.

В ближайшее время экзамены на права станут другими. Электронные справки заменят бумажные. Появятся новые причины для аннулирования прав. Кандидатам запретят использовать гаджеты. Сроки пересдачи изменятся. Подробности – в материале.

В 2026 году в России готовятся серьезные перемены для всех, кто собирается получить водительское удостоверение. МВД предложило обновить правила сдачи экзаменов, и эти изменения уже вызвали бурные обсуждения среди будущих водителей и экспертов. Нововведения затрагивают не только процедуру сдачи, но и сам подход к контролю за состоянием здоровья кандидатов.

Одно из ключевых изменений — переход на электронные медицинские справки. Теперь бумажные документы уходят в прошлое: если информация о медосмотре уже есть в специальной базе, приносить справку в ГИБДД больше не потребуется. Это, безусловно, шаг вперед в сторону цифровизации, который давно напрашивался. Но расслабляться не стоит: если у водителя обнаружат заболевание, мешающее управлять автомобилем, его права могут приостановить автоматически. Такой механизм, по мнению многих, позволит быстрее реагировать на потенциальные угрозы на дорогах.

Однако не все новшества можно назвать послаблениями. В список нарушений, из-за которых кандидата не допустят к экзамену, добавили еще один пункт — использование любых гаджетов. Теперь даже скрытый наушник или миниатюрная камера могут стать причиной не только аннулирования результатов, но и запрета на пересдачу в течение определенного времени. Власти уверены: это поможет бороться с попытками списывания и вмешательства третьих лиц в процесс экзамена.

Еще одно важное изменение касается сроков между сдачей теории и практики. Если раньше на практический экзамен можно было попасть в течение полугода после успешной теории, то теперь этот срок сокращен до 60 дней. Это решение призвано исключить ситуации, когда кандидаты месяцами ждут своей очереди, а затем вынуждены пересдавать теорию из-за истечения срока ее действия. Такой подход, по мнению специалистов, сделает процесс получения прав более прозрачным и честным.

Особое внимание уделено профессиональным водителям — дальнобойщикам, таксистам и другим категориям. Для них неявка на внеочередной медосмотр теперь станет основанием для признания водительского удостоверения недействительным. Это правило направлено на повышение безопасности на дорогах и минимизацию рисков, связанных с состоянием здоровья водителей.

Как уточняет Парламентская газета, проект постановления пока находится на стадии общественного обсуждения. До 10 января все желающие могли высказать свое мнение и предложить корректировки. Но уже сейчас ясно: экзамены на права в России становятся не только более технологичными, но и строже контролируемыми. Лично я считаю, что такие меры давно назрели. В эпоху цифровых технологий и постоянных попыток обойти систему, ужесточение контроля выглядит логичным шагом. Но важно, чтобы новые правила не превратились в очередной бюрократический барьер для добросовестных кандидатов.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Кроссоверы Tenet впервые опередили Lada Vesta по продажам в России в декабре 2025
KGM Tivoli: тест-драйв корейского кроссовера с характером и нюансами
Названы самые доступные автомобили с автоматом в России в 2026 году
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Симферополь Благовещенск Пермь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться