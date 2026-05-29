Почему новые правила для инструкторов вызовут рост цен и споры среди экспертов

29 мая 2026, 15:48
В России изменят требования к автоинструкторам: обучение станет дороже
С 1 сентября вводятся новые требования для инструкторов. Эксперты сомневаются в их эффективности. Ожидается повышение стоимости обучения. Вопросы законности остаются открытыми.
С 1 сентября 2024 года в России вступают в силу новые требования к инструкторам по вождению. Теперь для работы в автошколах потребуется диплом педагога. По мнению профильных ведомств, это должно повысить качество обучения и сделать процесс передачи знаний более профессиональным. Однако многие специалисты считают, что такие меры не приведут к реальному росту навыков у будущих водителей.
Вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский отмечает, что подобные инициативы могут быть незаконными без внесения изменений в федеральные законы. Он подчеркивает, что любые ограничения прав граждан должны устанавливаться только на законодательном уровне, а не внутренними распоряжениями ведомств. Пока поправки в закон «О безопасности дорожного движения» не приняты, новые требования носят лишь рекомендательный характер.
Эксперты предупреждают, что введение обязательного педагогического образования для инструкторов приведет к дополнительным расходам для автошкол. Им придется либо отправлять сотрудников на переподготовку, либо нанимать новых специалистов с соответствующим образованием. Все эти издержки, как правило, перекладываются на плечи будущих водителей, что неминуемо скажется на стоимости обучения.
Как пишет NewsInfo, представители отрасли считают, что повышение квалификации преподавателей не всегда гарантирует улучшение практических навыков учеников. Для успешного освоения вождения важнее опыт и умение управлять автомобилем, чем наличие педагогического диплома. Кроме того, ужесточение требований может привести к дефициту квалифицированных инструкторов, что негативно скажется на доступности обучения.
Водителей в России и так регулярно обязывают нести новые расходы, что превращает их в источник пополнения бюджетов. Любые дополнительные бюрократические барьеры и санкции в итоге оплачивает конечный потребитель. Специалисты подчеркивают, что тщательный анализ последствий нововведений необходим, чтобы избежать кадрового голода и необоснованного роста цен.
Также важно помнить, что ошибки в документах при обучении, например отсутствие нужных отметок в правах, уже сейчас могут привести к серьезным штрафам. Поэтому любые изменения должны быть тщательно проработаны, чтобы не усугубить ситуацию для автошкол и их учеников.
Вопрос о том, станет ли педагогическое образование обязательным с 1 сентября, остается открытым. Юристы указывают, что без изменений в федеральных законах требования ведомств могут быть проигнорированы. Большинство специалистов сходятся во мнении, что для повышения безопасности на дорогах важнее практические знания и опыт, а не формальное наличие диплома у инструктора.
